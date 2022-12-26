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Христо Грозев (фото из архива)Фото: Julien de Rosa/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

РФ объявила в розыск журналиста-расследователя Грозева

Екатерина Венкина
54 мин. назад

МВД РФ разыскивает исполнительного директора интернет-портала Bellingcat Грозева по уголовной статье. По какой именно, не указано.

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Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя интернет-портала Bellingcat Христо Грозева по уголовному делу. Это следует в понедельник, 26 декабря, из базы данных "Розыск". Статья в базе не указана.

Грозев - гражданин Болгарии, родился в Пловдиве. Он - исполнительный директор Bellingcat и его ведущий расследователь по России, занимается изучением угроз безопасности, экстерриториальных спецопераций и информационных войн. Расследование преступления, совершенного в 2018 году в Великобритании с применением боевого отравляющего вещества из семейства "Новичок", принесло Христо Грозеву и его команде в 2019 году Премию европейской прессы.

Расследование отравления Навального

Вместе с командой оппозиционного политика Алексея Навального и другими журналистами Христо Грозев расследовал также отравление Навального "Новичком". Расследование, проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и Фонда борьбы с коррупцией, было опубликовано 14 декабря 2020 года. В нем утверждалось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации Грозев рассказал в интервью DW, как именно журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации возможных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Грозев: Cнимал фильм о попытках украинской разведки уговорить российских летчиков угнать самолет

В июле ФСБ РФ обвинила Грозева в помощи украинской разведке, которая, по версии российского ведомства, планировала угнать российский военный самолет. О возбуждении дела и его квалификации ведомство не сообщало. Грозев заявил, что не участвовал в операции украинских спецслужб, а вместе с командой Bellingcat готовил документальный фильм.

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