Блинкен: ядерные угрозы Путина "совершенно безответственны"

В Вашингтоне резко раскритиковали заявление Путина о расширении принципов применения ядерного оружия. Госсекретарь США указал, что с новыми угрозами президент РФ выступил в день ГА ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен резко раскритиковал новые угрозы президента РФ Владимира Путина о применении ядерного оружия. "Это совершенно безответственно, и я думаю, что многие в мире, включая Китай, ясно высказались об этом, когда он бряцал ядерным оружием в прошлом", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства в четверг, 26 сентября, телеканалу MSNBC на заседании ООН в Нью-Йорке.

Блинкен обратил внимание на то, что Путин выступил с новыми угрозами в день заседания Генеральной Ассамблеи ООН, на котором, в том числе, шла речь о необходимости больших усилий по разоружению и нераспространению ядерного оружия, в особенности, на фоне нынешней ситуации. "Поэтому я думаю, что это будет воспринято очень негативно во всем мире", - добавил он.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Путина, назвал его предупреждением западным странам, поддерживающим Киев. "Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем необязательно ядерными", - указал он в тот же день.

Путин предложил изменить принципы применения ЯО

Накануне вечером Путин предложил изменить принципы применения ядерного оружия и обновить Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. "Агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", - заявил он на совещании Совета безопасности РФ.

Он сослался на "динамичное изменение" текущей военно-политической обстановки и "возникновение новых источников военных угроз и рисков" для РФ и ее союзников.

В ЕС назвали новые угрозы "продолжением крайне безответственного и неприемлемого поведения". "Путин уже не в первый раз ведет азартную игру со своим ядерным арсеналом", - заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он подчеркнул, что Евросоюз решительно отвергает эту угрозу, а его позиция остается неизменной.