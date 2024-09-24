G7 обсудит в ООН вопрос разрешения Киеву дальнобойных ракет

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель анонсировал в кулуарах Генассамблеи ООН обсуждение главами МИД стран "большой семерки" темы поставок ракет Украине и разрешения наносить удары по военным объектам на территории России.

Министры иностранных дел стран "большой семерки" (G7) в ближайшее время обсудят в Нью-Йорке вопрос поставок в Украину ракет дальнего действия, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, заявил в понедельник, 23 сентября, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии сделал свое заявление в ходе ответов на вопросы журналистов в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, передает агентство Reuters. Как также отметил Боррель, что вопреки неоднократным отрицаниям Тегерана, очевидно, что Россия получает от Ирана новое оружие, включая иранские дальнобойные ракеты.

Киев добивается от союзников от разрешения на применение дальнобойных ракет, чтобы, в частности, наносить удары по российским военным аэродромам, откуда взлетают российские истребители в направлении Украины. Как ожидается, находящийся с визитом в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский также выступит на заседании Генассамблеи.

СМИ: Лондон и США хотят тайно разрешить Киеву бить вглубь РФ

Великобритания и США могут негласно предоставить Украине разрешение на удары по территории РФ дальнобойными ракетами Storm Shadow, сообщила 20 сентября газета The Times со ссылкой на западных дипломатов. По данным издания, Лондон и Вашингтон готовы "подписать это решение", но могут воздержаться от публичного объявления вплоть "до первого пуска" крылатых ракет вглубь российской территории.

Как подчеркивает The Times, есть опасение, что предварительная огласка решения о снятии ограничений на дальнобойные удары по РФ "предупредит" Москву, в то время как важно сохранить "элемент неожиданности".

СМИ: Иран передал России баллистические ракеты

Споры о снятии ограничений для использования Украиной дальнобойных вооружений обострились после того, как в начале сентября Тегеран, предположительно, передал Москве баллистические ракеты малой дальности. Франция, Германия и Великобритания ввели за это новые санкции против Ирана. Правительство Ирана эти утверждения опровергло.

Депутаты Европарламента 19 сентября приняли резолюцию, одним из пунктов которой стал призыв к странам ЕС снять ограничения на применение Украиной западного оружия по законным военным целям на территории РФ. Действующие ограничения, убеждены евродепутаты, не позволяют Украине в полной мере реализовать ее право на самооборону и делают страну уязвимой для атак на ее население и инфраструктуру.