 На фоне войны в Украине в РФ в 3,2 раза выросли расходы на госСМИ | Новости из Германии о России | DW | 13.04.2022

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Россия

На фоне войны в Украине в РФ в 3,2 раза выросли расходы на госСМИ

Бюджетные расходы на средства массовой информации с января по март составили 17,4 млрд рублей - в 3,2 раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Российские рубли

Бюджетные расходы на средства массовой информации (СМИ) в период с января по март 2022 года составили 17,4 млрд рублей. Это следует из оперативной статистики Минфина РФ. Как передало в среду, 13 апреля, издание The Moscow Times, по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года (5,4 млрд рублей) траты выросли в 3,2 раза. На телевидение и радиовещание были перечислены 13,106 млрд рублей, на периодическую печать и издательства - 781,2 млн рублей. В марте, когда в Украине шли боевые действия, из бюджета РФ на СМИ были потрачены около 11,9 млрд рублей - вдвое больше, чем в январе-феврале (около 5,5 млрд). Всего в 2022 году траты на средства массовой информации планируются на уровне в около 115 млрд рублей.

При этом финансирование армии выросло на 11% (до 824 млрд рублей). Расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы - на 5,6% (501,6 млрд рублей). Траты на социальную поддержку граждан на фоне рекордной инфляции увеличились на 6,5% (1,719 триллиона рублей).

Информация "только из официальных российских источников"

Роскомнадзор требует от российских СМИ при освещении боевых действий в Украине использовать данные "только из официальных российских источников" - в противном случае грозя штрафом по административной статье о злоупотреблении свободой массовой информации. Кроме того, власти РФ запрещают СМИ называть боевые действия в Украине "войной", настаивая на использовании термина "спецоперация". В связи с этим было принято решение о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы", о прекращении работы заявила телекомпания "Дождь", были заблокированы сайты российских и зарубежных СМИ, включая Deutsche Welle, "Медузу", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), BBC. Кроме того, Роскомнадзор пригрозил блокировкой "Википедии".

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    Автор: Клаудиа Ден


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