  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев
Расследователь группы Bellingcat Христо ГрозевФото: Julien de Rosa/AFP/Getty Images
ПолитикаАвстрия

Расследователь Bellingcat Христо Грозев решил остаться в США

Сергей Куприков
36 мин. назад

Журналист не чувствует себя в безопасности: говорит, что Вена, где он прожил около 20 лет, изобилует российскими агентами.

https://p.dw.com/p/4N20g

Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию. Об этом сообщил сам Грозев в интервью австрийской газете Falter, опубликованном во вторник, 31 января.

Грозев признался, что в Вене не чувствует себя в безопасности, поскольку там работает множество российских агентов. "Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских", - заявил он в беседе с Falter. После того как его источники в разведке сообщили об угрозе, журналист решил не возвращаться из США в Вену, где он прожил почти 20 лет.

Группа Bellingcat известна, в частности, по расследованиям отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального. Кроме того она расследовала катастрофу малайзийского "Боинга" над Донбассом (часть собранных материалов была использована стороной обвинения на процессе в Нидерландах, который установил, что лайнер был сбит из российского "Бука"). В июле 2022 года Bellingcat была включена российскими властями в реестр нежелательных организаций. Сам Грозев в декабре был объявлен МВД России в розыск. Основание для розыска публично не называлось, указывалось лишь, что им является статья УК. "Меня считают преступником, но я не могу защитить себя, потому что не знаю, от чего", - возмущается журналист.

В июле ФСБ заявляла, что Христо Грозев якобы участвовал в операции украинских спецслужб, пытавшихся переманить в Украину российских военных летчиков вместе с самолетами.  Сам Грозев это отрицал, утверждая, что готовил фильм об "игре" спецслужб, документально фиксируя события.

Смотрите также:

Расследователь Bellingcat о сбитом MH17

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Христо Грозев из Bellingcat об отравлении Дмитрия Быкова (10.06.2021)

Христо Грозев из Bellingcat об отравлении Дмитрия Быкова (10.06.2021)

Большой резонанс вызвала новость о том, что писателя Быкова в 2019 году могли отравить те же предполагаемые сотрудники ФСБ, которые позднее организовали покушение на Алексея Навального. Мы связались с расследователем из Bellingcat Христо Грозевым, чтобы узнать подробности этой истории.
Политика10 июня 2021 г.02:41 мин.
external

Расследование о команде киллеров ФСБ, или Кто должен был убить Навального? DW Новости (14.12.2020)

Расследование о команде киллеров ФСБ, или Кто должен был убить Навального? DW Новости (14.12.2020)

Алексея Навального предположительно пытались отравить оперативники ФСБ - таков вывод расследователей Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel. "Дело раскрыто, я знаю всех, кто пытался меня убить", - заявил Навальный.
14 декабря 2020 г.24:38 мин.

Интервью Христо Грозева изданию Falter

www.falter.at
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Пресс-конференция главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве

Фон дер Ляйен: 10-й пакет санкций против РФ примут в феврале

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

"Железный купол" для Киева. Памятник Сталину. DW Шоу

"Железный купол" для Киева. Памятник Сталину. DW Шоу

Политика34 мин. назад60:08 мин.
Александр Невзоров

Невзоров назвал вынесение ему приговора "судебным театром"

Невзоров назвал вынесение ему приговора "судебным театром"

Политика23 ч. назад
Сталинград, 1943 год

Сталинградская битва - переломный момент войны

Сталинградская битва - переломный момент войны

История2 ч. назад
Логотип компании Uniper перед зданием ее штаб-квартиры в Дюссельдорфе

Газ подешевел, и Uniper вдвое снизил убытки из-за "Газпрома"

Газ подешевел, и Uniper вдвое снизил убытки из-за "Газпрома"

Экономика и бизнес4 ч. назад
Грузовые контейнеры в порту Антверпена

Кокаиновая столица: Антверпен боится роста наркопреступности

Кокаиновая столица: Антверпен боится роста наркопреступности

Преступность13 ч. назад
Гостиница "Баварский двор", в которой проходит Мюнхенская международная конференция по безопасности

Война, день 343-й: РФ не пригласили на конференцию в Мюнхен

Война, день 343-й: РФ не пригласили на конференцию в Мюнхен

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу