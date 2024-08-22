В ФРГ замечены дроны над промзоной: подозрение в шпионаже

Прокуратура в ФРГ расследует полеты дронов на высокой скорости над промзоной в устье Эльбы. По данным СМИ, речь может идти о российских военных беспилотниках.

После того как в городе Брунсбюттеле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии) были неоднократно замечены пролеты дронов над промышленными объектами, прокуратура Фленсбурга подтвердила в четверг, 22 августа, что ведет расследованием "по подозрению в агентурной деятельности с целью совершения диверсии". Никаких подробностей инцидентов ведомство не сообщило, указав лишь, что дело возбуждено в связи с полетами беспилотников над объектами критической инфраструктуры.

По сообщениям СМИ, беспилотники - предположительно военные - уже с 8 августа периодически нарушают бесполетную зону в устье реки Эльбы, где расположены плавучий терминал сжиженного природного газа и химические заводы. По данным журнала Der Spiegel , в течение нескольких ночей там были замечены до четырех неопознанных дронов, двигавшихся со скоростью до 100 км/ч, так как их не могли догнать полицейские беспилотники, для помощи были привлечены силы бундесвера.

Дроны, возможно, запускали с гражданских судов в Северном море

По сведениям Der Spiegel и газеты Bild , в органах безопасности считают, что речь идет о российских военных дронах-разведчиках, которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море. Как пишет Bild, ссылаясь на внутренний отчет уголовной полиции, следствие предполагает, что в одном из случаев над промзоной пролетал российский беспилотник "Орлан-10с". В прокуратуре Фленсбурга и земельном ведомстве уголовной полиции в Киле отказались прокомментировать дело детальнее. В министерстве внутренних дел также отказались от комментариев.

При этом в министерстве обороны ФРГ агентству dpa сообщили, что с начала текущей недели Центр воздушных операций немецких ВВС находится в тесном контакте со следственными органами, предоставляя полиции данные радаров.

В промышленной и портовой зоне Брунсбюттеля находится плавучий терминал сжиженного природного газа, а также выведенная из эксплуатации и демонтированная в 2019 году атомная электростанция. Также в Брунсбюттеле планируется в ближайшие годы построить стационарный терминал СПГ.