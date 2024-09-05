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Зеленский примет участие во встрече формата "Рамштайн"

Жан Рофе
5 сентября 2024 г.

Президент Украины в ходе переговоров на американской авиабазе в ФРГ попросит у союзников дать больше оружия Киеву для борьбы с РФ, пишет Der Spiegel.

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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Украинский президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится 6 сентября в Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel в четверг, 5 сентября

По информации издания, своим визитом на авиабазу ВВС США в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Зеленский хочет продемонстрировать серьезность сложившейся ситуации. Глава украинского государства хочет лично попросить союзников о дальнейших поставках оружия для противостояния России. Речь идет, прежде всего, о ракетах большой дальности и дополнительных системах противовоздушной обороны, отмечает Der Spiegel.

Переговоры в формате "Рамштайн"

Контактная группа по вопросам обороны Украины координирует усилия по доставке в страну военных грузов и изучает способы ускорения их отправки. В нее входят около 50 стран, включая Германию. На переговоры приглашены также государства, не входящие в НАТО. Это будет 24-я встреча группы, большинство переговоров проходило в формате видеоконференций.

Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров уже несколько дней проводит переговоры с наиболее важными союзниками Киева. Вечером 5 сентября он встретится с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) в Берлине. Как пишет Der Spiegel, главным вопросом, вероятно, будет то, сможет ли Германия, несмотря на ограниченный бюджет, предоставить дополнительные пакеты вооружений в ближайшие месяцы.

 

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