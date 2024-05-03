Рейтинг свободы СМИ: Ситуация в мире - худшая за 10 лет

Международная правозащитная организация"Репортеры без границ"(RSF) опубликовала в пятницу, 3 мая, во Всемирный день свободы печати, ежегодный всемирный рейтинг свободы прессы. Как отмечает организация, ситуация со свободой СМИ во всем мире продолжает стремительно ухудшаться - число нападений на журналистов растет, как и число стран, в которых условия работы для сотрудников массмедиа описываются как "катастрофические". Как следует из ежегодного рейтинга организации, в прошлом году 36 стран мира оказались в категории тех, где независимая журналистика практически невозможна. Это рекорд последних десяти лет.

Выборы - фактор риска для журналистов

Как сказано в отчете, сопровождающем рейтинг, особую опасность для журналистов представляют собой предвыборные кампании, причем как до, так и после дня голосования. Оскорбления и физическое насилие - этому подвергаются репортеры в самых разных странах, в том числе и в Германии. Как отмечают "Репортеры без границ", особенно беспокоит это обстоятельство в преддверии не толькопрезидентских выборов в США, но и региональных выборов в трех федеральных землях Германии в сентябре 2024 года.

"Растущий масштаб насилия в отношении журналистов и сотрудников СМИ - это пугающий тренд. Автократы, лоббисты и враги демократии стремятся всеми силами предотвратить независимое освещение событий", - говорит Аня Остерхаус (Anja Osterhaus), генеральный директор "Репортеров без границ". По ее словам, такая ситуация неприемлема, и демократические правительства должны делать больше для защиты журналистов. Поскольку свобода прессы - это неотъемлемая предпосылка для свободного формирования мнения избирателей и принятия решения, являющегося следствием информирования, о том, за кого голосовать".

Катарина Виктория Вайс, эксперт "Репортеров без границ" Фото: V. Esipov/DW

Эксперт берлинского отделения "Репортеров без границ" Катарина Виктория Вайс (Katharina VIktoria Weiß) в интервью DW так комментирует ухудшение ситуации в сфере свободы СМИ: "Мы все думали, что благодаря социальным сетям и другим возможностям интернета, обмен информацией и доступ к свободе слова будет только расширяться. Но оказалось, что в этом вопросе многие эксперты заблуждались. С одной стороны, в мире появляются все новые горячие точки, из-за военных конфликтов - например, с апреля 2023 года в Судане идет гражданская война, да и конфликт в Секторе Газа уносит все больше жизней репортеров, война в Украине продолжается".

Самая свободная пресса - в Скандинавии

В том, что касается лидеров рейтинга - стран, где самая благоприятная ситуация для СМИ, - изменений нет. На первом месте вот уже восемь лет подряд идет Норвегия, за которой следуют все страны Скандинавии и Нидерланды. Германия занимает десятое место в рейтинге. Однако, несмотря на столь высокие позиции, эксперты "Репортеров без границ" считают, что немецким властям есть над чем работать. В частности, над повышением суммы ежемесячного платежа на финансирование общественно-правовых телерадиокомпаний. В ряде земель власти сопротивляются повышению этого обязательного взноса и говорят о необходимости фундаментальной реформы общественно-правовой медийной системы.

В хвосте рейтинга: Сирия, Эритрея и Афганистан, где за последний год были убиты три журналиста, а, как минимум, 25 оказались в тюрьме. В странах бывшего Советского Союза - тоже отрицательная динамика. Россия хотя и поднялась на две позиции, по сравнению в прошлым годом (со 164-й на 162-ю), но лишь формально, а не за счет каких-либо улучшений ситуации в сфере свободы прессы. Как сказано в отчете "Репортеров без границ", восемь СМИ объявлены в РФ "нежелательными организациями", 70 СМИ и 300 журналистов - "иностранными агентами". Более полутора тысяч журналистов уехали из страны, но некоторые не успели и подверглись репрессиям.

Свобода СМИ в России: "Ситуация чудовищно тяжелая"

"Россия остается в числе стран, на которую мы смотрим с огромной озабоченностью, говорит Катарина Вайс. - У нас были большие надежды на то, что за последние 20 лет ситуация могла улучшиться. Но самое позднее - с февраля 2022 года - после вторжения РФ в Украину понятно, что стране предстоит еще много-много лет выбираться из этого. А ситуация для наших коллег на месте чудовищно тяжелая. Они каждый день должны опасаться за свою свободу - в физическом смысле, свободу передвижения".

Продюсер новостного агентства Reuters Константин Габов задержан в РФ по делу об участии в "экстремистском сообществе" Фото: Basmanny District Court Press Of/Tass/dpa/picture alliance

Комментируя задержание продюсера новостного агентства Reuters Константина Габова 27 апреля и на следующий день видеооператора Сергея Карелина, Вайс сказала, что это еще один пример того, что журналисты, которых задерживают в России, имеют мало шансов снова оказаться на свободе - даже если обвинение надуманное.

"То есть, они становятся добычей или инструментом вымогательства в этой шахматной игре дипломатии", - говорит она.

А худшую динамику по итогам года продемонстрировала Грузия, упавшая в рейтинге свободы прессы на целых 26 пунктов. Виной тому, по мнению составителей рейтинга, политики правящей партии"Грузинская мечта", которая инициировала законопроектоб "иностранных агентах" по российскому образцу. Кроме этого, партия предлагает усиление государственного контроля за СМИ.