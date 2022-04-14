Спрятать стандарты в чемодан: как в Украине ограничивают СМИ на войне

С момента введения в Украине военного положения из-за нападения России военные получили право контролировать СМИ и вмешиваться в работу журналистов. Это предусмотрено конституцией и специальным законом. Без специального разрешения министерства обороны работать журналистам на войне нельзя. Только за март было выдано около 4000 таких разрешений журналистам из Украины и из-за границы - чуть меньше, чем за первые два года вооруженного конфликта в Донбассе.

"Алгоритм взаимодействия" между журналистами и военными, который 3 марта утвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, содержит длинный перечень информации, "разглашение которой может отрицательно повлиять на ход выполнения задач в условиях военного положения". Согласно перечню, журналистам запрещается собирать и распространять информацию, "которая имеет целью пропаганду или оправдание широкомасштабной вооруженной агрессии РФ", военные операции, а также "объекты, изображения и условные отметки".

Широкая трактовка неконкретных запретов

На практике эти неконкретные запреты военные начали трактовать достаточно широко: от тесного сотрудничества и эксклюзивного доступа отдельных репортеров к спецоперациям на передовой до полных ограничений на съемку и конфискацию камер глубоко в тылу. Чем чаще под ракетные, авиационные или артиллерийские удары попадали гражданские объекты, тем чаще в адрес журналистов звучали обвинения: прямые эфиры и фотографии корректируют огонь российской армии.

Оксана Романюк (фото из архива)

17 марта Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны опубликовал предупреждение: под видом западных журналистов в Украину попадают диверсионные группы. И хотя в сообщении речь шла о конкретных агентствах, связанных с международным холдингом Russia Today, оно стало одной из причин всплеска шпиономании в отношении журналистов, считает Оксана Романюк, директор Института массовой информации (ИМИ) - неправительственной организации, годами заботящейся о безопасности и правах журналистов Украине.

Случай с журналистами ORF

Через десять дней по Telegram-каналам и Facebook-пабликам Полтавщины стремительно распространялись фото документов и данные об автомобиле двух журналистов австрийского общественного вещателя ORF (они просят не раскрывать их имена из соображений безопасности - Ред.), которых анонимный автор сообщения называл "диверсантами" и призывал к расправе.

"На ребят устроили настоящую охоту, которую едва удалось остановить, связавшись с силовиками. Все из-за съемки диорамы Полтавской битвы 1709 года", - рассказывает продюсер Антон Скиба, который в ту ночь публично вступился за коллег и пытался успокоить "охотников". Но уже на следующий день на блокпосту задержали редактора интернет-издания "Полтавская волна" Виталия Улыбина, в котором из-за журналистского удостоверения также заподозрили диверсанта.

"Массово из всех официальных источников начали идти ничем не подтвержденные заявления о том, что работа журналистов - это плохо. На самом деле Украина выигрывает в информационной войне только благодаря фантастической работе журналистов, которая намного лучше, чем была в 2014 году", - говорит Оксана Романюк.

Информация как преступление

В тот же день 27 марта в украинском Уголовном кодексе появилось новое преступление - "несанкционированное распространение информации о средствах противодействия вооруженной агрессии РФ". Теперь, в условиях военного положения, за публикацию неофициальных данных о перемещении оружия или военных суд может лишить свободы на 3-8 лет, или вплоть до 12 лет, если данные публикуются для передачи государству-агрессору, или если публикация имела тяжелые последствия.

Уже через несколько дней в статью пришлось вносить изменения: депутаты уточняли, кто же является официальным источником информации. В нынешней редакции это Генштаб ВСУ, Минобороны, СБУ или другие уполномоченные органы.

Здание Верховной рады Украины

Авторы новой статьи из комитета Верховной рады по правоохранительной деятельности между собой называют ее "статьей против тик-токеров", имея в виду пользователей соцсетей, бесконтрольно публикующих фото и видео перемещения военной техники. Несмотря на это, большинство предостережений от военных направлены именно на журналистов. "Часть тех профессиональные стандартов, которым учат в университетах, придется спрятать в чемодан до победы, - убеждала журналистов замминистра обороны Анна Маляр во время первой попытки открытого диалога с сообществом в конце марта. - Потому что большинство вещей сейчас не то что нельзя делать, а это даже опасно для жизни и здоровья людей, вообще опасно для государства".

