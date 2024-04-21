В России заблокировали сайт "Репортеров без границ"

Сайт международной неправительственной организации"Репортеры без границ" (Reporters sans frontières) заблокирован в России. Об этом сообщает правозащитный проект "Роскомсвобода" в воскресенье, 21 апреля, со ссылкой на данные мониторинга реестра запрещенной информации в РФ.

Указывается, что доступ к сайту был ограничен по "маске". Это значит, что не доступны все его домены и поддомены. "Решение о блокировке вынес "Неуказанный госорган", которым с большой долей вероятности является Генпрокуратура, - в ее полномочия входят военная цензура, блокировка экстремистских и террористических материалов, сайтов "нежелательных" организаций, призывов к массовым беспорядкам, донатов военному противнику и пожертвования для незарегистрированных религиозных организаций, также ведомство блокирует мошеннические сайты и другую информацию, - пишет "Роскомсвобода". - В чем причина бана в отношении RSF, пока неизвестно".

Блокировка сайта Виктора Пинчука

По данным проекта, заблокированным "по маске" оказался также сайт украинского предпринимателя Виктора Пинчука. В мае 2022 года он заявлял на своей странице в Facebook, что "рашисты" "творят геноцид против украинского народа", напоминает онлайн-издание Forbes . Издание отмечает, что в 2016 году Пинчук предлагал возможности для компромисса между Россией и Украиной. В частности, речь шла о том, чтобы отсрочить вступление Украины в НАТО и ЕС при "временном" сохранении Крыма за Россией. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, однако, бизнесмен начал активно финансово помогать ВСУ и жителям Украины.

Другие заблокированные сайты

Другие сайты, подвергшиеся блокировке в РФ, по данным "Роскомсвободы", - проект по идентификации на основе открытых источников российских военных "OSINT-пчелы", домен "Хочу жить", информирующий военнослужащих РФ и Беларуси о возможности добровольной сдачи в плен, а также ссылка с обращением к россиянам на польском сайте Legion Polski.

Кроме того, как обращают внимание в "Роскомсвободе", под блокировку по неизвестной причине попал сайт "Моя Пенза", последние публикации на котором появлялись в 2012 году.