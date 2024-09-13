Писториус: Международное право допускает удары вглубь России

Писториус: Международное право допускает удары вглубь России13 сентября 2024 г.
Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) считает, что возможное разрешение партнеров по НАТО на применение Украиной дальнобойного оружия дальнего против целей в России подпадает под действие международного права. Об этом он заявил на встрече с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом в Берлине в пятницу, 13 сентября, передает агентство AFP. "Международное право это допускает", - сказал Писториус, уточнив, что США и Великобритания вольны "решать так" в отношении поставленного ими Киеву оружия.
Относительно угроз президента РФ Владимира Путина о том, что такое разрешение будет означать вступление НАТО в войну, Писториус сказал: "Угрозы Путина - это угрозы Путина. Это все, что нужно сказать. Он угрожает, когда хочет, и заманивает, когда считает нужным". Глава Минобороны ФРГ добавил, что Путин неоднократно угрожал в последние годы с целью не дать западным странам поддержать Украину, однако это не должно повлиять на предоставление Украине всего необходимого для возвращения ее территорий, приводит AFP слова Писториуса.
ФРГ и Литва подписали соглашение о размещении бригады бундесвера в Литве
Писториус и Касчюнас подписали в Берлине соглашение о планируемом постоянном размещении немецкой бригады в Литве. Как сообщалось ранее, правительство Германии на фоне полномасштабной войны РФ против Украины решило укрепить восточный фланг НАТО и разместить в Литве на постоянной основе бригаду бундесвера численностью около 5000 человек, которая должна достичь состояния полной боеготовности к 2027 году.
Заключенное соглашение создает правовую основу для развертывания. Министры договорились на встрече, что "первые силы" бригады будут размещены "на временной основе" в следующем году. Это будут части штабной и вспомогательной роты, телекоммуникационной роты и сил материально-технического и медицинского обеспечения, уточняет агентство AFP.
Премьер Великобритании: Мы не ищем конфликта с Россией
Глава британского правительства Кир Стармер накануне заявил, что его страна "не ищет конфликта" с Россией. Таким образом он опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по целям в глубине российской территории будет означать "прямое участие" в войне стран НАТО.
Слова Кира Стармера прозвучали перед его визитом в США. 13 сентября он встретится в Вашингтоне с президентом Джо Байденом. Одной из тем их переговоров, как ожидается, будет возможность для Украины использовать западные ракеты для ударов вглубь РФ.
СМИ: Лондон разрешил Украине бить западными ракетами по России
Накануне Великобритания разрешила Украине применять поставляемые ею крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Издание добавляет, что на использование ракет Украиной, по всей видимости, будут введены ограничения, "чтобы избежать безрассудных или ненужных атак".
Информация о том, что США приняли аналогичное решение в отношении поставляемых ими Украине ракет, не поступала. В конце августа представитель Пентагона заявил, что Вашингтон по-прежнему не разрешает Киеву бить американскими ракетами вглубь территории РФ. Изменить позицию по этому вопросу США 12 сентября призвала Польша.
Путин: "Это будет участием НАТО в войне"
Президент РФ Владимир Путин в тот же день заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран Североатлантического альянса в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться", пригрозил Путин.