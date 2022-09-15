Почему в Украине не утихают споры вокруг законопроекта о СМИ

Парламент Украины готовится принять закон "О медиа". Прикрываясь требованиями по вступлению в ЕС и защитой информпространства во время войны, власти хотят резко ограничить свободу СМИ, считают эксперты.

Вот уже вторую неделю комитет Верховной рады по гуманитарной и информационной политике принимает предложения ко второму чтению законопроекта "О медиа". Документ, изложенный на почти 300 страницах, Рада предварительно одобрила под конец сессии 30 августа, уделив обсуждению всего 16 минут. Тогда его поддержали 233 депутата - представители фракции "Слуга народа" и группы "За будущее", "Платформы за жизнь и мир" и "Восстановления Украины".

Нацсовет по всему

Главной идеей готовившегося последние три года законопроекта является существенное усиление госрегулирования в медиасфере. В случае его принятия Национальный совет по телевидению и радиовещанию - государственный орган, который сейчас выдает лицензии и следит за соблюдением их условий эфирными, спутниковыми или кабельными телеканалами и радиостанциями, - получит право регулировать работу практически всех медиаплатформ или СМИ в Украине. Под контроль Нацсовета попадут как печатные издания, так и онлайн-медиа, в том числе интернет-СМИ, онлайн-кинотеатры или платформы с пользовательским контентом, например YouTube-каналы, которые до сих пор находились вне регулирования государства.

В зале заседаний Верховной рады (фото из архива) Фото: Irina Yakovleva/TASS/dpa/picture alliance

Следовательно, они должны будут быть зарегистрированы в соответствующем реестре. Законопроект требует от печатных СМИ обязательной регистрации в период действия военного положения, для интернет-изданий она остается добровольной. Сам же Нацсовет получит право отменять регистрацию СМИ и прекращать их выход за значительные нарушения: например, за предоставление недостоверной информации о владельцах, распространение дискриминирующих тех или иных лиц материалов, пропаганду наркотиков, положительное освещение агрессии против Украины или внутренней политики страны-агрессора, демонстрацию нацистской и коммунистической символики или запрещенных российских фильмов.

Что касается незарегистрированных онлайн-СМИ, которые невозможно будет наказать предписаниями или штрафами, регулятор сможет самостоятельно принимать решение о временной блокировке доступа к ним и потребовать этого от украинских интернет-провайдеров.

Многие замечания журналистов не учтены

Нынешняя редакция законопроекта - уже третья. Предыдущие депутаты возвращали на доработку из-за бурных дискуссий в профессиональной среде - недовольные инициативой были и среди крупных медиахолдингов, и среди общественного сектора. Вынесенная на рассмотрение версия стала результатом компромисса, к которому заинтересованные стороны шли последние два года, уверяют авторы законопроекта. Впрочем, его критика со стороны многих профильных организаций не утихает.

Так, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) - самое массовое профессиональное объединение - требовал от депутатов Рады полностью снять законопроект с рассмотрения, поскольку в нем не учтены многие замечания журналистов. В НСЖУ опасаются рисков, которые несет предложенное регулирование деятельности СМИ со стороны Нацсовета, ведь он остается фактически политическим, а не профессиональным органом: половину его состава назначает президент, а другую - парламент.

"В условиях существующего монобольшинства (в Раде. - Ред.) мы видим, что все решения в медиасфере исходят из одних и тех же кабинетов Офиса президента. Этот законопроект дает чрезмерный политический контроль над СМИ только одной политсиле", - предостерегает в разговоре с DW глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Критики законопроекта боятся появления цензуры

В Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ) - крупном отраслевом объединении интернет-провайдеров и представителей онлайн-индустрии - уверены, что, несмотря на задекларированные цели обеспечения свободы распространения информации, законопроект "О медиа" в случае его принятия, наоборот, "угрожает внедрением тоталитаризма". В письме парламентским комитетам ИнАУ также резко критикует расширение полномочий медиагрегулятора, в первую очередь - возможность блокирования им доступа к интернет-СМИ без решения суда.

