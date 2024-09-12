Путин: Удары западным оружием - это участие НАТО в войне

Применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине, заявил в интервью корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин.

По его словам, Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, добавил Путин, "вносить полетные задания в эти ракетные системы" также могут только военнослужащие НАТО.

Разговоры о возможном разрешении Украине бить западным оружием вглубь российской территории Владимир Путин назвал "подменой понятий". "Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейски стран в войне на Украине", - заявил российский президент.

В случае соответствующего решения изменится "сама суть этого конфликта", а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", уточнил он.

Лондон разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Оба встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Источники The Guardian подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев лишь потому, что по Storm Shadow принято положительное решение. При этом, как отмечает британская газета, если бы Лэмми публично заявил в Киеве о принятом решении, его слова могли воспринять как излишне провокационные.

Российские дроны уже залетают на территорию стран НАТО

В ночь на 8 сентября, один из беспилотников российской армии во время обстрела Украины нарушил воздушное пространство страны-члена НАТО Румынии. Как сообщило местное Минобороны, начиная с 02:25 по местному времени два самолета F-16 румынских ВВС были подняты в воздух "для мониторинга воздушной обстановки". Позднее Бухарест осудил очередную атаку армии РФ по территории Украины, а также нарушение ее воздушного пространства.

До этого обломки российских беспилотников были обнаружены в Румынии в конце июля 2024 года. "Россия совершила еще более чудовищные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу", - написала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, добавив, что ее страна "решительно осуждает эти безответственные действия".

7 сентября на востоке Латвии крушение потерпел еще один российский военный беспилотник, сообщил в соцсети X президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно", - отметил глава государства, добавив, что Рига находится в тесном контакте с союзниками.