  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Путин: Удары западным оружием - это участие НАТО в войне

Алексей Волошинов
12 сентября 2024 г.

Применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет значить прямое участие стран НАТО в войне, заявил Путин.

https://p.dw.com/p/4kZ84
Владимир Путин (фото из архива)
Владимир Путин (фото из архива)Фото: Sergey Petrov/NEWS.ru/globallookpress.com/picture alliance

Применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине, заявил  в интервью корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в четверг, 12 сентября, президент РФ Владимир Путин. 

По его словам, Киев не сможет самостоятельно наносить такие удары, так как для этого ему потребуются данные со спутников, которыми Украина не располагает. Кроме того, добавил Путин, "вносить полетные задания в эти ракетные системы" также могут только военнослужащие НАТО.

Разговоры о возможном разрешении Украине бить западным оружием вглубь российской территории Владимир Путин назвал "подменой понятий". "Речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейски стран в войне на Украине", - заявил российский президент.

В случае соответствующего решения изменится "сама суть этого конфликта", а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться", уточнил он.

Лондон разрешил Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Накануне Великобритания разрешила Украине применять крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства написала газета The Guardian в статье, посвященной совместному визиту госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми в Киев 11 сентября. Оба встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить удары западным дальнобойным оружием по территории РФ.

Источники The Guardian подчеркнули, что Блинкен и Лэмми вместе приехали в Киев лишь потому, что по Storm Shadow принято положительное решение. При этом, как отмечает британская газета, если бы Лэмми публично заявил в Киеве о принятом решении, его слова могли воспринять как излишне провокационные.

Российские дроны уже залетают на территорию стран НАТО

В ночь на 8 сентября, один из беспилотников российской армии во время обстрела Украины нарушил воздушное пространство страны-члена НАТО Румынии. Как сообщило местное Минобороны, начиная с 02:25 по местному времени два самолета F-16 румынских ВВС были подняты в воздух "для мониторинга воздушной обстановки". Позднее Бухарест осудил очередную атаку армии РФ по территории Украины, а также нарушение ее воздушного пространства.

До этого обломки российских беспилотников были обнаружены в Румынии в конце июля 2024 года. "Россия совершила еще более чудовищные нападения на украинскую гражданскую инфраструктуру. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы проинформировали наших союзников и координируем с ними свои действия по этому вопросу", - написала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, добавив, что ее страна "решительно осуждает эти безответственные действия".

7 сентября на востоке Латвии крушение потерпел еще один российский военный беспилотник, сообщил в соцсети X президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет, и мы должны решать их коллективно", - отметил глава государства, добавив, что Рига находится в тесном контакте с союзниками.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Дроны Украины атаковали Подмосковье. Зачем Шольц предлагает сделку с Путиным. DW Новости (10.09.24)

Дроны Украины атаковали Подмосковье. Зачем Шольц предлагает сделку с Путиным. DW Новости (10.09.24)

В ночь на 10 сентября девять регионов Россия, а также аннексированный Крым, подверглись массированной атаке дронов. Одной из крупнейших с начала войны с Украиной. По данным Минобороны РФ, перехвачены 144 беспилотника, в том числе над Белгородской, Курской, Воронежской и Тульской областями. Только над Московской областью, по информации мэра Собянина, были сбиты 20 БПЛА.
10 сентября 2024 г.29:05 мин.
Дрон типа Shahed

Российские дроны на территории стран НАТО. Каким будет ответ?

Российские дроны на территории стран НАТО. Каким будет ответ?

Российские дроны и ракеты, нацеленные на Украину, продолжают нарушать воздушное пространство НАТО, подвергая риску граждан стран восточного фланга альянса. Эксперты - о возможных ответных мерах НАТО.
Конфликты12 сентября 2024 г.
Показать еще