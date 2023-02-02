Расследователь Bellingcat Христо Грозев решил остаться в США

Журналист не чувствует себя в безопасности: говорит, что Вена, где он прожил около 20 лет, изобилует российскими агентами.

Расследователь группы Bellingcat Христо Грозев решил не возвращаться в Австрию. Об этом сообщил сам Грозев в интервью австрийской газете Falter , опубликованном во вторник, 31 января.

Грозев признался, что в Вене не чувствует себя в безопасности, поскольку там работает множество российских агентов. "Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, осведомителей и подручных, чем полицейских", - заявил он в беседе с Falter. После того как его источники в разведке сообщили об угрозе, журналист решил не возвращаться из США в Вену, где он прожил почти 20 лет.

Группа Bellingcat известна, в частности, по расследованиям отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального. Кроме того она расследовала катастрофу малайзийского "Боинга" над Донбассом (часть собранных материалов была использована стороной обвинения на процессе в Нидерландах, который установил, что лайнер был сбит из российского "Бука"). В июле 2022 года Bellingcat была включена российскими властями в реестр нежелательных организаций. Сам Грозев в декабре был объявлен МВД России в розыск. Основание для розыска публично не называлось, указывалось лишь, что им является статья УК. "Меня считают преступником, но я не могу защитить себя, потому что не знаю, от чего", - возмущается журналист.

В июле ФСБ заявляла, что Христо Грозев якобы участвовал в операции украинских спецслужб, пытавшихся переманить в Украину российских военных летчиков вместе с самолетами. Сам Грозев это отрицал, утверждая, что готовил фильм об "игре" спецслужб, документально фиксируя события.

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