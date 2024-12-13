СМИ: Над Германией могли летать военные дроны РФ

В Германии вновь фиксируют подозрительные полеты дронов над промышленными и военными объектами. Об этом говорится в совместном материале немецких телеканалов NDR и WDR, опубликованном в пятницу, 13 декабря.

Беспилотники над Германией

Неопознанные дроны впервые появились в августе на севере Германии. В районе Брунсбюттеля они пролетели над индустриальным парком ChemCoast Park, над неработающей АЭС, СПГ-терминалом, Кильским каналом и его шлюзами. Как сообщают NDR и WDR, это были очень быстрые БПЛА со скоростью более 100 км/ч. Эксперты по безопасности считают, что так могут летать лишь военные дроны, например, с неподвижным крылом.

Теперь с конца ноября дроны стали появляться и над заводами концерна BASF близ Людвигсхафена, а также над авиабазой Рамштайн - штаб-квартирой ВВС США в Европе. Как пишет Spiegel, в начале декабря беспилотники видели и над предприятиями оборонного концерна Rheinmetall. Чаще всего они летают ночью.

Одна из версий - россйиский след

Полиция федеральной земли Рейнланд-Пфальц создала специальный отдел для расследования полетов дронов. Но, как и в случае с августовскими инцидентами в Северной Германии, власти до сих пор не смогли определить, кто направляет эти дроны и откуда их запускают. Как пишут NDR и WDR, немецкая полиция пыталась применять технологии борьбы с БПЛА, но безуспешно. Ни один из них не удалось сбить.

Как выяснили NDR и WDR, сейчас немецкие следователи подозревают, что некоторые из дронов, которые были замечены в Брунсбюттеле, могли быть военными разведдронами из России. Их могли запустить с российских кораблей в Северном или Балтийском морях. Возможно, с кораблей, приписанных к Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ - спецподразделению ВМФ, отвечающему за шпионаж.

Слабость Германии в борьбе с дронами

По данным СМИ, следователи связывают недавние инциденты на промышленных предприятиях и авиабазе Рамштайн с тем, что случилось в августе в Брунсбюттеле. Эти полеты "подчеркивают вопиющую слабость в защите от дронов" со стороны властей ФРГ, пишут журналисты. По их словам, у немецких правоохранителей нет эффективных технологий перехвата или обнаружения дронов. А бундесвер, который мог бы их сбивать, не имеет права брать под защиту гражданские объекты на территории Германии.

NDR и WDR отмечают, что никаких заявлений со стороны правительства Германии по поводу инцидентов с дронами не было.