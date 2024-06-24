"Бравада популизма". СМИ ФРГ о высылке украинских беженцев

Самый тиражный немецкий таблоид Bild в своем комментарии под заголовком "Не те мальчики для битья" резко критикует как предложения политика Александера Добриндта (Alexander Dobrindt) из оппозиционного баварского Христианско-социального союза (ХСС), так и саму систему соцвыплат в Германии. Политик на днях предложил отправлять украинских беженцев, до сих пор не устроившихся в ФРГ на работу, в "безопасные", по его словам, районы западной Украины.

"Ошибочное предложение Добриндта"

"Александер Добриндт из ХСС стучит в популистский барабан: депортировать! В страну, где идет война. Всех безработных украинцев! То, что обсуждается депортация тяжких преступников - афганцев и сирийцев, - это одно, это правильно. Но подставлять под удар той же силы тысячи украинских беженцев, не замешанных в преступности, - это нечто иное, и это ошибочно. Да, украинцы благодаря получению соцвыплат Bürgergeld ("деньги для граждан". - Ред.) живут лучше мигрантов и трудоустраиваться могут быстрее. Говоря прямо: столь быстрое решение после начала войны было хорошим и щедрым. Но оно уже не соответствует требованиям времени. Также и потому, что многие (хотя отнюдь не большинство!) из оказавшихся у нас украинцев узнали сами и рассказали дальше о том, что наши "деньги для граждан" можно оформить, не прилагая к этому больших усилий. Поэтому, основная проблема состоит в том, что система выплат Bürgergeld не эффективна в том, чтобы подтолкнуть людей к труду. Это неправильно для украинцев, но и неправильно, прежде всего, в отношении слишком многих немцев", - считает Bild.

Александер Добриндт Фото: dts Nachrichtenagentur/picture alliance

Газета Badische Zeitung из Фрайбурга на юге Германии вопрошает, не запамятовал ли Добриндт основы христианской морали, якобы отстаиваемые его политической силой. "Большинство из 1,2 миллионов украинских беженцев - женщины и 350 тысяч детей в возрасте до 18 лет. И этих людей Добриндт желает выслать назад? Напрашивается вопрос, как все это соотносится с принципами, заложенными под буквой "Х" в названии Христианско-социального союза (ХСС).

Добриндт прав в одном: слишком мало украинцев трудоустроены, даже несмотря на высокий уровень их образования. Но многим не хватает знаний немецкого языка, к тому же в детских садах недостаточно мест. Но Добриндт не требует увеличения количества мест в детсадах или на языковых курсах. А именно это и обеспечило бы украинцам скорейшее трудоустройство. И можно предполагать, что Добриндт об этом тоже знает. Поэтому его предложение - это популизм за счет самых слабых", - пишет Badische Zeitung.

SZ: "Циничный популизм"

Газета Süddeutsche Zeitung, в свою очередь, напоминает Добриндту о реальной картине войны в Украине. Газета спрашивает политика о том, и где же в Украине отыскать те безопасные районы, в которые он предлагает возвращать беженцев. "Это требование не только далеко от реальности, оно отдает еще и циничным популизмом. Этот популизм начинается уже с якобы безопасных зон, которые Добриндт видит в западной Украине. И хотя российские беспилотники и крылатые ракеты залетают туда относительно редко, Львов и другие города этого региона также регулярно становятся объектами авиаударов, во время которых гибнут гражданские. После непрекращающихся российских бомбардировок энергетической инфраструктуры теперь возникла и угроза дефицита энергообеспечения.

Эта постоянная опасность невероятно давит на психику. "Безопасные зоны" точно выглядят не так. В принципе, конечно, правильно то, что бежавшие в Германию украинцы, в идеале, должны были бы трудоустроиться. Многие отрасли испытывают острую необходимость в сотрудниках. Украинцы, у многих из которых все еще сохранилось очень положительное восприятие Германии, безусловно, могли бы восполнить имеющиеся пробелы. Но необходимо принять во внимание реальность украинцев: согласно правительственным данным, две трети из 730 тысяч украинцев трудоспособного возраста, бежавших в Германию, - женщины. Они часто ехали с детьми, а их глава семейства - невыездной, воюет на фронте или его уже нет в живых. Таким семьям принципиально нельзя угрожать высылкой. Для беженцев должны быть созданы условия для трудоустройства и интеграции, особенно в форме обучения, языковых курсов и ухода за детьми. Это помогло бы украинцам и немецкой экономике. Популизм Добриндта за счет нуждающихся в защите достигает прямо противоположного", - читаем на страницах SZ.

