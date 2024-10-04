Сотрудник ЗАЭС погиб при взрыве бомбы в автомобиле

"Депутат городского совета" Энергодара Андрей Короткий погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства в его авто, сообщили пророссийские "власти" Запорожья.

Начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, контролируемой российской стороной, погиб в Энергодаре в результате детонации самодельного взрывного устройства в его автомобиле. Об этом сообщает в Telegram утром в пятницу, 4 октября, Следственный комитет (СК) РФ .

Между тем назначенный РФ "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий назвал имя жертвы - "депутат городского совета" Андрей Юрьевич Короткий. Не приводя доказательств, он обвинил в произошедшем Киев.

СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Взрыв автомобиля сотрудника ЗАЭС в Энергодаре

Автомобиль, в который, по данным следователей, было заложено взрывное устройство, был припаркован на бульваре Каштанова в городе Энергодаре. "Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице", - говорится в посте российского ведомства.

"По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данных преступлений лиц. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", - указывает пресс-служба СК РФ.

Разведка Украины: "Каждого военного преступника ждет справедливое возмездие"

Главное управление разведки Украины (ГУР) прямо не подтвердило свою причастность к убийству, но опубликовало в своих соцсетях видео со взрывом машины.

Погибшего в посте назвали "коллаборантом", причастным к "организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации". "ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - говорится в посте разведки.