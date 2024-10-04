  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Сотрудник ЗАЭС погиб при взрыве бомбы в автомобиле

Александра Иванова
4 октября 2024 г.

"Депутат городского совета" Энергодара Андрей Короткий погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства в его авто, сообщили пророссийские "власти" Запорожья.

https://p.dw.com/p/4lP81
Запорожская АЭС (фото из архива)
Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: Alexei Konovalov/ITAR-TASS/IMAGO

Начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, контролируемой российской стороной, погиб в Энергодаре в результате детонации самодельного взрывного устройства в его автомобиле. Об этом сообщает в Telegram утром в пятницу, 4 октября, Следственный комитет (СК) РФ.

Между тем назначенный РФ "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий назвал имя жертвы - "депутат городского совета" Андрей Юрьевич Короткий. Не приводя доказательств, он обвинил в произошедшем Киев.

СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Взрыв автомобиля сотрудника ЗАЭС в Энергодаре

Автомобиль, в который, по данным следователей, было заложено взрывное устройство, был припаркован на бульваре Каштанова в городе Энергодаре. "Когда мужчина сел в салон автомобиля, оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался в больнице", - говорится в посте российского ведомства.

"По уголовному делу проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных к совершению данных преступлений лиц. По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрошены в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", - указывает пресс-служба СК РФ.

Разведка Украины: "Каждого военного преступника ждет справедливое возмездие"

Главное управление разведки Украины (ГУР) прямо не подтвердило свою причастность к убийству, но опубликовало в своих соцсетях видео со взрывом машины. 

Погибшего в посте назвали "коллаборантом", причастным к "организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации". "ГУР МО Украины напоминает - каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", - говорится в посте разведки.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Самолет с военной помощью Украине

Какое оружие получает Украина от Запада

Какое оружие получает Украина от Запада

После начала войны России против Украины западные страны оказали Киеву военную помощь на миллиарды долларов. О некоторых видах вооружений, поставляемых Украине, - в галерее DW.
Конфликты14 ноября 2023 г.17 фото
external

Атака ВСУ в Курской области, эвакуация в Белгородской области - что дальше? DW Новости (12.08.2024)

Атака ВСУ в Курской области, эвакуация в Белгородской области - что дальше? DW Новости (12.08.2024)

ВСУ продолжают оставаться в Курской области. Судя по всему, в наступлении принимают участие несколько тысяч украинских военных. На этом фоне в части Белгородской области объявлена эвакуация. Губернатор региона обосновал это активностью ВСУ на границе одного из районов. Владимир Путин тем временем опубликовал обращение по поводу открытия форума Армия-2024, ни словом не упомянув про Курскую область.
12 августа 2024 г.29:54 мин.
Запорожская АЭС (фото из архива)

Глава МИД Украины заявил о подготовке РФ ударов по объектам ядерной энергетики

Глава МИД Украины заявил о подготовке РФ ударов по объектам ядерной энергетики

Руководство РФ планирует нанести удары, которые создадут высокий риск ядерного инцидента в Украине, сообщил глава МИД Андрей Сибига. О предполагаемых планах РФ уведомили МАГАТЭ.
Конфликты21 сентября 2024 г.
Показать еще