Немецкие СМИ: Украина - уже не номер один в политике Запада

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин - одна из ключевых тем, которым посвятили внимание немецкие СМИ. Большинство комментариев рисуют пессимистичную картину для Украины.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обращает внимание на "усталость" Запада в вопросе поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией:

"Кроме привычных заверений в солидарности, Владимир Зеленский может привезти из своего тура по западноевропейским столицам мало существенного. Поездка была организована на скорую руку на замену саммиту в формате "Рамштайн", отмененному американским президентом Джо Байденом из-за урагана "Милтон". Не было заметных усилий (со стороны Запада. - Ред.), чтобы с большей силой отреагировать на все более критическую ситуацию на фронте на востоке Украины. Наоборот, усиливается впечатление, что тех, кто поддерживает страну, ставшую жертвой нападения, охватывает все большая усталость от борьбы, на что Кремль уже давно делает ставку. Одна из причин находится вне Европы: эскалация на Ближнем Востоке и ее потенциальные последствия требуют от западных правительств большого внимания и дипломатических усилий. Украина уже не является темой номер один во внешней политике и политике безопасности. К тому же, власти от Берлина до Вашингтона реагируют на изменение внутриполитических настроений (в их странах. - Ред.), хотя ключевые фигуры, очевидно, понимают, насколько бесперспективна надежда на мирные переговоры с Россией. Частичная вина, однако, лежит и на украинской власти, которая злит своих союзников решениями, сеющими подозрения, что в них может быть замешана коррупция".

Газета Frankfurter Rundschau в свою очередь отмечает, что Зеленский уезжает из Европы не с пустыми руками:

"Союзники в Лондоне, Париже и Берлине усилили слова солидарности в адрес Украины, ставшей жертвой российского нападения, дополнительными обещаниями предоставить оружие. Тем не менее, Зеленский вряд ли остался довольным. Не только потому, что он до сих пор не получил разрешение использовать дальнобойное оружие против целей на российской территории. Но и потому, что его визиты продемонстрировали то, как ослабевает внимание европейских союзников к острой военной ситуации в Украине. То же касается и США, важнейшего союзника Киева. Здесь ничего не изменил и "план победы" Зеленского с "шагами к миру" с целью "принудить Россию к миру".

Газета Rheinische Post комментирует:

"Становится все понятнее, что в стратегии (Запада. - Ред.) что-то должно существенно измениться, если Зеленский действительно хочет усадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров с помощью военной силы. В конце концов, это цель и всех западных союзников Украины, если это только не будет означать в итоге мира, навязанного под диктовку России, и если Украина даст свое согласие. Но, чтобы достичь этого, политическое руководство Германии, США и других союзников Украины должно поддержать по крайней мере частичное изменение стратегии Украины, например в вопросе применения крылатых ракет".

Похожее мнение можно найти и на страницах газеты Reutlinger General-Anzeiger:

"Президент Зеленский чувствует в Германии все большую усталость многих стран ЕС от войны и их растущие опасения многолетней войны на истощение в Украине. Поэтому он слегка высокопарно говорит о плане победы и преподносит завоевание территорий в Курской области как выдающийся успех. Но в одном Зеленский прав: кто хочет мира, тот должен сделать все, чтобы война перестала быть выгодной для России. Это возможно только с помощью дальнейшей поддержки Украины. "Меньше оружия" не означает "меньше погибших на поле боя". Кто хочет прекратить войну, тот должен вооружить Украину и позаботиться о том, чтобы ни одна сторона не могла победить другую военным путем".

Газета Stuttgarter Nachrichten дает оценку дипломатическим способностям президента Зеленского:

"Визит Зеленского в Берлин прошел по уже привычному для его встреч с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) сценарию. Сюда относится, в частности, щедрая благодарность Украины за немецкую помощь, которая является адекватной, учитывая объемы немецкого вклада (в поддержку Украины. - Ред.). Это демонстрирует дипломатическую смекалку Зеленского. Он знает, что таким образом добьется от Олафа Шольца большего, чем если будет постоянно публично критиковать Германию за то, чего она не делает, например, не предоставляет крылатые ракеты TAURUS. Слова Шольца, что попытки Путина выиграть, затягивая войну, не будут иметь успеха, - важное заявление. Тем не менее, в случае победы Трампа (на выборах президента США в ноябре. - Ред.) реальность может выглядеть иначе".