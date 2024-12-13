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СМИ: Над Германией могли летать военные дроны РФ

Николай Линке
13 декабря 2024 г.

Немецкие следователи считают, что за рейдами дронов над территорией Германии могло стоять Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ - спецподразделение ВМФ, отвечающее за шпионаж.

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Российский FPV-дрон на востоке Украины, август 2024 года
Российский FPV-дрон на востоке Украины, август 2024 годаФото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

В Германии вновь фиксируют подозрительные полеты дронов над промышленными и военными объектами. Об этом говорится в совместном материале немецких телеканалов NDR и WDR, опубликованном в пятницу, 13 декабря.

Беспилотники над Германией

Неопознанные дроны впервые появились в августе на севере Германии. В районе Брунсбюттеля они пролетели над индустриальным парком ChemCoast Park, над неработающей АЭС, СПГ-терминалом, Кильским каналом и его шлюзами. Как сообщают NDR и WDR, это были очень быстрые БПЛА со скоростью более 100 км/ч. Эксперты по безопасности считают, что так могут летать лишь военные дроны, например, с неподвижным крылом.

Теперь с конца ноября дроны стали появляться и над заводами концерна BASF близ Людвигсхафена, а также над авиабазой Рамштайн - штаб-квартирой ВВС США в Европе. Как пишет Spiegel, в начале декабря беспилотники видели и над предприятиями оборонного концерна Rheinmetall. Чаще всего они летают ночью.

Одна из версий - россйиский след

Полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц создала специальный отдел для расследования полетов дронов. Но, как и в случае с августовскими инцидентами в Северной Германии, власти до сих пор не смогли определить, кто направляет эти дроны и откуда их запускают. Как пишут NDR и WDR, немецкая полиция пыталась применять технологии борьбы с БПЛА, но безуспешно. Ни один из них не удалось сбить.

Как выяснили NDR и WDR, сейчас немецкие следователи подозревают, что некоторые из дронов, которые были замечены в Брунсбюттеле, могли быть военными разведдронами из России. Их могли запустить с российских кораблей в Северном или Балтийском морях. Возможно, с кораблей, приписанных к Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ - спецподразделению ВМФ, отвечающему за шпионаж.

Слабость Германии в борьбе с дронами

По данным СМИ, следователи связывают недавние инциденты на промышленных предприятиях и авиабазе Рамштайн с тем, что случилось в августе в Брунсбюттеле. Эти полеты "подчеркивают вопиющую слабость в защите от дронов" со стороны властей ФРГ, пишут журналисты. По их словам, у немецких правоохранителей нет эффективных технологий перехвата или обнаружения дронов. А бундесвер, который мог бы их сбивать, не имеет права брать под защиту гражданские объекты на территории Германии.

NDR и WDR отмечают, что никаких заявлений со стороны правительства Германии по поводу инцидентов с дронами не было.

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