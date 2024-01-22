Слежка за журналистами в Украине. Что известно о скандале?

После публикации аудио- и видеозаписей, компрометирующих журналистов Bihus.Info, в Украине заговорили о системном давлении на СМИ. СБУ и Нацполиция расследуют инцидент. Удастся ли выяснить, кто стоял за слежкой?

В Украине не утихает скандал, связанный с прослушкой журналистов расследовательского проекта Bihus.info и "сливом" в Сеть видео, на котором члены команды проекта, предположительно, употребляют наркотики во время новогоднего корпоратива. На видео также слышны отрывки разговоров и телефонных звонков сотрудников Bihus.info, в ходе которых обсуждается покупка наркотиков.

Появление видео в интернете произвело в Украине эффект разорвавшейся бомбы. Журналисты и наблюдатели заговорили о системном давлении на независимые СМИ и сравнили случившееся с преследованием журналистов во времена президентства Виктора Януковича. DW собрала все, что на данный момент известно об этом скандале.

Кто такие Bihus.Info

Bihus.Info был основан в 2013 году группой журналистов во главе с Денисом Бигусом. На сегодняшний день Bihus.Info является самым известным в Украине расследовательским проектом. Среди наиболее резонансных материалов Bihus.Info последних лет - расследование о финансировании Украиной электростанций, которые находятся на оккупированных РФ территориях и принадлежат брату заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы; раскрытие коррупционных схем украинских чиновников и расследование "Пленки Медведчука", где шла речь о проверке связей пророссийского олигарха Виктора Медведчука с экс-президентом Украины Петром Порошенко и президентом России Владимиром Путиным.

СБУ начала расследование

Реакция украинских политиков на скандал с прослушкой и слежкой за журналистами Bihus.info была практически единодушной: подавляющее большинство депутатов Верховной рады осудили давление на журналистов и вмешательство в их личное пространство. Два профильных комитета Верховной рады - по вопросам свободы слова и гуманитарной политики - призвали правоохранительные органы расследовать обстоятельства незаконного прослушивания и выявить причастных к слежке.

Удастся ли СБУ выяснить, кто стоял за слежкой за журналистами Bihus.info? Фото: Photoshot/picture alliance

Комитет по вопросам свободы слова напрямую обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с призывом о проведении расследования. "Это единственный правоохранительный орган, который имеет возможность выяснить незаконное прослушивание, - объяснил в интервью DW председатель этого комитета, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. - И тот орган, который предоставляет разрешения другим органам на подобное прослушивание. Поэтому эта деятельность или незаконная, которая подпадает под сферу юрисдикции расследования СБУ, или это деятельность правоохранительных органов, на которую СБУ давала разрешение".

Вслед за этим Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по статье 359 Уголовного кодекса Украины "Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации" и опубликовала официальное заявление , в котором сказано, что "по убеждению СБУ, прозрачная и беспрепятственная работа независимых профессиональных СМИ является важным условием развития Украины как демократического государства". "Подобным фактам слежки следует дать правовую оценку, независимо от того, были или нет в материалах скрытой съемки обнародованы факты возможного нарушения закона, которые касаются оборота наркотических веществ", - отмечается в заявлении СБУ в телеграм-канале.

Зеленский вызвал к себе главу СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимым скандал со слежкой за украинскими журналистами. "Служба безопасности Украины начала расследование и выяснит все обстоятельства", - заявил Зеленский в видеообращении 17 января. Позднее в интервью британскому телеканалу Channel 4 News Зеленский заявил, что после появления информации о слежке за сотрудниками проекта журналистских расследований он вызвал главу Службы безопасности Василия Малюка.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал недопустимым давление на журналистов Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance

"Сразу было возбуждено уголовное дело. Я лично пригласил главу СБУ, также получил детали от генерального прокурора. Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", - сказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что факты незаконной слежки за журналистами необходимо тщательно расследовать, и что СБУ найдет виновных.

Журналисты Bihus.Info, в свою очередь, обратились с заявлением в Национальную полицию, в результате чего было открыто еще одно уголовное производство.

Что произошло?

16 января на малоизвестном YouTube-канале "Народная правда" появилось видео под названием "Обратная сторона Bihus.info: нюхнули фена, закинулись MDMA, курнули травы и погнали расследовать". В нем содержались кадры, где члены команды журналистского проекта якобы употребляли наркотики на новогоднем корпоративе в загородном комплексе. Ролик также содержал запись телефонных разговоров сотрудников редакции Bihus.info, где они обсуждали цены на наркотические вещества и их покупку.

В настоящее время страница, где было размещено видео с кадрами скрытой съемки и незаконной прослушкой, уже недоступна. Нет видео и по ссылке в YouTube: там указано, что пользователь закрыл свою учетную запись. В Bihus.info отметили, что ролик был удален после того, как стало известно о начале расследования полиции по делу о незаконном сборе информации.

Что выяснили журналисты Bihus.info

Руководитель проекта Денис Бигус подтвердил, что на видео были операторы проекта , и отметил, что они уже уволены . Команда Bihus.info провела собственное расследование инцидента. В обнародованном 19 января на сайте проекта видео Денис Бигус рассказал, что к "операции" по установке камер слежения в номерах загородного комплекса, где проходил корпоратив Bihus.Info, были привлечены не менее 30 человек.

Денис Бигус также добавил, что за членами его команды следили больше года: фрагменты прослушивания журналистов смонтированы из нескольких телефонных разговоров, промежуток между которыми составляет несколько месяцев. "Это не выглядит как спонтанная акция мести за какой-то материал. Это системная длительная слежка, преследование для дискредитации работы команды, которую она делала на протяжении лет. Я не знаю, каким образом эта история может дискредитировать наш контент. Но она есть", - отметил он.

Как отреагировало на скандал украинское медиа-сообщество

Объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций "Медиарух", отстаивающее соблюдение журналистских стандартов в средствах массовой информации, резко осудило слежку за командой Bihus.info. Представители организации заявили о системном давлении на независимых журналистов и расследователей и призвали президента Владимира Зеленского взять под свой контроль расследование преступлений против представителей СМИ.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк также потребовала от украинских властей отреагировать на системное давление на журналистов. В связи с инцидентом с Bihus.Info она вспомнила времена правления Виктора Януковича, когда "целенаправленная охота на медиа, слежка, запись скрытого видео" не были редкостью. Романюк заявила, что если власти жестко не отреагируют на случившееся, это будет "очень плохо для Украины как для демократического государства".

Украинское медиасообщество требует от властей жесткой реакции на системное давление на СМИ Фото: Christoph Hardt/Future Image/IMAGO

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко потребовал от властей защитить журналистов от давления посредством травли и дискредитации. "Мы должны показывать, что мы - страна, которая точно не позволяет у себя проводить дискредитационные кампании, которые мы раньше видели в России и других авторитарных странах", - заявил он.

Кто стоит за слежкой за журналистами Bihus.Info, на данный момент неясно. По словам Дениса Бигуса, камеры в загородном комплексе были установлены "представителями пока неустановленной службы". Команда Bihus.Info и украинское журналистское сообщество надеются на результативное расследование правоохранительных органов, которое позволит установить причастных к скандалу.

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