Маляр утверждает: 80 процентов информации разведка противника получает из открытых источников и советует журналистам опираться на сообщения Генштаба и Минобороны, которые, по ее мнению, в условиях войны даже не нужно проверять на достоверность.

Право на свой взгляд

Впрочем, "прятать в чемодан" стандарты и принципы работы в профессиональном сообществе готовы не все. В открытом письме президенту, военному командованию, СБУ и МИДу Украиныоколо 70 журналистов и экспертов медиаорганизаций, среди которых ИМИ и "Детектор медиа", призвали прекратить травлю коллег и построить прозрачные правила работы, в частности, наконец-то урегулировать вопросы со съемкой мест разрушений. Репортеры предпочитали сохранить право передавать аудитории собственное видение последствий войны, хотя соглашались публиковать материалы с задержкой.

Однако уже через несколько дней министерство культуры и информполитики и министерство обороны выступили с "заявлением в поддержку журналистов". Последнее пообещало улучшить взаимодействие с журналистами, но "после победы". 1 апреля СБУ совместно с офисом президента и правительством опубликовала методичку "Работа медиа во время войны". В ней содержался фактический запрет на публикацию каких-либо деталей о последствиях ударов российской армии, кроме обнародованных властями.

Работа журналистов на войне

А уже через два дня СБУ сообщила о принудительном выдворении из Украины Роберта Дулмерса, корреспондента нидерландской газеты Nederlands Dagblad. Журналиста лишили аккредитации и запретили приезжать в Украину в течение трех лет из-за публикации видео с результатами ракетных обстрелов Одессы. Nederlands Dagblad тоже писала о "настоящей охоте", которую устроили в Одессе перед его задержанием, и травлю в соцсетях после депортации. А сам Роберт Дулмерс уверяет, что не был проинформирован о строгом запрете на съемку, которого не существовало на момент аккредитации его в Украине.

Проблем хватает

Поиск баланса между стандартами свободы слова и обороной страны - огромная, но не единственная актуальная проблема журналистов в Украине. "Профессиональное сообщество оказалось в тяжелом положении с начала войны - падение экономики лишь усугубило кризис финансирования как независимых, так и олигархических медиа", - рассказывает Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины.

НСЖУ получает десятки сообщений о сокращениях штата, задержках гонораров и зарплат. Редакциям, в первую очередь региональных СМИ, не хватает ресурсов для эвакуации сотрудников или обеспечения репортеров средствами защиты для работы в боевых условиях.

Российская оккупация практически означает конец свободной журналистики. Об этом свидетельствуют данные ИМИ и НСЖУ с оккупированных территорий, где российская администрация похищает журналистов и редакторов, закрывает свободные медиа и выключает сигналы украинских телеканалов, заменяя их на государственные пропагандистские СМИ РФ.

Вне эфира

К отключению прибегли и украинские власти. 4 апреля Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (Концерн РРТ) прекратил трансляцию "5 канала", телеканалов "Прямой" и "Эспрессо". Все три долгое время были медийно близки пятому президенту Петру Порошенко, первые два официально принадлежали ему до ноября прошлого года.

Руководители телеканалов уверяют, что ни Концерн РРТ, ни Нацсовет по телевидению и радиовещанию до сих пор не объяснили причины отключения от эфира и обещают судиться. "По нашим наблюдениям, эти каналы значительную часть эфирного времени транслировали марафон "Единые новости", (…) а остальное время - собственное вещание телеканалов было патриотическим и не выходило за рамки принципов единой информационной политики", - говорится в заявлении профессиональных сообществ "Медиарух" и "Комиссия по журналистской этике". Они призвали президента Зеленского вернуть телеканалы в эфир и остановить ничем не обоснованное, по их мнению, ограничение свободы слова.

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