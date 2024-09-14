Шольц: Киев не может наносить удары вглубь РФ оружием ФРГ

По словам канцлера Германии, он не будет давать Киеву разрешение на дальнобойные удары по РФ - "даже если другие страны решат по-другому".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подтвердил, что Украина не должна использовать поставляемое Германией дальнобойное оружие для атак на цели глубоко на территории России. Соответствующее заявление политик сделал в формате общественного диалога с жителями города Пренцлау в федеральной земле Бранденбург. Его слова в субботу, 14 сентября, приводит агентство Reuters.

"Это остается" неизменным, заявил глава правительства Германии. "Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат по-другому", - добавил Шольц. "Я не буду этого делать (давать разрешение Киеву. - Ред.), потому что считаю это проблемой", - резюмировал он.

Ранее, 11 сентября, газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания приняла решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов глубоко по территории России.

По итогам встречи Байдена и Страмера объявлений не последовало

Президент США Джо Байден 13 сентября встретился с премьером Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне. Два лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Украины. Разрешение Киеву бить по целям в глубине территории РФ западным оружием по итогам встречи озвучено не было.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, и Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз", заявил он. Слова Путина опубликовал 12 сентября Telegram-канал "Кремль. Новости". Позднее о том же сказал представитель России в ООН Василий Небензя.

Киев использовал ATACMS и Storm Shadow для ударов по Крыму

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве глава американской дипломатии Энтони Блинкен пообещал изложить суть дискуссий Байдену, а глава британского МИД Дэвид Лэмми - премьер-министру Великобритании Стармеру.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) 13 сентября выразил мнение, что разрешение партнеров по НАТО на применение Украиной дальнобойного оружия против целей в России - в случае его принятия - подпадает под действие международного права.

Вооруженные силы Украины использовали ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по Крыму, аннексированному Россией.