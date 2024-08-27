Лукашенко стягивает войска к границе: обзор немецких СМИ

Беларусь стянула войска, танки и артиллерию в Гомельскую область к границе с Украиной. Комментаторы немецких СМИ видят за этим как желание угодить Москве, так и реальную угрозу.

Киев обвинил власти Беларуси в стягивании войск к своим границам. Украинский МИД со ссылкой на спецслужбы 25 августа заявил, что ВС Беларуси "под видом учений сосредотачивают личный состав, технику, танки, артиллерию, РСЗО и ПВО в Гомельской области возле северных границ Украины". Также, по сообщению ведомства, на белорусской территории замечены наемники ЧВК "Вагнер".

МИД Украины призвал власти Беларуси "не делать трагических ошибок под давлением Москвы", прекратить "недружественные действия" и отвести армию от украинских границ. В случае нарушения границы Украина предпримет "меры для самообороны", а скопления белорусских войск станут "законными целями для ВСУ", предупредило ведомство. "Подчеркиваем, что Украина никогда не делала и не собирается делать никаких недружественных действий против белорусского народа", - также говорится в заявлении.

Стягивание войск РБ у украино-белорусской границы заметили и прокомментировали также немецкие СМИ.

Лукашенко демонстрирует Москве свою активность

На первый взгляд, предупреждение украинского МИДа возвращает мир в февраль 2022 года, когда российские войска на собственных границах и в Беларуси готовили вторжение в Украину при активной поддержке диктатора Лукашенко, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Однако, в отличие от того времени, непосредственной опасности, похоже, нет, полагает издание, а предупреждение Киевом Лукашенко пока выглядит лишь упреждающим.

Белорусский диктатор, который зависим от Москвы, во многом позволил российскому правителю Владимиру Путину делать то, что тот хочет, но в то же время "был осторожен и не посылал своих людей на путинскую войну", напоминает издание. "Численность белорусских солдат, которые сейчас сосредоточены у границы - предположительно чуть более 1000 человек, - указывает на то, что Лукашенко лишь хочет продемонстрировать Москве свою активность", - анализирует Süddeutsche Zeitung.

Попытка выставить себя "лидером" перед белорусами

Журналисты второй программы немецкого телевидения ZDF отмечают, что Александр Лукашенко назвал причиной стягивания белорусских военных к границе "высокую концентрацию войск на украинской стороне". Он утверждал, что там дислоцировано до 120 тысяч украинских солдат. Лукашенко является близким союзником и сторонником президента России Владимира Путина, а Беларусь сейчас политически и экономически зависит от России, напоминает ZDF.

Граница Беларуси и Украины дополнительно укреплена, на украинской стороне есть наблюдательные вышки, вырыты окопы, дороги заминированы Фото: Belarus State Border Committee/dpa/picture alliance

Издание Die Tageszeitung (taz) считает, что у Лукашенко могут быть не только внешние, но и внутриполитические мотивы: "Самодержавный бессменный правитель Лукашенко предается абсурдным конспирологическим фантазиям. Одна из них заключается в том, что Беларусь может стать жертвой нападения со стороны стран НАТО или Украины", - пишет taz.

Издание считает, что с помощью показного наращивания личного состава на границе Лукашенко "может вновь представить себя перед собственным населением как "лидера", который защищает свою страну и делает все возможное, чтобы не допустить втягивания Беларуси в войну". Но при этом Минск давно находится в гуще событий, российские атаки неоднократно предпринимались из Беларуси, а союзник Путина Лукашенко помогает ему с логистикой, напоминает немецкое издание.

И нынешняя ситуация, при которой Беларусь не втянута в войну напрямую, вовсе не обязательно таковой и останется, полагают журналисты. "Если Путин отдаст приказ выступать, Лукашенко придется его выполнить", - уверены в taz.

Летом 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лично инспектировал укрепления на границе с Беларусью Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS/REUTERS

"Белорусские войска могут нанести небольшие удары"

Роль Беларуси в войне в Украине до сих пор остается неясной, пишет Frankfurter Rundschau. Страна, которой руководит диктатор, провела совместные с Россией ядерные учения, а также предоставила убежище наемникам ЧВК "Вагнер", напоминает издание. Опасения, что Минск будет активно вмешиваться в боевые действия в Украине, пока не подтвердились, однако ситуация может измениться, пишет Frankfurter Rundschau.

Газета Berliner Morgenpost в своем материале приводит слова польского аналитика Конрада Музыки, директора политической консалтинговой фирмы Rochan Consulting. Музыка напоминает, что Минск проводил подобные учения в сентябре 2023 года, но в этот раз настораживает изменение территории - войска передислоцировали в Гомельскую область, которая служила плацдармом для РФ во время нападения в 2022 году. Аналитик полагает, что на данный момент прямое нападение Беларуси на Украину маловероятно - для захвата приграничных территорий, некоторые из которых сильно заминированы Украиной, потребуются силы, которых у Беларуси нет.

Настоящего наступления со стороны Беларуси опасаться не стоит, считает Музыка, однако он озвучивает вариант, которого опасаются в Украине: белорусские войска могут нанести небольшие удары и, возможно, оккупировать небольшую часть украинской территории. Это означало бы, что Киеву придется перебрасывать войска с других фронтов, что приведет к ослаблению ВСУ. "Вероятность такого сценария невысока, но полностью исключать его нельзя", цитирует аналитика Berliner Morgenpost.