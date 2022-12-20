Новый закон о СМИ в Украине: чего опасаются его критики

Принятию нового украинского закона "О медиа" предшествовали три года ожесточенных дискуссий. В итоге депутаты Верховной рады 13 декабря проголосовали за документ во втором чтении - на следующий день после того, как профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики опубликовал почти тысячу страниц поправок. На этот раз инициативу поддержали почти все присутствующие в зале депутаты - 299 из 331, и для вступления закона в силу его осталось подписать президенту Владимиру Зеленскому.

Однако украинская оппозиция опасается, что закон может стать инструментом давления на СМИ. Что не устраивает критиков?

Нацсовет станет основным регулятором работы СМИ

Главным смыслом готовившегося три года законопроекта было существенное усиление госрегулирования в медиасфере. После его вступления в силу Национальный совет по телевидению и радиовещанию - государственный орган, который сейчас выдает лицензии и следит за соблюдением их условий эфирными, спутниковыми или кабельными телеканалами и радиостанциями, - получит право регулировать работу практически всех медиаплатформ или СМИ в Украине.

Под контроль Нацсовета попадут практически все типы медиа: как печатные СМИ, так и онлайн-издания, онлайн-кинотеатры или платформы с пользовательским контентом, например, YouTube-каналы, которые до сих пор находились вне регулирования государства. Собственно, вокруг регулирования онлайн-медиа и велись самые ожесточенные дискуссии во время многолетнего обсуждения законопроекта.

В итоге авторы инициативы отказались от идеи обязательной госрегистрации всех интернет-СМИ - в окончательной редакции она стала добровольной. Сам же Нацсовет получил право отменять регистрацию и даже прекращать выход СМИ за значительные нарушения: например, за предоставление недостоверной информации о владельцах, распространение дискриминационных материалов, пропаганду наркотиков, положительное освещение агрессии против Украины или внутренней политики страны-агрессора, демонстрацию нацистской или коммунистической символики или запрещенных российских фильмов.

Госрегулирование в медиасфере Украины будет существенно усилено Фото: Christoph Hardt/Future Image/IMAGO

Пункт, позволявший Нацсовету требовать от провайдеров блокировки доступа к онлайн-медиа за значительные нарушения, после утверждения законопроекта в первом чтении подвергся наибольшей критике. В итоге его удалось смягчить, рассказывает DW Роман Головенко, медиа-юрист Института массовой информации - общественной организации, которая занимается проблемами медиа в Украине уже почти 30 лет. Отныне зарегистрированные интернет-издания Нацсовет сможет заблокировать с помощью решения суда после четвертого грубого нарушения в течение месяца, а незарегистрированные - без судебного вердикта, но только после пятого нарушения и на 14 дней.

Учтены ли замечания Совета Европы и Еврокомиссии?

Окончательное голосование в парламенте Украины почти повторило по своему ходу принятие законопроекта в первом чтении. Тогдашняя версия документа насчитывала около 300 страниц, но 30 августа депутаты проголосовали за нее почти без обсуждения. Правки от народных избранников поступали следующие два месяца, свои замечания подали также Совет Европы и Еврокомиссия, рассказывает DW один из авторов закона Никита Потураев (фракция "Слуга народа").

Впрочем несмотря на все усилия ряд недостатков в законопроекте устранить так и не удалось, считают представители оппозиции. "Комитет выносит на второе чтение версию закона, которая создает серьезные угрозы демократии в стране", - предупреждали оппозиционеры перед голосованием. Представители "Европейской солидарности" критиковали законопроект и во время недолгого обсуждения в сессионном зале, но все же проголосовали за него.

Решающим моментом для оппозиции, по всей видимости, стало то, что документ является частью так называемого евроинтеграционного пакета - его принятие является одним из условий Еврокомиссии, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Среди требований, которые ЕС выдвинул вместе со статусом кандидата, есть пункт о согласовании национального медийного законодательства с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, а также "преодоление корыстных интересов путем усиления независимого регулятора".

В зале заседаний Верховной рады (фото из архива) Фото: Irina Yakovleva/TASS/dpa/picture alliance

Критики законопроекта боятся усиления цензуры

При этом критики нового закона по-прежнему называют внесудебную блокировку сайтов инструментом интернет-цензуры. Они указывают, в частности, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, полномочия которого значительно расширяет новый закон, нельзя назвать независимым регулятором.

"Если будет подконтрольный президенту или исполнительной власти орган, который сможет блокировать сайты по своему усмотрению, то мы увидим политические блокировки. Будет блокирование других мнений, что очень опасно в период после нашей победы, когда надо будет избирать новый парламент. Мы по этому поводу очень переживаем и поэтому сейчас "бьем в набат", потому что не хотим, чтобы интернет в Украине был таким же, как в России, Китае или Туркмении, где заблокировано почти все", - говорит Максим Тульев, член правления Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) - крупного отраслевого объединения интернет-провайдеров и представителей онлайн-индустрии.

Ранее правительственные эксперты, анализировавшие законопроект по просьбе парламентского комитета, уже обращали внимание депутатов на то, что целью введения в силу европейской директивы об аудиовизуальных услугах было, в первую очередь, привести в соответствие с современными нормами правила регулирования телевидения, а не онлайн-медиа. "Проект охватывает значительно более широкий круг правовых отношений, чем это предусмотрено директивой(...) В то же время он не обеспечивает полной имплементации директивы в части коммерческой рекламы, в частности, продакт-плейсмента", - говорится в письме, подписанном вице-премьером по евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

Обсуждение поправок без участия журналистов

В главном юридическом управлении Верховной рады, в свою очередь, указывают на многочисленные несогласованности внутри нового закона - например, в случае с определением термина "онлайн-медиа". В одной из статей закон определяет их как медиа, регулярно распространяющие информацию на собственном веб-сайте, а в другой указывает, что критерии отнесения к онлайн-медиа Нацсовет должен разработать в будущем.

Парламентские юристы также обращают внимание на то, что предусмотренное расширение полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания идет в разрез с принципами открытости, доступности информации, свободы ее распространения и запрета цензуры. Этого опасаются и в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) - самом массовом профессиональном объединении в стране. Союз раскритиковал депутатов за якобы непрозрачное обсуждение поправок без участия журналистского сообщества, потребовал снять законопроект с рассмотрения до окончания войны и пересмотреть принципы регулирования медиарынка уже в мирное время.

"Нацсовет сейчас - это не независимый регулятор, это орган власти, половину которого назначает президент, а вторую половину - депутаты (в нынешнем созыве - в своем большинстве подконтрольные президенту). Никаких квот для журналистов, представителей медиаотрасли или потребителей не предусмотрено", - отмечает НСЖУ в своем заявлении.

Соавтор нового закона Никита Потураев в разговоре с DW отвергает обвинения в кулуарности обсуждения законопроекта и, в свою очередь, критикует коллег из оппозиционных фракций, чьи правки могли привести к несогласованностям в середине текста. Он отказался обнародовать предварительные выводы Еврокомиссии по законопроекту, которые поступили в ноябре и допустил, что замечания от ЕС будут поступать и после подписания закона президентом. Потураев пообещал и далее подавать поправки в только что принятый закон, а также в Избирательный кодекс и закон "О рекламе", чтобы окончательно имплементировать регулятивные нормы, которые требовала Еврокомиссия.

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