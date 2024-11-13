  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

В Севастополе при взрыве автомобиля погиб российский военный

Александра Иванова
13 ноября 2024 г.

Telegram-каналы пишут, что погибший при взрыве автомобиля в Севастополе - капитан 1-го ранга Черноморского флота Валерий Т. По данным агентства AFP, за взрывом стоит СБУ.

https://p.dw.com/p/4mx72
Один из кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе, 2010 год
Один из кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе (фото из архива)Фото: ITAR-TASS/IMAGO

В аннексированном Россией Севастополе при взрыве автомобиля погиб российский военнослужащий. "Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщил в Telegram-канале в среду, 13 ноября, Следственный комитет РФ (СКР), не указывая имени погибшего.

СКР обнародовал видеоролик, на котором видны искореженный автомобиль и российские следователи, изучающие следы взрыва на месте. Указывается также, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело "по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ".

Тем временем агентство AFP со ссылкой на источники в украинских спецслужбах пишет, что ко взрыву причастна Служба безопасности Украины (СБУ), а также что погибшего зовут Валерий Транковский. Его полное имя называют и некоторые украинские СМИ.

Сообщения о подрыве автомобиля в Крыму

Ранее назначенный Москвой "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале, что в 9.53 в службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко. "В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался", - передал чиновник.

Ряд русскоязычных Telegram-каналов, в том числе Baza и считающийся близким к Кремлю Mash, написали, что жертвой подрыва автомобиля в Севастополе стал 47-летний Валерий Т. - капитан 1-го ранга Черноморского флота. Baza отмечает, что Т. был начальником штаба бригады ракетных катеров. По сведениям Mash, эту должность он занимал и на момент покушения.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Пожар на центральной улице Киева после ракетных ударов 10 октября

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Спустя двое суток после взрыва на Крымском мосту Россия нанесла массированные ракетные удары по Киеву и другим городам Украины. Фотогалерея DW об обстрелах и их последствиях.
Конфликты10 октября 2022 г.10 фото
external

"Крыма больше нет": каким видит конец войны администрация Трампа. DW Новости (09.11.2024)

"Крыма больше нет": каким видит конец войны администрация Трампа. DW Новости (09.11.2024)

Российская армия ночью обстреляла Харьков и Одессу. В результате погиб один человек, ранены еще 13. Украинские дроны обстреляли город Алексин в Тульской области. Там находится производство пороха. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что во время разговора Трампа с Зеленским на линии был также бизнесмен Илон Маск. Он заверил, что и дальше будет поддерживать Украину.
9 ноября 2024 г.30:00 мин.
Украинский солдат

В команде Трампа отказались от слов о "потерянном Крыме"

В команде Трампа отказались от слов о "потерянном Крыме"

Республиканец, призвавший Киев отказаться от возврата Крыма, не выступал от имени Трампа, заявили в его переходном штабе.
Политика10 ноября 2024 г.
Показать еще