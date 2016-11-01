You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance
Немецкие СМИ
Публикации по теме
Последние публикации Deutsche Welle, соответствующие поисковому запросу "Немецкие СМИ".
Пропустить раздел Контекст
Контекст
"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве
"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве
В Германии упрощают получение немецкого паспорта и разрешают двойное гражданство. Как это скажется на мигрантах?
Политика
24.08.2023
24 августа 2023 г.
Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ
Украина и первый день саммита НАТО: что критикуют в ФРГ
На саммите в Вильнюсе Украину формально не пригласили в НАТО. Что говорят об этом в Германии - в материале DW.
Политика
12.07.2023
12 июля 2023 г.
Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны
Визит президента ФРГ в Казахстан. Правозащитники довольны
Штайнмайер встретился не только с руководством страны. Немцы узнали и о том, что волнует гражданское общество.
Политика
21.06.2023
21 июня 2023 г.
Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности
Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности
Стратегия нацбезопасности ФРГ вызвала много вопросов у немецких журналистов. Обзор DW.
Политика
15.06.2023
15 июня 2023 г.
"Чернобыль для Путина": СМИ ФРГ о разрушении Каховской ГЭС
"Чернобыль для Путина": СМИ ФРГ о разрушении Каховской ГЭС
Был ли прорыв плотины ГЭС незапланированным или это "акт терроризма" со стороны РФ? И как следует реагировать Западу?
Конфликты
07.06.2023
7 июня 2023 г.
"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции
"Вечный Эрдоган": СМИ ФРГ об итогах выборов в Турции
Предвыборная кампания Эрдогана опиралась на смесь религиозности и национализма, пишут СМИ ФРГ. Обзор DW.
Политика
29.05.2023
29 мая 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Жить в Германии и любить Эрдогана. В ФРГ он бы сразу победил
Немецкие СМИ активно обсуждают, почему турецкая диаспора в ФРГ так активно поддерживает президента-автократа в Анкаре.
Политика
16.05.2023
16 мая 2023 г.
Проиграл ли Эрдоган? Что пишут СМИ ФРГ о выборах в Турции
В Турции будет второй тур президентских выборов. Как отреагировали на это СМИ ФРГ - в обзоре DW.
Политика
15.05.2023
15 мая 2023 г.
Как в бундестаге праздновали 70-летие DW
Иновещательной медиакомпании ФРГ Deutsche Welle исполнилось 70 лет. Юбилей праздновали в здании германского парламента.
СМИ
11.05.2023
11 мая 2023 г.
СМИ ФРГ о заявлении Макрона: Удар для Запада, свободы и мира
Масс-медиа Германии критикуют высказывания президента Франции Макрона, выступившего за стратегическую автономию ЕС.
Политика
11.04.2023
11 апреля 2023 г.
"Верх абсурда". СМИ Германии о России во главе Совбеза ООН
Что пишут немецкие газеты о переходе к России поста председателя Совета Безопасности ООН? Обзор DW.
Политика
03.04.2023
3 апреля 2023 г.
Корректно ли немецкие журналисты освещают войну в Украине
После года войны РФ против Украины Совет по прессе в ФРГ опубликовал отчет об освещении войны немецкими СМИ.
Конфликты
14.03.2023
14 марта 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Германия пока просто игнорирует шантаж "Газпрома"
Андрей Гурков
Колонка
Экономика и бизнес
15.09.2021
15 сентября 2021 г.
Должны ли СМИ ФРГ раскрывать национальность преступника?
Инес Поль
Комментарий
Политика
31.07.2019
31 июля 2019 г.
Аресты журналистов в Турции - новый удар по свободе слова
Седа Сердар
Комментарий
Политика
01.11.2016
1 ноября 2016 г.
Реклама