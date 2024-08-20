Литва начала строить базу для бундесвера близ Беларуси

Военный городок для немецких военнослужащих построят в Руднинкае в 20 км от границы с Беларусью. На базе разместят до 4000 солдат и офицеров.

В Литве началось строительство военной базы, на которой планируется разместить до 4000 немецких военнослужащих, сообщил в понедельник, 19 августа, бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас, командующий литовскими вооруженными силами. "Сегодня исторический день, через несколько лет будет построен один из крупнейших проектов в истории восстановившей независимость Литвы - достаточно современный военный городок", - цитирует Вайкшнораса агентство BNS.

Военный городок площадью 170 гектаров будет дислоцирован на полигоне Руднинкай, находящемся в 20 км от границы с Беларусью. На базе, в частности, оборудуют стрельбища, а также разместят и будут обслуживать танки и другую технику.

По словам Раймундаса Вайкшнораса, стоимость возведения базы превысит 1 млрд евро. Ее строительство станет одним из крупнейших проектов в истории независимой Литвы. "Бригада послужит гарантией для нашего населения и сдерживанием для россиян", - отметил генерал.

Германия отправит в Литву бригаду бундесвера

Правительство Германии на фоне полномасштабной войны РФ против Украины решило укрепить восточный фланг НАТО и разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера численностью около 5000 человек. Она должна достичь состояния полной боеготовности к 2027 году и будет насчитывать около 4800 солдат и офицеров бундесвера, а также 200 гражданских служащих, которые получат возможность привезти в Литву свои семьи.

Большую часть солдат планируют дислоцировать на военной базе в Руднинкае, еще около 1000 человек будут размещены на других объектах в Литве.