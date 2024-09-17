Жаркие дебаты: готов ли новый Европарламент поддержать Киев?

В Европарламенте призывают страны ЕС снять ограничения для ВСУ на использование оружия в РФ и усилить помощь Украине, потому что "иначе Россия не остановится". Голоса противников помощи Киеву также звучат громче.

На первой после летних каникул пленарной сессии в Страсбурге депутаты нового созыва Европейского парламента посвятили три часа обсуждению новой помощи Украине. Чтобы остановить войну России против Украины, Евросоюз должнен сплотиться, подчеркнул исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, представлявший ее на этих оживленных дебатах во вторник, 17 сентября. "Борьба Украины - это борьба и за Европу. Если Россию не остановить, то путинский режим может попытаться напасть на другие страны, возможно, даже на членов ЕС", - сказал еврокомиссар.

Домбровскис напомнил, что прямо сейчас Украина нуждается и в срочной военной помощи, и в помощи в обеспечении ликвидности, и в поддержке для продолжения экспорта своей продукции через Евросоюз по "линиям солидарности". Украинцы - и те, которые остались в своей стране, и те, кто получил временную защиту в ЕС, - по-прежнему нуждаются в чрезвычайной и гуманитарной помощи. "По данным ООН, урон, нанесенный российскими бомбардировками, потенциально может лишить гражданское население Украины услуг, необходимых для выживания в преддверии зимы", - указал вице-председатель Еврокомиссии.

ЕС и его страны выделили Украине 118 млрд евро

По ее информации, ЕС и входящие в него страны уже предоставили Украине и украинцам помощь на сумму около 118 млрд евро, из которых 43,5 млрд евро - военная поддержка. Параллельно Киев получил первый транш прибыли от замороженных российских активов: почти 1,4 млрд евро направлены через Европейский фонд мира (ЕФМ) на закупки оборудования, включая артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, а также на первые закупки у украинской оборонной промышленности. Как сообщил Домбровскис, работа в этой сфере идет очень быстро, в ближайшее время будут подписаны контракты с несколькими странами ЕС, которые выступают в качестве исполнителей заказов, а большая часть поставок будет осуществлена до конца года.

Валдис Домбровскис Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Помимо этого Еврокомиссия работает над выполнением решения G7 о предоставлении Украине финансирования на 50 млрд долларов (около 46 млрд евро), гарантированного потенциальными доходами от обездвиженных российских активов. По словам Домбровскиса, в ближайшее время его ведомство представит соответствующее предложение Европарламенту и Совету ЕС, от которых потребуется срочная поддержка, чтобы быстро воплотить в жизнь это предложение. "Кремль напрямую заплатит за ущерб, нанесенный его жестокой войной", - пообещал еврокомиссар.

С представителем Еврокомиссии согласились лидеры центристских групп Европарламента. "Поддерживая Украину в борьбе с незаконным вторжением Путина, мы инвестируем в мир и благополучие европейских граждан, - сказал выступивший от имени группы социал-демократов Яннис Маниатис. - И не только потому, что хотим поддержать международное верховенство права. Но и потому, что это не единичный случай. Это еще один ревизионистский акт со стороны российского режима, и если он будет успешным, то распространится и на другие страны Восточной Европы".

Киев: Венгрия блокирует 10 млрд евро из ЕФМ

Маниатис также призвал не позволить Венгрии, председательствующей в Совете ЕС, и далее подрывать отправку военной помощи Украине. "Орбан должен не посещать Москву, а разблокировать платежи в рамках Европейского фонда мира", - сказал он. По оценкам Киева, из-за вето Будапешта на счету ЕФМ заблокированы уже 10 млрд евро, которые, согласно графику военной помощи должны были быть предоставлены странам ЕС в качестве компенсации за переданную или запланированную помощь ВСУ. Об этом DW рассказала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в ходе своего официального визита в Брюссель.

Гельмут Брандштедтер Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Поддержать украинцев оружием и большим объемом гуманитарной помощи призвал страны ЕС от имени группы "Обновляя Европу" (Renew Europe) депутат Гельмут Брандштедтер. Восстанавливать Украину нужно в том числе и с помощью российских замороженных активов, отметил он и призвал своих коллег съездить в Украину, чтобы своими глазами „увидеть все разрушения в школах, домах, больницах».

В июле свежеизбранный парламент принял свою первую резолюцию по Украине, в которой попросил страны Евросоюза поддерживать ее в любой форме до победы над российскими оккупационными силами. В этом документе евродепутаты выступили за снятие ограничений на использование западного оружия против военных целей на территории России. Теперь депутаты Европарламента призывают к продолжению военной и финансовой поддержки Украины. Голосование по новой резолюции состоится 19 сентября.

Галер: Рациональнее бить по пусковым площадкам РФ, чем пытаться создать ПВО

"Многие наши правительства по-прежнему больше говорят, чем делают, - заявил от имени группы христианских демократов, Европейской народной партии, депутат Михаэль Галер (Michael Gahler), - хотя мы пребываем в системной конфронтации с агрессором, который хочет не только победить, стерев Украину с карты Европы, но и уничтожить наш европейский проект, сама концепция которого представляет угрозу его диктатуре". Запад не сможет поставить Киеву столько систем ПВО, сколько необходимо, чтобы обеспечить всестороннее покрытие Украины, убежден он: "Очевидно, что с военной точки зрения гораздо экономичнее наносить удары по пусковым площадкам, а не пытаться создать противовоздушную оборону". Галер призвал ряд правительств стран ЕС, включая германское, "перестать бояться Путина и его угроз" и снять все ограничения на использование оружия на российской земле.

