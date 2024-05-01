  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

США обвинили Россию в применении химоружия против Украины

Ася Миллер
2 мая 2024 г.

В Госдепартаменте США утверждают, что российские войска применяли против солдат ВСУ на поле боя хлорпикрин - отравляющее вещество раздражающего действия.

https://p.dw.com/p/4fPOE
Печать Государственного департамента США
Печать Государственного департамента СШАФото: Tim Brakemeier/dpa/picture alliance

Россия нарушила международный запрет на использование химического оружия. Об этом объявил в среду, 1 мая, в обосновании новых санкционных мер против РФ Государственный департамент США. Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что российские войска применяли против солдат ВСУ хлорпикрин - отравляющее вещество раздражающего действия.

В связи с этим в новый санкционный список США попали Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ, а также четыре компании, связанные с российскими программами по химическому и биологическому оружию.

"Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских сил выбить украинские войска с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя", - отмечается в заявлении Госдепа. По данным ведомства, удушающее и слезоточивое вещество хлорпикрин также использовалось в России в рамках подавления массовых протестов внутри страны.

Хлорпикрин, подпадающий под запрет гаагской Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), представляет собой жидкость, пары которой поражают кожу и слизистые, а в высоких концентрациях вызывают неконтролируемые конвульсии мышц диафрагмы. Впервые он был применен немецкими войсками во время Первой мировой войны.

Хлорпикрин - не единственный газ в арсенале РФ на войне в Украине

Помимо хлорпикрина, российские войска используют на поле боя гранаты со слезоточивым газом CS, также известном как "Сирень", передает агентство Reuters со ссылкой на заявления украинских военных.

Слезоточивый газ CS в Европе нередко применяется полицией против нарушителей порядка на демонстрациях, однако его использование во время войны недопустимо в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. Хотя газ CS не оказывает летального воздействия, он вызывает панику, которая может спровоцировать солдат покинуть окопы и тем самым оказаться уязвимыми для обычных видов оружия.

По данным ВСУ, по меньшей мере 500 украинских солдат прошли лечение в связи воздействием токсичных веществ на их организм, а один из военнослужащих погиб, задохнувшись от слезоточивого газа.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Совместное фото лидеров G7

G7 потребовала от РФ объяснить применение химоружия на ее территории

G7 потребовала от РФ объяснить применение химоружия на ее территории

Страны "большой семерки" в совместном коммюнике призвали РФ прекратить дестабилизацию и "злонамеренную деятельность" и выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Москвой.
Политика13 июня 2021 г.
Разрушенное в результате военных действий здание в Харькове

США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие

США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие

Власти США усматривают в российской дезинформации о биолабораториях в Украине сигнал о подготовке России к тому, чтобы самой применить химическое или биологическое оружие. Это типичный прием Москвы, уверены в Вашингтоне.
Политика10 марта 2022 г.

Пресс-релиз Государственного департамента США о введении новых санкций против РФ

www.state.gov