Усталость от солидарности?

Издание Südkurier из Констанца обвиняет Добриндта в попытках заработать политические очки за счет женщин-беженок из Украины. "Даже если по сравнению с другими странами Европы в Германии работает меньше cбежавших от путинской войны украинок, то это еще не дает оснований делать выводы об отсутствии у них желания работать из-за получения соцвыплат Bürgergeld. Это он (Александер Добриндт. - Ред.) упускает. Не пристраивать этих женщин на работу уборщицами, а интегрировать их благодаря более качественной занятости - данное решение было политическим. Но на это необходимо время, потому как, например, немецкий язык не выучить за одну ночь ", - напоминает Südkurier.

Берлинская Tageszeitung полагает, что заявления Добриндта могут свидетельствовать о снижении уровня солидарности с украинцами. "Усталостью от солидарности (Solidarity fatigue) ученые называют феномен, когда уменьшается эмпатия и желание помочь слабым и жертвам. Это можно наблюдать, когда усилия, необходимые для помощи, воспринимаются обществом как чересчур большие или слишком длительные. Тогда оно меняет свои взгляды и упрекает более слабых, получателей помощи, в том, что они частично сами в ответе за свою судьбу. Это парадоксальное явление наблюдалось во времена массовой безработицы (в Германии. - Ред.), а теперь его можно наблюдать по всей Европе в отношении беженцев из Украины (…). С уровнем занятости (украинских беженцев. - Ред.) в 22 процента, Германия, как показывают сравнительные данные исследовательского агентства Eurofound, находится на средних позициях в Европе.

По статистике, большинство беженцев из Украины а ФРГ - женщины и малолетние дети Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Однако нельзя называть капризами ситуацию, когда беженцев из Украины с университетским образованием заставляют устраиваться разнорабочими, потому как чувства солидарности в Германии недостаточно для дальнейшего финансирования языковых курсов и повышения квалификации.

Тот, кто уже утратил свою родину, социальную среду, жилье, теперь также должен похоронить и свои карьерные планы, гордость за полученное образование в родной стране, свои надежды на будущее - здесь все это ничего не стоит. Тот, кто разглагольствует о якобы ленивых украинцах в этой стране, должен представить себе эту ситуацию. И эти же люди не хотят признавать, что пренебрежительные высказывания - результат их собственной усталости от солидарности и ее парадокса", - анализирует TAZ.

В выигрыше экстремисты и Путин

Комментаторы издания Rhein-Neckar-Zeitung подозревают, что на самом деле за заявлениями Добриндта скрываются холодные избирательные расчеты. "Своим "планом" Добриндт охотится за избирателями, считающими что хватит уже солидарности. Это попытка перетянуть в пользу ХДС/ХСС перед выборами на востоке Германии голоса тех, кто поддерживает правых и левых популистов. Но своим предложением он отравляет публичный дискурс. Он выставляет людей, бежавших от войны, - проблемой, от которой нужно избавиться по экономическим соображениям. Делая это, он дегуманизирует беженцев и умаляет страдания в Украине. В конечном итоге в выигрыше от этого оказываются только экстремисты, а еще - Путин", - считает Rhein-Neckar-Zeitung.

По мнению издания Südwest Presse из баварского Ульма, история с Добриндтом демонстрирует, что даже у представителей политического центра в Германии сегодня все чаще в ходу популистские лозунги. "Глава земельной группы ХСС в бундестаге хочет высылать безработных из Украины назад в разрушенную войну страну. Также и матерей-одиночек, у которых погиб глава семейства. Может и травмированных? Раненых? Выпад Добриндта - очередное предложение последних дней, каждое из которых - бравада. Даже социал-демократы всерьез дискутируют о том, чтобы направлять просителей убежища непонятно куда в Африку. Чтобы депортировать правонарушителей, предлагают вести об этом переговоры с другими преступниками. Если кто-то в наши дни указывает на популизм, то для этого необязательно даже обращаться к "Альтернативе для Германии" (АдГ) или "Союзу Сары Вагенкнехт" (ССВ). Так называемый политический центр тоже резко к этому скатывается. Кроме тезисов и теорий, постоянно выдвигаются и попросту непристойные псевдорешения", - критикует Südwest Presse.