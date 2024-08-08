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ЕС: Режим Беларуси - соучастник в войне РФ в Украине

Екатерина Венкина
8 августа 2024 г.

Режим Лукашенко "способствовал незаконной депортации украинских детей", продолжает "масштабную кампанию запугивания собственного народа", заявил Жозеп Боррель.

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (16 апреля)Фото: Lenoir/EUC/Ropi/picture alliance

Белорусский режим является соучастником в незаконной агрессивной войне России против Украины. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном Европейской службой внешних связей в четверг, 8 августа, в преддверии четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Помимо политической, военной и материально-технической поддержки Москвы, режим Александра Лукашенко "способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины", говорится в заявлении. Кроме того, с 2021 года Минск организовывал миграционное давление у внешних границ ЕС, подчеркивается далее в документе.

В тюрьмах Беларуси - около 1400 политзаключенных

Власти также продолжают "масштабную кампанию насилия и запугивания собственного народа", отметил Боррель. В тюрьмах Беларуси находятся около 1400 политзаключенных, и это - лишь малая часть тех, кто с 2020 года прошел через пенитенциарную систему по политически мотивированным делам.

Лукашенко проводит тотальные репрессии против "белорусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппонентов, независимых профсоюзных деятелей, представителей нацменьшинств и, в конечном счете, против всех простых граждан, выражающих свое мнение как внутри страны, так и за ее пределами".

Минимум шесть политзаключенных погибли в период содержания под стражей, многие не имели связи с внешним миром уже более года. Состояние некоторых угрожает жизни и требует срочной медицинской помощи, добавили в Брюсселе. "Такое обращение с заключенными и задержанными является нарушением международного права и обязательств Беларуси", - констатировали там.

Как следует из доклада Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, есть достаточные основания полагать, что преследования в Беларуси можно расценивать как преступления против человечности, указали в ЕС.

"Призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных и несправедливо задержанных лиц", - подчеркнул Боррель.

В случае демократизации Беларуси ЕС выделит до 3 млрд евро на реформы

ЕС един в поддержке "мужественного народа Беларуси, белорусского демократического движения и гражданского общества в их стремлении к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", подчеркивается в заявлении.

Как только в Беларуси начнутся демократические преобразования, Еворосоюз окажет помощь в стабилизации ее экономики и реформировании институтов, в том числе - в рамках Комплексного плана экономической поддержки в размере до 3 млрд евро.

Режим санкций действует в отношении свыше 260 человек

После сфальсифицированных выборов Брюссель принял несколько пакетов санкций против режима и его сторонников. Так, 5 августа, Совет Евросоюза одобрил ограничительные меры в отношении 28 человек за участие в репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси.

Под рестрикции подпала "группа давних сторонников" Лукашенко. В их числе - гендиректор госагентства БелТА Ирина Акулович, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Никита Рачиловский и экс-руководитель пресс-службы правителя Беларуси - Дмитрий Жук.

В общей сложности индивидуальные ограничительные меры ЕС распространяются на 261 человека, а также 37 организаций и учреждений в Беларуси.

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