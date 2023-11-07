RSF запустит независимую новостную платформу в РФ

Платформа "Свобода", которую готовятся открыть "Репортеры без границ", начнет работу в ближайшие недели. Тем самым организация намерена предоставить россиянам доступ к независимым новостям.

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" в ближайшие недели запустит платформу, которая предоставит россиянам доступ к независимым новостям. Во вторник, 7 ноября, базирующаяся в Париже организация сообщила , что подписала контракт со спутниковым оператором Eutelsat для запуска через спутниковую сеть русскоязычного сервиса "Свобода".

Цель - противодействие пропаганде РФ

Целью при этом является "содействие более разнообразному медиа-ландшафту", а также противодействие государственной пропаганде РФ, указывается в заявлении. Как отмечается далее, это предоставит русскоязычным зрителям "доступ к широкому спектру новостей" оказавшихся в эмиграции независимых российских СМИ, а также международных медиа.

Генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар назвал проект "амбициозной инициативой, направленной на изменение логики пропаганды". По его словам, независимые СМИ тем самым смогут достичь российской аудитории, лишенной права на информацию и тем самым противодействовать распространению "авторитарно контролируемого контента", которым Россия пытается дестабилизировать, в том числе, западные демократии.

После начала полномасштабной войны против Украины власти РФ резко ужесточили преследование независимых СМИ и журналистов. Все ведущие независимые медиа были вынуждены приостановить свою деятельность либо были закрыты. В рейтинге свободы прессы RSF Россия находится на 164-й позиции из 180.

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