  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПреступностьГермания

В ФРГ замечены дроны над промзоной: подозрение в шпионаже

Евгений Жуков
22 августа 2024 г.

Прокуратура в ФРГ расследует полеты дронов на высокой скорости над промзоной в устье Эльбы. По данным СМИ, речь может идти о российских военных беспилотниках.

https://p.dw.com/p/4jnxM
Плавучий терминал СПГ в Брунсбюттеле
Плавучий терминал СПГ в БрунсбюттелеФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance

После того как в городе Брунсбюттеле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии) были неоднократно замечены пролеты дронов над промышленными объектами, прокуратура Фленсбурга подтвердила в четверг, 22 августа, что ведет расследованием "по подозрению в агентурной деятельности с целью совершения диверсии". Никаких подробностей инцидентов ведомство не сообщило, указав лишь, что дело возбуждено в связи с полетами беспилотников над объектами критической инфраструктуры.

По сообщениям СМИ, беспилотники - предположительно военные - уже с 8 августа периодически нарушают бесполетную зону в устье реки Эльбы, где расположены плавучий терминал сжиженного природного газа и химические заводы. По данным журнала Der Spiegel, в течение нескольких ночей там были замечены до четырех неопознанных дронов, двигавшихся со скоростью до 100 км/ч, так как их не могли догнать полицейские беспилотники, для помощи были привлечены силы бундесвера.

Дроны, возможно, запускали с гражданских судов в Северном море

По сведениям Der Spiegel и газеты Bild, в органах безопасности считают, что речь идет о российских военных дронах-разведчиках, которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море. Как пишет Bild, ссылаясь на внутренний отчет уголовной полиции, следствие предполагает, что в одном из случаев над промзоной пролетал российский беспилотник "Орлан-10с". В прокуратуре Фленсбурга и земельном ведомстве уголовной полиции в Киле отказались прокомментировать дело детальнее. В министерстве внутренних дел также отказались от комментариев.

При этом в министерстве обороны ФРГ агентству dpa сообщили, что с начала текущей недели Центр воздушных операций немецких ВВС находится в тесном контакте со следственными органами, предоставляя полиции данные радаров.

В промышленной и портовой зоне Брунсбюттеля находится плавучий терминал сжиженного природного газа, а также выведенная из эксплуатации и демонтированная в 2019 году атомная электростанция. Также в Брунсбюттеле планируется в ближайшие годы построить стационарный терминал СПГ.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Газопровод, идущий к плавучему СПГ-терминалу в порту Брунсбюттеля (ФРГ)

Диверсия на газопроводе в ФРГ: ущерб серьезнее, чем считалось

Диверсия на газопроводе в ФРГ: ущерб серьезнее, чем считалось

Новые детали о повреждении трубы, соединяющей СПГ-терминал в Брунсбюттеле с газотранспортной системой Германии. Der Spiegel напоминает об акциях радикальных экоактивистов.
Преступность9 января 2024 г.
5 мая 2022 в Вильгельмсхафене начались работы по расширению и модернизации причала для плавучего СПГ-терминала

У Германии скоро будет четыре СПГ-терминала, первый уже начали строить

У Германии скоро будет четыре СПГ-терминала, первый уже начали строить

ФРГ форсирует процесс отказа от газа из России и арендовала плавучие регазификационные установки. В Вильгельмсхафене проект компании Uniper может войти в строй еще в 2022 году.
Экономика и бизнес5 мая 2022 г.
Человек наливает воду из крана в стакан

Диверсия РФ или ложная тревога из-за отравления воды в ФРГ?

Диверсия РФ или ложная тревога из-за отравления воды в ФРГ?

Сообщения о возможных диверсиях на трех базах бундесвера серьезно встревожили Германию. Сразу заподозрили Россию. Это бдительность или шпиономания? Какова реакция в стране?
Политика16 августа 2024 г.
Показать еще