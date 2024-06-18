Обязательная служба в армии. Как относятся к ней в Литве?

Максиму из Вильнюса скоро 22 года. Он гражданин Литвы, из семьи, где дома говорят по-русски. В прошлом году его призвали в армию, где он отслужил положенные 9 месяцев. "Был у нас во взводе парень, который в душ ходил в лучшем случае раз в два дня. А на дворе лето. Представляете себе запах?! Я, скажем, бегал мыться два раза в сутки. Но через пару-тройку недель и мы, и командиры ему мозги вправили", - рассказывает Максим.

Воспоминания Максима о службе в пехотной бригаде в городе Таураге, на границе с Калининградской областью, звучат точно так же, как миллионы других воспоминаний о службе в вооруженных силах различных стран. Сначала конфликты молодых людей с разным образованием и социальным происхождением, потом осознание долга, притирка характеров и, в конце службы, новый взгляд на себя и на жизнь.

От призывников - к профессионалам. И снова к призывникам

С 2026 года подобный опыт придется обрести всем гражданам Литвы в возрасте от 18 до 22 лет. Решение Сейма Литовской Республики о введении всеобщего призыва на воинскую службу, принятое на прошлой неделе, не стало сенсацией. Дискуссии об этом начались вскоре после полномасштабной российской агрессии против Украины в феврале 2022 года. В 2008 году, через четыре года после вступления Литвы в НАТО, страна отказалась от призыва и перешла полностью на профессиональную армию. Однако после аннексии Россией Крыма, Литва в 2015 году первой в Европе вернула призыв в армию, правда, выборочный. Именно под него и попал Максим.

Новобранцы в литовской армии Фото: Alfredas Pliadis/Verteidigungsministerium Litauen/dpa/picture alliance

Новое постановление парламента сохраняет девятимесячный срок службы, зато увеличивает время альтернативной гражданской службы с 10 месяцев до года. Поступить в вуз без прохождения армейской службы станет невозможным. Зато тех, кто уже приобрел дефицитную в армии специальность, призовут всего на три месяца.

На НАТО надейся, но сам не плошай

Постановление парламента отражает новую военно-политическую реальность в Балтийском регионе. Здесь по-настоящему опасаются возможного вторжения России и готовятся к нему. Намеченное на 2026-27 годы размещение в Литве бригады бундесвера дало толчок серьезному пересмотру оборонной политики страны. Всеобщий призыв (в дополнение к остающимся костяком армии профессиональным военным) должен продемонстрировать союзникам Литвы по НАТО серьезность намерений политического руководства сделать все для защиты территории и суверенитета страны.

"Еще несколько лет назад некоторые наши политики публично говорили: "НАТО нас всегда защитит!". Подразумевалось, что Литва - маленькая страна, поэтому может обойтись без особых вложений в оборону, - вспоминает Вэйдотас Малинёнис, глава Ассоциации полковников - объединения отставных старших офицеров литовской армии. - Сегодня все иначе, и решение о всеобщем призыве это подтверждает". По словам Малинёниса, в полную силу решение Сейма заработает к 2028 году: "Потребуются дополнительные вложения в инфраструктуру, например, в строительство казарм, чтобы обеспечить, полноценный призыв. Но это скорее вопрос времени, а не политической воли".

Разумеется, на помощь НАТО Литва все равно рассчитывает. Батальон передового базирования альянса, сформированный на основе бундесвера, размещен в стране на постоянной основе. Вместе с прибывающими на время подразделениями союзников его личный состав регулярно занимается боевой подготовкой. "Мы вместе с американцами, поляками и португальцами были на больших учениях в Пабраде, на границе с Беларусью, - вспоминает Максим. - Было очень интересно сравнить наше вооружение, технику, даже сухие пайки. Полезный оказался опыт".

И не только чисто военный. "Когда пришла повестка, я очень не хотел идти в армию, - говорит Максим. - Но сегодня понимаю: после армии я стал другим, более ответственным и организованным. Я лучше общаюсь с людьми и лучше их понимаю". Мать Максима, 47-летняя Ирина добавляет: "Это может показаться странным, но после армии сын стал добрее, больше ценит семью. Думаю, сказалось время, проведенное вдали от дома, пусть и короткое". Ирина поддерживает решение Сейма о всеобщем призыве: "И для страны хорошо, и мальчишки взрослее будут".

Любишь играть в Call of Duty? Призывайся!

43-летний Валентинас, отец 16-летнего школьника Эванаса, высказывается сдержаннее. "Я сам отслужил 4 года по контракту связистом. Если начнется настоящая война, девятимесячной подготовки, всех этих стрельб и метания гранат, не хватит, чтобы противостоять настоящему врагу. Все равно вся тяжесть боев ляжет на профессиональных военных, а не на мальчишек".

По мнению Валентинаса, юношам лучше проходить курс молодого бойца в добровольческих отрядах, которые набирают в Литве для гражданской обороны, патрулирования и оказания содействия полиции в случае военного положения. Валентинас считает, что армия пока не готова к новым проблемам, характерным для современной эпохи: "Многие дети практически не вылезают из компьютера и живут в виртуальной реальности. Это сказывается на их способности общаться с сослуживцами, воспринимать поставленные задачи. Плюс очень много физически плохо развитых, а иногда и просто больных ребят. Наконец, значительная часть сегодняшних школьников плохо понимает слово "долг". Теперь ведь даже дежурства по классу, как раньше, нет. А родители их часто ограждают от любой работы по дому".

Вайдотас Малинёнис согласен, что со здоровьем призывников есть проблемы. Но не считает положение дел критическим. "Сегодня отсев на призывных комиссиях - до 50 процентов, - говорит он. - Но, во-первых, часть норм устарела, и их можно и нужно изменить. Во-вторых, любителям компьютерных игр необязательно бегать по лесам с автоматом. Самые способные пусть занимаются системами связи, кибервойной и запуском дронов. Тут требования к физподготовке могут быть не такие строгие". Малинёнис считает, что, учитывая разнообразные потребности современной армии, процент отсева призывников можно сократить до 30.

"Служба в армии поможет гражданам сблизиться"

Решение о всеобщем призыве одобряют в Союзе стрелков Литвы - 14-тысячной военизированной организации добровольцев, которую контролирует и финансирует правительство. Союз обучает население самообороне, а в случае вторжения в Литву должен быть готов вести партизанскую войну и заниматься разведкой. "Сейчас, естественно, все говорят о проблемах, связанных с призывом. Но со временем служба в армии поможет гражданам сблизиться, еще больше ощутить себя единым обществом", - считает Харольдас Даумантас, руководитель проекта помощи Украине Союза стрелков.

Литва, в отличие от Латвии и Эстонии, близкое к мононациональному государство. 80 процентов населения - этнические литовцы. 20 процентов - поляки, русские, белорусы и другие этносы. Недавний пехотинец Максим на вопрос о том, ощущал ли он какой-то дискомфорт от того, что не литовец, ответил: "Никакого. Это вообще не тема в армии. Командиры следят, чтобы никаких конфликтов на этой почве не было. Государственный язык литовский. Но в быту многие спокойно говорили по-русски. Помню только одного парня в нашем взводе, который общался со мной строго по-литовски, подчеркнуто сухо и только если требовали служебные обстоятельства. Но это мне не создавало никаких проблем".

"У меня есть мечта, чтобы, как в Израиле, служить в литовской армии могли бы и люди с ограниченными возможностями, - говорит Харольдас Даумантас из Союза стрелков. - Они тоже граждане и, каждый на своем уровне, может вносить вклад в оборону страны. Я думаю, многие из них были бы рады это сделать".