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Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Россия лидирует в Европе по количеству убитых журналистов

Сергей Ромашенко
22 мин. назад

Систематические нападки на свободу прессы в России усилились еще с 2001 года, сообщили "Репортеры без границ". Одной из причин большого числа жертв среди работников СМИ правозащитники назвали войну России против Украины.

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Россия остается лидером в Европе по числу журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей или из-за профессиональной деятельности, следует из доклада международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF), обнародованном в пятницу, 7 апреля, в Берлине.

Как отмечается в документе, в России систематические нападки на свободу прессы усилились еще в 2001 году, жертвами насилия в этой стране стали не менее 37 работников СМИ, в том числе Анна Политковская, убитая 7 октября 2006 года.

Правозащитники назвали войну России против Украины одной из причин большого числа жертв среди журналистов в Украине. Здесь за прошедшие два десятилетия были убиты 20 работников СМИ, в том числе восемь - после начала российского вторжения.

Ирак - мировой лидер по числу убитых журналистов

В целом, во всем мире за последние 20 лет погибли из-за своей профессиональной деятельности 1657 журналистов - они стали жертвами убийств, заказных убийств, нападений в горячих точках или скончались в результате тяжелейших ранений. Лидером по числу убитых журналистов является Ирак (300 человек). Второе место занимает Сирия (280), за ней следуют Афганистан, Йемен, Палестинская национальная автономия и Сомали.

По данным RSF, большинство работников СМИ погибли в 2012 году (143). Правозащитники связывают это с гражданской войной в Сирии. После 2012 года количество жертв среди журналистов стало снижаться. В 2021 году в результате насилия скончался 51 работник СМИ.

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