Зеленский примет участие во встрече формата "Рамштайн"

Президент Украины в ходе переговоров на американской авиабазе в ФРГ попросит у союзников дать больше оружия Киеву для борьбы с РФ, пишет Der Spiegel.

Украинский президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в очередном заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится 6 сентября в Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel в четверг, 5 сентября

По информации издания, своим визитом на авиабазу ВВС США в федеральной земле Рейнланд-Пфальц Зеленский хочет продемонстрировать серьезность сложившейся ситуации. Глава украинского государства хочет лично попросить союзников о дальнейших поставках оружия для противостояния России. Речь идет, прежде всего, о ракетах большой дальности и дополнительных системах противовоздушной обороны, отмечает Der Spiegel.

Переговоры в формате "Рамштайн"

Контактная группа по вопросам обороны Украины координирует усилия по доставке в страну военных грузов и изучает способы ускорения их отправки. В нее входят около 50 стран, включая Германию. На переговоры приглашены также государства, не входящие в НАТО. Это будет 24-я встреча группы, большинство переговоров проходило в формате видеоконференций.

Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров уже несколько дней проводит переговоры с наиболее важными союзниками Киева. Вечером 5 сентября он встретится с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) в Берлине. Как пишет Der Spiegel, главным вопросом, вероятно, будет то, сможет ли Германия, несмотря на ограниченный бюджет, предоставить дополнительные пакеты вооружений в ближайшие месяцы.