Немецкие СМИ о бундесвере и миротворческой миссии в Украине

На днях министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) допустила, что немецкие военные могут быть задействованы для обеспечения мира в случае прекращения огня в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов во время встречи министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе, Бербок сказала, что Германия "сделает все, что в ее силах", для обеспечения мира в будущем. На слова министра критически отреагировали немецкий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры от консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Последний заявил, что этот вопрос сейчас не актуален. Немецкая пресса комментирует возникшую дискуссию.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) из Франкфурта-на-Майне отмечает:

"Может ли канцлер мира быть против участия немецких солдат в миротворческой миссии? Да, если его имя Шольц, он социал-демократ, находится посреди предвыборной гонки и речь идет о мире в Украине. Ведь во всех сценариях, которые, как подтвердил Писториус (министр обороны Германии Борис Писториус. - Ред.), уже обсуждают в Берлине - ведь дальновидная власть должна уже заниматься этим вопросом - есть одна константа: агрессивная Россия с военным опытом, которая в любой момент может нарушить перемирие и даже мирное соглашение. Поэтому западным миротворцам нельзя будет заходить в Украину только с голубыми шлемами, им надо будет взять с собой все, что нужно, чтобы остановить российскую военную машину на земле, в воде и воздухе. Для этого нужен будет и "мощный" мандат (бундестага. - Ред.), который в крайнем случае позволит им вступать в бой с россиянами. В предвыборной кампании в Германии, впрочем, эта тема проигрышная, а потому не только Шольц, но и ХДС/ХСС (партии, находящиеся в оппозиции и имеющие самый высокий рейтинг. - Ред.) раскритиковали Бербок за то, что она не промолчала. Но наступит день (и наступит, надеемся, скоро), когда нужно будет решать, как можно гарантировать молчание оружия и чья это задача - в кратко- и долгосрочной перспективе. Тогда, возможно, даже некоторые левые (снова) будут звать американцев. Но Трамп может сказать: your job".

Германии не избежать вопроса о миссии бундесвера в Украине

В похожем ключе комментирует ситуацию также таблоид Bild из Берлина:

"Все ведущие западные военные эксперты говорят о том, как можно будет закрепить возможное перемирие между Москвой и Киевом. Только Мерц и Шольц не хотят ничего об этом знать. То, о чем заговорила министр иностранных дел Анналена Бербок, они называют "неуместным" и "безответственным". Эта критика - фальшивая. И она трусливая. Шольц и Мерц не хотят об этом говорить, ведь это не вписывается в их избирательные кампании. Ведь они не хотят, чтобы избирателям перед голосованием пришлось слышать правду. Потому что они боятся, что так они не заработают голосов. При этом оба, скорее всего, очень хорошо знают, что Германии не удастся избежать вопроса о миссии бундесвера".

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок Фото: Alberto Pizzoli/AP Photo/picture alliance

Другая берлинская газета - Berliner Morgenpost - отмечает:

"То, что бундесвер нельзя отправлять в миссию, которая завершится войной с Россией, само собой разумеется. Также понятно то, что Германия как крупнейшее государство ЕС не может делать вид, будто это ее не касается. Критики вроде ХДС/ХСС это понимают. Они только злятся на Бербок за то, что она об этом сейчас публично говорит. Странно: скоро выборы в бундестаг, а центральный вопрос политики безопасности должен стать табу? Так ничего путного не получится".

Немецкий министр решила опередить Трампа?

Rhein-Neckar-Zeitung из Гейдельберга комментирует:

"Министр играет на опережение трамповского мирного диктата и не хочет исключать, что в случае крайней необходимости немецкие солдаты могут стать частью международной миротворческой миссии в Украине. И действительно, этого нельзя полностью исключать. Но стремительная министр снова делает третий шаг перед первым. С одной стороны, Путин не позволит даже Дональду Трампу диктовать, как будет завершена война в Украине. С другой стороны, привлечение миротворческой миссии - это именно тот вопрос, который требует согласия всех воюющих сторон. Наверное, самопровозглашенная "челночная дипломатка" все это давно учла. Но тогда лучше бы она промолчала о немецкой военной миссии".

Еще одно берлинское издание - Tagesspiegel - пишет:

"После сообщений о возможном участии бундесвера в рамках миротворческой миссии в Украине федеральный канцлер Олаф Шольц четко высказался против спекуляций на эту тему. Его раздражение очевидно. И по понятным причинам. Социал-демократ Шольц четко опроверг впечатление, которое возникло после слов министра иностранных дел Анналены Бербок из партии "зеленых", а именно - то, что она якобы говорит от имени всего федерального правительства. Но это не так, и это не помогает делу".