Виктор Медведчук после задержания его СБУ, 12 апреля 2022 года Фото: UKRAINIAN PRESIDENCY/HANDOUT/AA/picture alliance

Однако Нацсовет вряд ли можно назвать эффективным инструментом для внедрения цензуры, считает Роман Головенко, медиаюрист Института массовой информации (ИМИ) - общественной организации, которая занимается проблемами СМИ в Украине уже почти 30 лет. Он приводит пример последних лет, когда отраслевой регулятор довольно пассивно сопротивлялся распространению пророссийской пропаганды пулом телеканалов Виктора Медведчука - в результате их закрыли не из-за нарушения лицензионных условий, а решением Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против собственников.

В ИМИ в целом отмечают положительные изменения в редакции законопроекта "О медиа", принятой в первом чтении, однако считают, что и она нуждается в доработке. "С одной стороны, закон предоставляет действительно более быстрые и мощные инструменты борьбы с пропагандой РФ. Но с другой - предусматривает чисто декоративные нормы по качеству отечественного контента, за нарушение которых не предусмотрена ответственность, в частности по объективности или балансу", - констатирует Головенко.

Между свободой СМИ и безопасностью

Упомянутые медиаюристом санкции СНБО, введенные в 2021 году против телеканалов "112", NewsOne и ZiK, онлайн-издания Страна.UA и нескольких других медиа, стали едва ли не самым радикальным примером ограничения работы СМИ в Украине за последнее десятилетие. То решение СНБО вызывало острые споры о балансе между свободой слова и защитой информационного пространства. Между тем после начала вторжения России в Украину общественное мнение все больше склоняется в сторону второй опции.

Миниобороны Украины заявило о недопустимости "альтернативной трактовки обстановки на фронте" Фото: Mstyslav Chernov/AP Photo/picture alliance

Военное положение предоставило государству, в первую очередь военным, широкие возможности по вмешательству в работу медиа. Так, министерство обороны в конце августа в очередной раз распространило рекомендации, в которых призвало "не давать оценок действиям ВСУ", "не пытаться продуцировать собственные прогнозы" и вообще заявило о недопустимости "альтернативной трактовки обстановки на фронте".

Телемарафон "Единые новости", который выходит на всех украинских телеканалах после соответствующего указа президента, изданного в первые дни войны, фактически лишил многих украинских телезрителей альтернативного взгляда на события в стране. Попытки телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канала", близких к экс-президенту Петру Порошенко, разбавлять марафон собственными инфорпрограммами привели к их отключению от украинской сети цифрового телевидения.

По мнению Сергея Томиленко, власти страны злоупотребляют доступом к телемарафону, примером чего является и само обсуждение законопроекта "О медиа", в котором принимают участие преимущественно его разработчики: представители министерства культуры и информполитики, профильного комитета парламента или Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ради ЕС?

Предложенный законопроект "является требованием нашего вступления в Евросоюз, поэтому говорить о любых его минусах мне кажется лишним", безапелляционно отмечала, в частности, глава Нацсовета Ольга Герасимюк во время одного из телеэфиров в начале августа.

Среди требований, которые Брюссель выдвинул Украине, предоставляя ей статус кандидата на вступление в ЕС, действительно, есть пункт о согласовании медийного законодательства с Директивой об аудиовизуальных медиауслугах, а также о "преодолении корыстных интересов через усиление независимого регулятора". Однако лишь 10 процентов текста законопроекта "О медиа" касаются непосредственной имплементации европейских норм, все остальное - собственные медиаполитические инициативы, возражают в НСЖУ.

"Почему нельзя было вынести эти европейские нормы в отдельный документ, а регулирование разных типов СМИ прописать в отдельных законах? Это, по крайней мере, упростило бы процедуру согласования инициативы с профессиональными сообществами", - удивляется Томиленко.

Разработчики законопроекта постоянно напоминают, что от его принятия зависит вступление Украины в ЕС, однако Еврокомиссия, предварительно одобрив подготовку документа, до сих пор так и не дала ему оценку. Зато сама ЕК готовит новый европейский закон, нацеленный на усиление защиты СМИ от вмешательства со стороны государства. Председатель парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев ожидает заключения ЕК до конца сентября, а окончательного голосования по законопроекту - до конца осени.

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