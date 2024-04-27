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Суд в Москве арестовал продюсера Reuters Константина Габова

Алексей Волошинов
27 апреля 2024 г.

Продюсера Reuters Константина Габова подозревают в участии в "экстремистском сообществе" и подготовке материалов для YouTube-канала "Навальный Live".

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Ограда СИЗО Лефортово в Москве
Ограда СИЗО Лефортово в МосквеФото: Vlad Karkov/IMAGO/ZUMA Wire

Суд в Москве арестовал продюсера новостной службы Reuters Константина Габова по делу об участии в "экстремистском сообществе", сообщает пресс-служба судов Москвы в субботу, 27 апреля.

Габова отправили в СИЗО до 27 июня. По версии следствия, он занимался подготовкой фото- и видеоматериалов для YouTube-канале "Навальный Live". Ему предъявлены обвинения по части 2 ст.282.1 УК РФ. По ней журналисту может грозить от двух до шести лет лишения свободы.

Российское государственное агентство ТАСС называет Константина Габова "бывшим продюсером Reuters". С 2019 по 2020 годы Габов работал корреспондентом DW в Москве.

В сотрудничестве с ФБК обвиняли журналистку Антонину Фаворскую

В конце марта суд в Москве принял решение отправить в СИЗО фотографа и журналистку издания SotaVision Антонину Фаворскую (Кравцову). Ее, так же как и Габова, подозревают в участии в деятельности структур Алексея Навального. Следствие считает, что Фаворская собирала и изготавливала материал, а также монтировала видеоролики для публикации на ресурсах ФБК. Журналистка не признала вину, а пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что Фаворская "ничего в ФБК не публиковала".

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