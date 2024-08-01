Борис Писториус: Нам удастся сохранить мир

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью DW рассказал о военной помощи Германии Украине, об усилиях по предотвращению войны на Ближнем Востоке и военно-морских учениях во главе с США на Гавайях.

Борис Писториус, министр обороны Германии, наблюдая за участием немецкого флота в военно-морских учениях RIMPAC, в Перл-Харборе ответил на вопросы DW о сотрудничестве с США и о том, каким оно будет, если Трамп станет президентом, об усилении военной помощи Украине, а также о том, как предотвратить войну на Ближнем Востоке и во всем мире.

DW: Господин Писториус, мы находимся в Перл-Харборе, крупном порту в Тихоокеанском регионе США. И немецкий флот принимает участие в этих учениях, предоставив два корабля. Это скорее символическое присутствие Германии в регионе. В то же время вы говорите, что будете отстаивать интересы этого региона. Как это сочетается?

Борис Писториус: Это довольно легко сочетается. Действительно, два корабля - не так уж много. Но значение этого вклада гораздо большее. Мы участвуем в учениях как одна из самых важных европейских наций. Вчера я разговаривал с адмиралом Папаро, который подчеркнул, что наш вклад в учения можно умножить на пять. Это демонстрирует всем, что мы держимся вместе. Свободные страны, поддерживающие международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе, - это важный сигнал для мира. Поэтому так важно принимать участие в учениях даже с двумя кораблями. Я рад, что у нас есть такая возможность.

- В то время, как 29 стран проводят учения для предотвращения будущих угроз в этом регионе, в мире растет обеспокоенность, что на Ближнем Востоке может начаться тотальная война. В Иране был убит лидер ХАМАС Хания, а в Ливане - один из ведущих руководителей "Хезболлах". Ваш американский коллега, Ллойд Остин, говорит, что войну можно предотвратить. Как вы оцениваете ситуацию?

- Конечно, Ллойд Остин прав. Ее не только можно, но и нужно предотвратить. Никто не может себе даже представить дальнейшую эскалацию в регионе. Нам это не нужно. Мы должны сделать все возможное, использовать любое влияние на все стороны конфликта, чтобы не допустить эскалации и как можно скорее вернуть мир в регион.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус наблюдает за военными учениями в Тихом океане Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

- Что это означает для поставок немецкого оружия, для обязательств перед Израилем, а также для участия Германии во временных силах ООН ЮНИФИЛ (UNIFIL) на ливанской границе?

- Миротворческие силы ООН в данный момент не затронуты. Мы продолжаем нашу работу. Конечно, мы оцениваем ситуацию каждый день, каждый час. Но мы останемся в регионе и будем принимать только рациональные решения.

- Вы один из немногих лидеров, кто открыто говорит, что эти учения могут быть направлены на борьбу с угрозой со стороны Китая. В то же время вы хотите, чтобы в бюджете ФРГ расходы на оборону составляли более 2 процентов. Как это согласуется с борьбой вашего правительства за сохранение определенных бюджетных рамок?

- Если честно, мы достигнем обещания в 2 процента от ВВП в 2025-м году так же, как и в 2024-м. Ни одно из решений, которые приняты или будут приняты до конца года, не окажет никакого влияния на наше взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе.

- Но вы хотели бы получить больше, чем 2 процента?

- Мы работаем над тем, чтобы повысить планку в 2 процента от ВВП. Мы должны достичь этого. Но, конечно, мы будет учитывать и другие потребности немецкого бюджета, как это делают наши союзники.

- Вы планируете посетить страны, которые ощущают давление со стороны Китая, в частности, Филиппины и Южную Корею. Какие обещания вы дадите этим странам, помимо слов? И какую роль сыграет сотрудничество в области обороны и, возможно, изменение немецких законов для облегчения оборонных поставок?

Министр обороны ФРГ Борис Писториус и адмирал Аксель Шульц на фрегате "Баден-Вюртемберг" Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

- Мы скорректировали курс, чтобы изменить правила экспортного контроля. Это первый пункт. Я думаю, мы будем готовы к этому до конца года. Кроме того, когда речь идет о Филиппинах, это не только слова. Речь идет о присутствии наших двух кораблей в Южно-Китайском море вместе с нашими союзниками. Это сигнал, который мы посылаем - мы в курсе того, что там происходит и мы не согласны с этим. Мы стоим на стороне международного порядка, основанного на правилах. Особенно, когда речь идет о небольших странах, у которых есть все причины ощущать возможную угрозу.

- Но могут ли страны региона рассчитывать на более активное сотрудничество в области обороны с Германией в будущем?

- Конечно. Это одна из причин, по которой из Перл-Харбора я еду в Южную Корею и на Филиппины - мы хотим говорить о большем сотрудничестве в области обороны. Это одна из наших задач - добиться тесного сотрудничества с партнерами в регионе, с кем мы работаем уже десятилетиями, и с теми, с кем мы только начинаем работать.

- Вы подчеркнули, что демонстрация присутствия важна для Германии. Фрегат "Баден-Вюртемберг", на котором мы сейчас стоим, будет находиться не только в Южно-Китайском море, но и в Тайваньском проливе. Первый фрегат, отправившийся в этот регион несколько лет назад, этого не сделал.

- Решение будет принято тогда, когда это будет необходимо. Сейчас не время обсуждать это публично, все решится в ближайшие недели.

- В США, которые являются ключевым партнером для Европы и Германии, скоро пройдут выборы. Конечно, вы не можете говорить о политике. Но теперь, когда скорее всего Камала Харрис будет баллотироваться от демократов, каких изменений вы ожидаете от потенциальной администрации Харрис? Было много разговоров о том, что будет означать второй срок Трампа. А что касается Харрис, чем она, возможно, будет отличаться?

- Как я неоднократно говорил ранее, мы должны сосредоточиться на себе и на выполнении собственных домашних заданий. Европейские партнеры по НАТО должны делать больше для собственной безопасности, чем ранее. Это задача номер один. А задача номер два - сосредоточиться на стабильном сотрудничестве с нашим самым важным партнером, Соединенными Штатами. Кто бы ни был в Белом доме, мы должны делать то, что должны, и держаться вместе с нашими союзниками. Это наш приоритет в будущем.

- Украина вновь подверглась массовому обстрелу. В атаке на Киев были использованы беспилотники иранского производства. Какие последствия это будет иметь с точки зрения поддержки Украины? А также с точки зрения отношения к Ирану?

- Мы в курсе о роли Ирана в войне. Мы видим это каждый день, в этом нет никаких сомнений. И должны на это реагировать. Мы должны усилить возможности украинцев в обороне, особенно противовоздушной. Поэтому Германия уже предоставила три системы Patriot и несколько систем IRIS-T. Как сторонники Украины мы должны увеличить поставки, потому что противовоздушная оборона имеет решающее значение. Особенно в преддверии зимнего периода для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры.

- Германия также помогает вооружать самолеты F-16, которые поступают из Франции.

- Я не могу сейчас это комментировать, потому что у нас нет F-16, как вы знаете. Будет ли представлено оружие для использования с F16, это требует проверки.

- И последний вопрос. Насколько близок мир к крупномасштабному конфликту в данный момент?

- Трудно сказать. Я надеюсь, что разум и рациональность все еще важны для большей части этого мира. По крайней мере, большинство наших партнеров понимает значение и важность для сохранения мира. Поэтому я, как и раньше, все 64 года своей жизни, настроен весьма оптимистично, что нам удастся сохранить мир.