Михаэль Галер Фото: Alain Rolland/European Union 2024

"Когда мы его умиротворяем, он усиливает эскалацию. Если мы будем сильны политически и дадим Украине возможность выстоять в военном отношении и дать отпор, мы поставим ее в положение, позволяющее вести переговоры об исходе, соответствующем нормам международного права", - указал европарламентарий.

Сторонники поддержки Киева: "Кремль не остановится на Украине"

Непоколебимую поддержку Украине выразил от имени правоконсервативной группы Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) депутат Адам Белан: "Я хочу поделиться решительным взглядом нашей группы на дальнейшие действия: ЕС, его государства-члены и наши партнеры, при ведущей роли НАТО, должны возобновить и укрепить свою приверженность поддержке украинских военных усилий и встать на сторону пострадавшего, а не агрессора". Он присоединился к мению, что Россия не остановится на Украине, а ее кибератаки и иные угрозы безопасности распространятся и на другие страны.

Сергей Лагодинский Фото: Alain Rolland/European Union 2024

От имени группы "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinskiy) призвал уже сейчас включить Украину в европейскую программу оборонной промышленности, которая будет создаваться в том числе и в Европарламенте, "чтобы Украина не столкнулась с новым нападением через два, три или пять лет".

Противники поддержки Украины на двух концах политического спектра

По сравнению с предыдущим созывом Европарламента, стали громче звучать голоса противников поддержки Украины. В основном они называли проукраинскую политику и помощь Киеву "поддержкой войны". "Западные лидеры, брюссельские бюрократы могут иметь стратегию войны, но она провалилась. Европейские лидеры зарылись в окопы этой войны, словно это война Евросоюза", - заявил от имени новой ультраправой группы "Патриоты Европы", третьей по величине в Европарламенте, ее представитель Тамаш Дойч.

Тамаш Дойч Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Он привел тезис о том, что поставки европейского оружия в Украину грозят "огромной эскалацией" и заявил о "другом пути". "Необходимо возобновить общение между сторонами, наладить дипломатические отношения, добиться прекращения огня, а затем начать мирные переговоры", - подытожил он, не предложив, однако, конкретных шагов в этом направлении.

От имени праворадикальной группы "Европа суверенных наций" депутат Ханс Нойхофф также настаивает на дипломатических связях и переговорах с Россией. "Войну можно было бы предотвратить в самом начале, если бы мы четко заявили, что вступления Украины в НАТО не будет, и поддержали нейтралитет Украины", - сказал он. Он назвал усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана достойными подражания, а политику верховного представителя ЕС по иностранным делам и обороне - полным провалом.

Озлем Демирель Фото: Alain Rolland/European Union 2024

К призывам прекратить военную поддержку Украины присоединилась и представлявшая левые силы в Европарламенте Озлем Демирель (Özlem Demirel): "С момента вторжения России в Украину миллиарды - десятки миллиардов - были вложены в оружие и отправлены в Украину. Развернулась волна милитаризма. Например, немцы обучают украинских солдат. Даже такие партии, как "зеленые", которые раньше называли себя партией мира, присоединились к хору милитаризма. Но постоянный спрос на все большее количество оружия и боеприпасов для Украины не решит войну в пользу Украины". Депутатка заявила о необходимости "политики разрядки и мира", сославшись на угрозу третьей мировой войны.

По поддержке Украины консенсус есть

"Я искренне удивлена тем, что коллеги как справа, так и слева продолжают распространять нарратив Владимира Путина здесь, в этом институте свободы, - отреагировала новая глава парламентского подкомитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann). - Путин хочет уничтожить свободу и мир в Европе - мы должны постоянно напоминать себе об этом".

Мари-Агнес Штрак-Циммерман Фото: Alain Rolland/European Union 2024

После 937 дней смертей, изнасилований, похищений и пыток с начала полномасштабной российской агрессии в Украине Европа должна продолжать поддерживать страну гуманитарной помощью, финансовой поддержкой и военной техникой, убеждена она. "Дипломатия - да, но только на основе силы и только так, как этого хочет Украина. Не вы и не я решаем, а Украина, и мы на стороне Украины", - заявила Штрак-Циммерман в ответ на реплику Демирель.

Итог трехчасовой дискуссии подвел еврокомиссар Домбровскис. "Эти дебаты иллюстрируют подавляющий консенсус в отношении продолжения поддержки Украины со стороны ЕС, - резюмировал он. - Я также заметил голоса, готовые с радостью отступиться от основанного на правилах международного порядка и прав стран в соответствии с уставом ЕС, и поддержать мировой порядок, при котором сила является правом. История снова и снова учит нас, что умиротворение агрессора не работает. Оно лишь поощряет новую агрессию".

Вице-глава Еврокомиссии призвал действовать быстрее и принимать гораздо больше усилий, чтобы поддерживать Украину всем необходимым и остановить российскую агрессию, "поскольку речь идет о будущем европейской безопасности".