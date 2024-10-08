  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыВеликобритания

Лондон ввел санкции против РФ за использование химоружия

Ольга Лебедева
8 октября 2024 г.

Великобритания обвинила российские войска в использовании против Украины хлорпикрина, считающегося химическим оружием. Санкции введены против войск радиационной, химической и биологической защиты и их командующего.

https://p.dw.com/p/4lXj1
Британские солдаты в защитных костюмах
Расследование отравления Скрипалей в ВеликобританииФото: picture-alliance/PA Wire/A. Matthews

Великобритания ввела санкции в отношении РФ за использовании химического оружия на поле боя в Украине. Штрафным мерам подвергнуты российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и их командующий Игорь Кириллов, обвиняющийся в причастности к использованию химического оружия и к распространению дезинформации, заявило британское правительство во вторник, 8 октября.

Кроме того, в черный список включены 27-й и 33-й научно-исследовательские центры Минобороны РФ, имеющие отношение к разработке химического и биологического оружия, отмечается далее.

Лондон обвинил Россию в использовании на поле боя хлорпикрина

Как указывается в заявлении, "российские войска открыто признали использование опасного химического оружия на поле боя". Речь идет о применении хлорпикрина, впервые использовавшегося на полях сражений в Первой мировой войне. Международная организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) квалифицирует это токсичное удушающее вещество как химическое оружие.

"Великобритания осуждает грубое нарушение Россией Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и призывает Россию немедленно прекратить все подобные действия", - заявили в Лондоне. Правительство Великобритании также напомнило об отравлениях боевым веществом "Новичок" Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году и Алексея Навального в 2020 году.

Власти Великобритании продолжат поддерживать Украину

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми пообещал "не сидеть сложа руки", пока президент РФ Владимир Путин и его "мафиозное государство" попирают международное право. "Жестокая и бесчеловечная тактика России на поле боя отвратительна, и я использую весь арсенал имеющихся у меня полномочий для борьбы с вредоносной деятельностью России", - указал он.

В Лондоне также в очередной раз подчеркнули, что продолжат принимать жесткие меры в отношении нарушителей международного права, а также поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". "Великобритания непоколебимо поддерживает борьбу Украины за свободу, независимость и победу перед лицом этих варварских атак", - добавило британское правительство.

Ранее санкции в отношении России за использование химического оружия в Украине ввели США.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Авиакомпании в РФ просят Минтранс разрешить им по закону переставлять запчасти с одних самолетов на другие в условиях нехватки компонентов из-за санкций, пишут российские СМИ. О том, чем это грозит, карикатура DW.

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

Санкции Запада против России за войну в Украине - и ответ Москвы

После вторжения РФ в Украину США и ЕС ввели против Москвы беспрецедентные санкции в экономической сфере, вызвавшие ответные меры. Об этой серьезной теме - в карикатурах DW.
Политика28 сентября 2022 г.11 фото
external

Куда в Харькове падают российские ракеты? Репортаж DW (24.02.2024)

Куда в Харькове падают российские ракеты? Репортаж DW (24.02.2024)

Корреспондент DW нашел героев вирусных видео о результатах последних обстрелов Харькова: жилого квартала и отеля в центре города. Российские власти заявляют, что они уничтожили завод по производству химического оружия, замаскированный под многоэтажку, а под прикрытием отеля работал перевалочный пункт для украинских военных. Но доказательств так и не предоставили. Репортаж DW из Харькова.
Политика24 февраля 2024 г.04:09 мин.
США ввели санкции против РФ за использование химического оружия в войне против Украины

Санкции США против РФ за химическое оружие в Украине: что известно?

Санкции США против РФ за химическое оружие в Украине: что известно?

США объявили о новых санкциях против РФ за нарушение глобального запрета на химическое оружие из-за применения против украинских солдат хлорпикрина и других химвеществ. Что об этом известно?
Конфликты2 мая 2024 г.
Показать еще