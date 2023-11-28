"Репортеры без границ" вручили премии за свободу прессы

В Брюсселе наградили самых мужественных журналистов 2023 года по мнению жюри премии "Репортеров без границ". Номинированы были в том числе Христо Грозев и Марина Золотова.

Во вторник, 28 ноября, в Брюсселе прошла 31-я церемония вручения премий международной неправительственной организации "Репортеры без границ" (RSF) за свободу прессы.

Награду в категории "Влияние" получил колумбийский журналист Хуан Пабло Барриентос. Благодаря его работе в 2022 году Колумбия узнала личности 26 католических священников, обвиненных в сексуальных преступлениях. Автор книги "Пусть дети идут ко мне" на протяжении последних семи лет подвергается преследованиям и цензуре за свои расследования этого и других коррупционных дел. "Его материалы позволяют колумбийскому народу выявлять преступников и бороться с безнаказанностью", - подчеркнули "Репортеры без границ".

Имя египетского блогера - "синоним мужественной журналистки"

Премии в категории "Мужество" был удостоен египетский блогер Мохамед Ибрагим Радван. По словам организаторов, в Египте его имя, а точнее - псевдоним Мохамед Оксиджен, - это синоним мужественной журналистики. В начале 2019 года он вышел на свободу после пятилетнего тюремного заключения. Власти не разрешили ему возобновить журналистскую работу и установили за ним наблюдение. Но когда в сентябре того же года в Египте начались протесты, автор блога Egypt's Oxygen ("Кислород Египта"), несмотря ни на что, освещал демонстрации. Его приверженность праву на информацию была воспринята властями как акт неповиновения. Он был повторно арестован и приговорен к пяти годам тюрьмы за "публикацию ложных новостей".

В категории "Независимость" был награжден гватемальский журналист Хосе Рубен Самора, основатель газеты elPeriódico, которая на протяжении двух десятилетий обличала коррупцию политической элиты Гватемалы. Он не раз становился объектом угроз и судебных преследований, а в июле 2022 года был арестован по сфабрикованному обвинению в отмывании денег и провел почти год в предварительном заключении. В мае 2023 года elPeriódico была вынуждена закрыться. И хотя приговор к шести годам лишения свободы, вынесенный ему в июне 2023 года, был отменен по апелляции 13 октября, Самора остается в заключении до нового судебного разбирательства.

Новая премия RSF для фоторепортеров

В этом году премия "Репортеров без границ" впервые вручена в новой категории - для фоторепортеров. Ее назвали "Лукас Долега - SAIF" в честь молодого фотожурналиста, погибшего в 2011 году. Лауреаткой премии стала француженка Карин Пьер. Карьера фотографа-самоучки началась после терактов в Париже в ноябре 2015 года, а в конце 2017 года Пьер присоединилась к агентству Hans Lucas. Она делала репортажи с линии фронта в Ливии, два года работала в Бейруте, сотрудничая с изданиями Le Monde и Washington Post.

Пьер удостоена награды за снятый в Пакистане фоторепортаж "Забери меня домой!" о двух приютах в Карачи и Мултане, где содержатся сотни отвергнутых женщин и детей. "Брошенные мужьями, отвергнутые семьями, ставшие жертвами многолетнего жестокого обращения, большинство этих женщин проведут остаток жизни в этих стенах", - пишут "Репортеры без границ".

В церемонии награждения приняла участие лауреатка Нобелевской премии мира 2022 года глава Центра гражданских свобод Украины Александра Матвийчук. На премию был номинирован 21 журналист из 18 стран, в том числе заочно арестованный в России глава расследовательского издания Bellingcat Христо Грозев и редактор закрытого режимом в Беларуси новостного сайта "Tut.by" Марина Золотова, которую в марте приговорили к 12 годам тюремного заключения.

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