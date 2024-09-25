РФ ведет секретные переговоры с хуситами о поставке им ракет

Посредником на переговорах о передаче хуситам противокорабельных ракет выступает Иран. Путин грозил в ответ на поставку западного дальнобойного оружия Украине поставлять свое оружие такого же класса в зоны конфликтов.

Россия при посредничестве Ирана ведет секретные переговоры с йеменскими повстанцами-хуситами о поставках противокорабельных крылатых ракет П-800 "Оникс" (в экспортном варианте "Яхонт"), сообщило во вторник, 24 сентября, агентство Reuters со ссылкой на западные и региональные источники.

По словам одного из собеседников агентства, переговоры начались еще при прежнем президенте Ирана Ибрагиме Раиси, погибшем в конце мая при крушении вертолета. Два региональных чиновника утверждают, что представители РФ и хуситов как минимум дважды в этом году встречались в Тегеране, а новые встречи ожидаются в ближайшие недели. При этом по данным источников Reuters, Россия еще не приняла решения о передаче ракет хуситам.

"Иранцы выступают посредниками в этих переговорах, но не хотят подписываться под ними", - сказал источник Reuters в западной разведке.

Российские ракеты "Оникс"

По словам экспертов, российские ракеты П-800 "Оникс" с дальностью до 300 км позволят хуситам точнее поражать коммерческие суда в Красном море и увеличат угрозу для военных кораблей США и Европы. Ранее Россия, как выяснил Reuters, уже поставила такие ракеты ливанскому радикальному движению "Хезболлах".

Источники Reuters полагают, что рассмотрение вопроса о поставке ракет хуситам может быть связано с позицией западных стран, которые обсуждают возможность разрешить Украине бить дальнобойным оружием по целям в глубине России. По словам американского чиновника, делегация США обсудила предполагаемые переговоры России и хуситов с коллегами из Саудовской Аравии. Три собеседника агентства сказали, что саудовцы передали представителям РФ опасения США по поводу поставок ракет.

Официальный представитель йеменских хуситов Мохамед Абдель-Салам в ответ на вопрос журналистов о переговорах по поводу ракет заявил, что "не имеет понятия" об этом.

Угрозы Путина из-за военной помощи Украине

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на поставку западного дальнобойного оружия Украине имеет право поставлять свое оружие такого же класса в те регионы мира, где будут "наноситься удары по чувствительным объектам" западных стран.

В начале августа американская медиакомпания CNN, ссылаясь на источники, сообщила, что Россия готовилась поставить хуситам ракеты и военную технику в конце июля, но в последний момент отказалась от этого из-за предостережений от Саудовской Аравии. По словам источников CNN, российские власти рассматривали вооружение и консультирование хуситов как способ отомстить администрации Байдена за разрешение Украине наносить удары по территории РФ с использованием оружия, предоставленного США.

С ноября 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют морские суда в Красном море . Повстанцы заявляли, что будут атаковать любые суда, связанные с Израилем, и назвала свои действия ответом на "американо-израильскую агрессию в секторе Газа". При этом нападениям подверглись не только военные корабли, но и множество торговых судов из разных стран. Из-за атак крупнейшие судоходные компании приостановили проход судов через Суэцкий канал или направили их другими маршрутами.