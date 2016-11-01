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Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Немецкие СМИ

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Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Немецкие СМИ".

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Контекст

Новая гражданка Германии родом из Индии демонстрирует свой немецкий паспорт

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

В Германии упрощают получение немецкого паспорта и разрешают двойное гражданство. Как это скажется на мигрантах?
Политика24 августа 2023 г.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ

На саммите в Вильнюсе Украину формально не пригласили в НАТО. Что говорят об этом в Германии - в материале DW.
Политика12 июля 2023 г.
Президент ФРГ Штайнмайер и президент РК Касым-Жомарт Токаев

Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны

Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны

Штайнмайер встретился не только с руководством страны. Немцы узнали и о том, что волнует гражданское общество.
Политика21 июня 2023 г.
Члены правительства ФРГ представляют Стратегию нацбезопасности в Берлине, 14 июня 2023 года

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Стратегия нацбезопасности ФРГ вызвала много вопросов у немецких журналистов. Обзор DW.
Политика15 июня 2023 г.
На улице одного из городов Херсонщины, пострадавшего от прорыва плотины Каховской ГЭС, 6 июня 2023 года

"Чернобыль для Путина": СМИ ФРГ о разрушении Каховской ГЭС

"Чернобыль для Путина": СМИ ФРГ о разрушении Каховской ГЭС

Был ли прорыв плотины ГЭС незапланированным или это "акт терроризма" со стороны РФ? И как следует реагировать Западу?
Конфликты7 июня 2023 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции

"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции

Предвыборная кампания Эрдогана опиралась на смесь религиозности и национализма, пишут СМИ ФРГ. Обзор DW.
Политика29 мая 2023 г.
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Реджеп Тайип Эрдоган и турецкий флаг

Жить в Германии и любить Эрдогана. В ФРГ он бы сразу победил

Немецкие СМИ активно обсуждают, почему турецкая диаспора в ФРГ так активно поддерживает президента-автократа в Анкаре.
Политика16 мая 2023 г.
Реджеп Тайип Эрдоган, 14 мая 2023 года

Проиграл ли Эрдоган? Что пишут СМИ ФРГ о выборах в Турции

В Турции будет второй тур президентских выборов. Как отреагировали на это СМИ ФРГ - в обзоре DW.
Политика15 мая 2023 г.
Праздничный вечер в здании бундестага

Как в бундестаге праздновали 70-летие DW

Иновещательной медиакомпании ФРГ Deutsche Welle исполнилось 70 лет. Юбилей праздновали в здании германского парламента.
СМИ11 мая 2023 г.
Президент Франции Макрон во время визита в Китай, 7 апреля 2023 года

СМИ ФРГ о заявлении Макрона: Удар для Запада, свободы и мира

Масс-медиа Германии критикуют высказывания президента Франции Макрона, выступившего за стратегическую автономию ЕС.
Политика11 апреля 2023 г.
На заседании Совета Безопасности ООН

"Верх абсурда". СМИ Германии о России во главе Совбеза ООН

Что пишут немецкие газеты о переходе к России поста председателя Совета Безопасности ООН? Обзор DW.
Политика3 апреля 2023 г.
Такие провокационные заголовки, как этот в издании Bild, в немецких СМИ в 2022 году были, скорее, исключением

Корректно ли немецкие журналисты освещают войну в Украине

После года войны РФ против Украины Совет по прессе в ФРГ опубликовал отчет об освещении войны немецкими СМИ.
Конфликты14 марта 2023 г.
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Мнения

Андрей Гурков

Германия пока просто игнорирует шантаж "Газпрома"

Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес15 сентября 2021 г.
Инес Поль

Должны ли СМИ ФРГ раскрывать национальность преступника?

Инес Поль
Комментарий
Политика31 июля 2019 г.
Седа Сердар

Аресты журналистов в Турции - новый удар по свободе слова

Седа Сердар
Комментарий
Политика1 ноября 2016 г.