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Разведка США против разрешения Украине бить вглубь России

Сергей Ромашенко
27 сентября 2024 г.

В американской разведке считают, что Москва серьезно ответит, если Запад разрешит Киеву бить дальнобойным оружием по РФ. К тому же разведчики США полагают, что это не поможет Украине справиться с Россией, сообщает NYT.

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Ракетный комплекс ATACMS в Украине
Ракетный комплекс ATACMS в УкраинеФото: DW

Разведка США против предоставления Украине разрешения бить дальнобойным оружием по целям в глубине территории России. В разведке считают, что Москва может принять серьезные ответные меры против США и их союзников, при этом не исключены и атаки со смертельным исходом, сообщила в четверг, 26 сентября, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Среди возможных ответов России названы активизация диверсионных действий в Европе, например, поджогов, и атаки на европейские и американские военные базы. Первый вариант в разведке США считают более вероятным.

Разведка: Удары вглубь России не помогут Украине

Кроме того, американская разведка полагает, что значение предоставления такого права для Украины невелико, поскольку она располагает лишь весьма ограниченным количеством оружия такого типа и получит ли она новые партии, неясно.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил Запад дать разрешение использовать его дальнобойное оружие для ударов по российской территории и дать Киеву больше таких ракет. Киеву уже поставлялись американские ATACMS, британские Storm Shadow, французские Scalp.

Отсутствие единого мнения на Западе

Позиции различных стран и политических структур на Западе по вопросу такого разрешения для Украины различны. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что снятие подобных ограничений не станет переходом красной линии, после которой НАТО окажется в состоянии войны с Москвой. Европарламент одобрил резолюцию с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на применение Киевом западного дальнобойного оружия по России.

В ходе визита в США Зеленский провел встречу с президентом Джо Байденом, но на ней не было заявлений по поводу дальнобойного оружия. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что по результатам встречи двух лидеров не ожидаются "каких-либо новых объявлений" о разрешении Украине бить западным оружием вглубь России.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин выражал надежду, что у Вашингтона "хватит ума и разума" не давать Киеву согласие на нанесение ударов вглубь территории России западными вооружениями. Последствия этого он назвал "очевидными".

 

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13 сентября 2024 г.30:58 мин.

Статья NYT

www.nytimes.com