В Севастополе при взрыве автомобиля погиб российский военный

Telegram-каналы пишут, что погибший при взрыве автомобиля в Севастополе - капитан 1-го ранга Черноморского флота Валерий Т. По данным агентства AFP, за взрывом стоит СБУ.

В аннексированном Россией Севастополе при взрыве автомобиля погиб российский военнослужащий. "Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщил в Telegram-канале в среду, 13 ноября, Следственный комитет РФ (СКР), не указывая имени погибшего.

СКР обнародовал видеоролик, на котором видны искореженный автомобиль и российские следователи, изучающие следы взрыва на месте. Указывается также, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело "по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ".

Тем временем агентство AFP со ссылкой на источники в украинских спецслужбах пишет, что ко взрыву причастна Служба безопасности Украины (СБУ), а также что погибшего зовут Валерий Транковский. Его полное имя называют и некоторые украинские СМИ.

Сообщения о подрыве автомобиля в Крыму

Ранее назначенный Москвой "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале , что в 9.53 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко. "В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался", - передал чиновник.

Ряд русскоязычных Telegram-каналов, в том числе Baza и считающийся близким к Кремлю Mash, написали, что жертвой подрыва автомобиля в Севастополе стал 47-летний Валерий Т. - капитан 1-го ранга Черноморского флота. Baza отмечает, что Т. был начальником штаба бригады ракетных катеров. По сведениям Mash, эту должность он занимал и на момент покушения.