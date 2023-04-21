Суд в Москве заочно арестовал Христо Грозева из Bellingcat

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал расследователя Bellingcat Христо Грозева, сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на корреспондента в суде в пятницу, 21 апреля.

Заседание проходило в закрытом режиме. По словам адвокат Вероники Поляковой, которая представляла интересы Грозева, расследователь арестован заочно на два месяца. При этом Полякова не смогла раскрыть детали обвинения, сославшись на подписку о неразглашении данных следствия.

Грозева обвиняют по статье о незаконном пересечении российской границы (часть 1 статьи 322 УК), однако официально фабула дела неизвестна, пишет "Медиазона". Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник, Грозева обвиняют в "организации побега за границу" шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. "Причиной заочного ареста Грозева стало обвинение в том, что он помог нелегально пересечь границу РФ Доброхотову, который проходил свидетелем по делу о клевете", - сказал источник ТАСС.

Грозев решил не возвращаться в Европу из США

В конце декабря 2022 года МВД России объявило Грозева в розыск. По какой статье в отношении расследователя завели уголовное дело, тогда не уточнялось. До этого ФСБ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии ведомства, планировала угнать российский военный самолет. Сам Грозев отвергал все обвинения в участии в каких-либо операциях спецслужб.

В январе он сообщил, что решил не возвращаться из США в Австрию, где жил последние 20 лет. Грозев признался, что в Вене не чувствует себя в безопасности, поскольку там работает множество российских агентов. "Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских", - заявил он.

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