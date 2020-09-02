 Вашингтон и Лондон ввели новые санкции из-за отравления Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 20.08.2021

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Европа

Вашингтон и Лондон ввели новые санкции из-за отравления Навального

Санкции введены в отношении россиян, которых подозревают в причастности к отравлению Алексея Навального в 2020 году в России.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, фото из архива

Алексей Навальный, фото из архива

США и Великобритания ввели санкции в отношении семи человек, которые, по данным британских и американских властей, являются сотрудниками российской разведки и подозреваются в причастности к отравлению Алексея Навального. Соответствующее дополнение было внесено в санкционный список и опубликовано на официальном сайте британского правительства в пятницу, 20 августа, в годовщину отравления российского оппозиционного политика. Новые санкции наложены на Алексея Александрова, Владимира Паняева, Ивана Осипова, Владимира Богданова, Кирилла Васильева, Станислава Макшакова и Алексея Седова.

Как утверждается в документе, Александров был сотрудником отдела криминалистики в Томске, где был отравлен Навальный: "Доказательства, включая записи телефонных разговоров и поездки, позволяют предположить, что Алексей Александров был одним из оперативников, причастных к использованию химического оружия в попытке убийства лидера российской оппозиции Алексея Навального во время его визита в Сибирь в августе 2020 года". Владимир Паняев, согласно документу, является сотрудником Института криминалистики ФСБ, жил в одном доме с Навальным. Иван Осипов - в прошлом врач, сейчас также работает в ФСБ. Генерал-майор Владимир Богданов возглавляет Центр специальной техники ФСБ и является замдиректора научно-технической службы ФСБ. Полковник Станислав Макшаков ранее работал в закрытом военном городке Шиханы-2, где до 2017 года разрабатывали новые виды химического оружия, в том числе нервно-паралитические отравляющие вещества типа "Новичок". 

 Американские санкции

США в свою очередь ввели санкции против девяти физических лиц и двух структур РФ. Помимо лиц, попавших в британский список, санкции коснутся  Константина Кудрявцева, сотрудника Института криминалистики ФСБ, который, как считают в США, принадлежал непосредственно к группе лиц, вовлеченной в отравление Навального, а также Артура Жирова, бывшего директора 27 Центрального научно-исследовательского института Минобороны Российской Федерации.

Кроме того, санкции введены против всего 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России и против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России "за работу в оборонном и военном секторе Российской Федерации". Причем ранее против этих двух институтов США  уже объявляли санкции 2 марта 2021 года в рамках указа от 2005 года о противодействии распространению оружия массового поражения.

Отравление Навального "Новичком"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, который летел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Навальный находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам, независимо друг от друга, пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.

В середине января нынешнего года Навальный был задержан сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления. Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. С 15 марта Навальный находится в ИК-2 в Покрове. В последние месяцы против него в России заведено еще несколько уголовных дел.

В начале июня Московский городской суд признал основанные Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями и запретил их. 6 августа российский Минюст внес ФБК, ФЗПГ и "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций.

Международные санкции и отрицание вины 

Из-за отравления Навального и его ареста после возвращения в Россию санкции против Москвы также ввели США и ЕС. 

Между тем Россия упорно отрицает свою причастность к отравлению оппозиционного политика. МИД РФ 18 августа выпустил очередное заявление, в котором утверждается, что инцидент с Навальным год назад с посадкой в Омске самолета, на котором он летел в Москву, и последующей госпитализацией оппозиционера - это спланированная провокация, направленная на дискредитацию России.

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    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


 

Контекст

Отравление Навального: что известно из нового расследования

DW пересказывает главное из новой публикации портала Bellingcat об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.  

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