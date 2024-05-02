Санкции США против РФ за химоружие в Украине: что известно?

США объявили о новых санкциях против РФ за нарушение глобального запрета на химическое оружие из-за применения против украинских солдат хлорпикрина и других химвеществ. Что об этом известно?

Власти США официально обвинили Россию в применении химического оружия против военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объявили вечером в среду, 1 мая, о введении дополнительных санкций против российских физических и юридических лиц.

В заявлении Госдепартамента США отмечается, что применение Россией химических веществ в ее войне против Украины носит не единичный, а системный характер, и происходит по тому же сценарию, что и российские операции по отравлению оппозиционера Алексея Навального в 2020 году и Сергея и Юлии Скрипалей в 2017-м нервно-паралитическим веществом "Новичок". "Россия использовала слезоточивый газ как метод ведения войны в Украине, также нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия (КХО). Использование таких химикатов не является единичным случаем и, вероятно, обусловлено стремлением российских войск выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактических успехов на поле боя", говорится в заявлении.

Какие химические вещества использует Россия в войне?

В документе упоминается, в частности, использование хлорпикрина, известного еще со времен Первой мировой войны. Это удушающее вещество вызывает раздражение дыхательных путей, носа, горла и особенно легких, а также тошноту и расстройство желудка, а симптомы отравления им могут длиться неделями. По данным Национального института здоровья США, хлорпикрин в настоящее время используется в качестве пестицида и не разрешен к применению в военных целях.

Хлорпикрин известен еще со времени Первой мировой войны Фото: picture-alliance/Everett Collection

"Хлорпикрин имеет много свойств тех веществ (слезоточивых газов. - Ред.), что используются для подавления массовых беспорядков, таких как CS и CN, но у него более высокая системная токсичность, а длительный эффект или чрезвычайно высокие концентрации могут привести к отеку легких", - пояснил в комментарии DW гамбургский эксперт по химическому оружию и бывший руководитель лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге Марк-Михаэль Блюм (Marc-Michael Blum).

По его словам, эти вещества сами по себе не слишком смертоносны, поскольку резкий запах и вызываемое ими сильное раздражение глаз и дыхательных путей заставляют людей искать чистый воздух. "Это, вероятно, именно то, к чему стремится Россия: чтобы вытравить военных из своих укрытий, сделав их мишенью для убийства с помощью обычного оружия", - объясняет Блюм и уточняет, что вещества CS и CN разрешены для внутренней безопасности, например, для разгона демонстраций, но запрещены в ходе ведения боевых действий.

До сих пор Россия отрицала любое применение ею химического оружия, в частности, с содержанием слезоточивого вещества хлорацетофенон (CN). "Химического оружия в арсеналах российской армии нет, что подтверждается международными инспекциями", - заявило в январе этого года посольство РФ в Нидерландах. "Голословными" назвал 2 мая обвинения США в применении Россией химического оружия и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В 2017 году Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Россия действительно уничтожила последние задекларированные запасы химического оружия времен холодной войны, согласно взятым на себя международным обязательствам. Однако Москву с тех пор обвиняют в сокрытии информации о незадекларированных запасах, на что ранее уже обращала внимание, в частности, аналитическая служба Палаты общин Великобритании.

"ОЗХО может лишь подтвердить уничтожение тех запасов, которые были заявлены. Если же незадекларированные запасы, производственные мощности или даже исследовательская программа наступательных вооружений все еще существуют и скрываются, то ОЗХО трудно либо даже невозможно это установить, без того, чтобы на РФ не указали другие страны", - комментирует для DW Марк-Михаэль Блюм.

Что известно о случаях применения РФ химического оружия в Украине?

Несмотря на постоянные отрицания российских властей, о случаях вероятного применения Россией химического оружия в Украине сообщалось чуть ли не с первых недель войны. Так, в апреле 2022 года мэр Тростянца в Сумской области Юрий Бова заявил об обнаружении зарина и других химических элементов в селе Белка Ахтырского района, после отступления оттуда оккупационных российских войск.

Кроме хлорпикрина, российские войска используют на фронте гранаты со слезоточивым газом CS, известным как "Сирень", пишет агентство Reuters со ссылкой на заявления украинских военных. По данным украинского командования, чаще всего армия РФ использует гранаты, такие как К-51, РГР и ручную газовую гранату "Дрофа-ПМ", "сбрасываемые" с дронов. Впрочем, также зафиксированы случаи применения самодельных взрывных устройств, снаряженных раздражающими веществами, а также обстрелы из артиллерии с применением химически опасных веществ.

В декабре прошлого года в вашингтонском Институте изучения войны (ISW) сообщили об использовании войсками РФ запрещенного химического оружия против украинской армии в Херсонской области. Как отмечалось, 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота России впоследствии даже подтвердила умышленное применение в этом районе аэрозольных гранат К-51.

Тренировка кадетов в убежище Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (архивное фото) Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

По данным ВСУ, по меньшей мере, 500 украинских солдат прошли курс лечения от воздействия отравляющих веществ на организм, а один из военнослужащих погиб, задохнувшись от слезоточивого газа. На момент публикации материала в пресс-службе Генштаба ВСУ не ответили на запрос DW относительно последней имеющейся статистики таких случаев. Ранее в СМИ, со ссылкой на официальные данные ВСУ, сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия совершила в Украине, по меньшей мере, 626 атак с использованием газа.

Чем помогут санкции?

Государственный департамент США мотивировал введение новых санкций в отношении России тем, что она нарушила конвенцию от 1991 года, согласно которой производство и использование химоружия запрещено.

В связи с этим под санкциями оказались Войска радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ, российский Научно-исследовательский институт прикладной акустики в Подмосковье и 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ в закрытом военном городке Сергиев Посад-6, занимающиеся разработкой химического оружия. Санкции ввели и против четырех компаний, причастных к российской программе химического оружия.

Марк-Михаэль Блюм Фото: Privat

В разговоре с DW эксперт Марк-Михаэль Блюм высказал мнение, что новые ограничительные меры США не повлияют на уже имеющиеся в РФ запасы классических боевых отравляющих веществ, таких как сернистый иприт или некоторые другие нервно-паралитические субстанции. Эксперт также полагает, что такие запасы в РФ измеряются, скорее, килограммами, нежели тоннами, поэтому на них сложнее повлиять с помощью санкционных механизмов. Тем не менее санкции могут усложнить их новое производство, считает Блюм.

Еще одним важным фактором он называет и то, что если еще в начале апреля США в официальных документах лишь предполагали, на основании данных от украинской стороны, вероятность нарушения Россией обязательств в рамках КХО, то теперь эти предположения - подтвержденный факт с последствиями в виде формальных рестрикций. А это, считает эксперт, может побудить к законным действиям и других игроков.

Тем более, не далее, как в феврале-марте вопрос вероятного применения РФ запрещенных химических средств в войне против Украины уже подняло от имени 12 стран-членов постоянное представительство Германии в ОЗХО. "Хотя дипломатия продвигается медленно, или вообще не продвигается, примечательно, что США сделали шаг вперед, приняв меры самостоятельно", - говорит Блюм и предполагает, что европейские страны могут теперь пойти аналогичным путем.