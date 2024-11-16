"Шольц в роли канцлера мира". СМИ ФРГ о его звонке Путину

Немецкие комментаторы объясняют телефонный разговор главным образом тем, что в Германии началась избирательная кампания. Одни говорят о "правильном шаге", другие о "заискивании".

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) 15 ноября впервые почти за два года провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Их длившаяся около часа беседа о войне в Украине и путях ее прекращения состоялась на фоне правительственного кризиса в Берлине, начавшейся в ФРГ избирательной кампании и в преддверии отлета германского лидера на саммит G20 в Бразилии. Немецкие СМИ разошлись в оценках состоявшегося разговора.

Шольц борется за избирателей ССВ и АдГ

"Правильный шаг". Так озаглавлен подробный комментарий на сайте tagesschau – новостной программы общественно-правовой телерадиокомпании ARD (первый канал телевидения ФРГ). Ее бывший корреспондент в Москве Демиан фон Остен (Demian von Osten) называет четыре причины, почему он считает заранее готовившийся звонок в Кремль оправданным и своевременным.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с советником и пресс-секретарем Фото: Steffen Kugler/Bundesregierung/dpa/picture alliance

Первая - внутриполитическая. Недавние региональные выборы в Восточной Германии, напоминает автор, показали, что людей волнуют вопросы войны и мира: "Многие избиратели отдали свои голоса ССВ, который требует больше дипломатических инициатив для прекращения войны".

Речь идет о "Союзе Сары Вагенкнехт". Перед досрочными федеральными выборами Шольц решил не отдавать тему на откуп как этой левопопулистской партии, так и правопопулистской "Альтернативе для Германии" (АдГ), считает комментатор. "Канцлер может теперь сказать: я ведь разговариваю с Путиным, - пишет Демиан фон Остен. - В избирательной кампании это Шольцу не помешает".

Второй причиной, почему разговор с Путиным был правильным и важным шагом, является предварительное обсуждение этого звонка с союзниками и партнерами, продолжает журналист ARD: "Так что это была согласованная акция, а не наивные действия в одиночку".

"В-третьих: после избрания Дональда Трампа президентом США это был умный ход - не предоставлять ему первым за долгое время возобновлять контакт с Путиным", - говорится в комментарии.

"В-четвертых: это был еще и сигнал для самой России. Там без Путина никакие решения приниматься не будут. Для того, чтобы как-то закончить эту войну, придется разговаривать с Путиным. Заставить его сесть за стол переговоров - это ведь и требование Зеленского. Шольц с помощью телефонного разговора хотя бы немного подготавливает это, а потому он идет правильным путем", - уверен комментатор ARD.

Канцлер попал в пропагандистскую ловушку Кремля?

Иного мнения придерживается Der Spiegel. Публикация на сайте этого леволиберального политического еженедельника озаглавлена "60 отрезвляющих минут". Ее авторы – шеф-репортер издания Маттиас Гебауэр (Matthias Gebauer) и глава московского бюро Кристина Хебель (Christina Hebel).

"То, что Путин предлагал во время разговора, нацелено на капитуляцию Украины. В Кремле знают, что Шольц вряд ли согласится на такого рода переговоры. Но там также знают, что Шольцу предстоят досрочные выборы, которые могут привести к потере кресла в ведомстве федерального канцлера. В Москве его считают хромой уткой - главой правительства, который ничего уже не решает", - пишет еженедельник.

Олаф Шольц в Москве, 15 февраля 2022 года. Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa/picture alliance

По мнению авторов статьи, звонок Шольца пришелся Путину весьма кстати и хорошо годится для пропаганды внутри России. "Путин показывает, что западные главы правительств вновь хотят говорить с ним. Российские государственные СМИ подчеркивали, что именно Шольц попросил о телефонном разговоре. Неужели Шольц попал в пропагандистскую ловушку Кремля?", - задаются риторическим вопросом журналисты Der Spiegel.

Они объясняют его действия главным образом внутриполитическими мотивами: намеченными на 23 февраля 2025 года досрочными выборами в бундестаг, которые могут обернуться поражением для социал-демократов. Перед выборами в Европейский парламент в начале лета Олаф Шольц пытался предстать в образе "канцлера мира" и упирал на то, что он проводит благоразумную политику, напоминает еженедельник и приходит к следующему выводу: "Дипломатический успех в вопросе Украины явно пошел бы на пользу канцлеру во время избирательной кампании. Однако его разговор с Путиным показывает, что рассчитывать на прогресс не стоит".

Демонстрация дееспособности лидерам G20

"Шольц изображает из себя "канцлера мира", - считает и левая газета taz: "В Германии - избирательная кампания, и Шольц непременно хочет подать политический сигнал населению страны". Издание называет звонок в Москву "заискиванием перед Путиным" и упрекает канцлера в том, что он игнорирует очевидное: "Что бы Путин ни болтал про "готовность к переговорам", целью России по-прежнему остается политическое покорение Украины".

Практически все ведущие немецкие СМИ подробно сообщили о реакции украинского президента Владимира Зеленского, считающего, что своим звонком в Москву канцлер ФРГ открыл ящик Пандоры, так что теперь "могут быть другие разговоры, другие звонки", и Россия сможет представить это как ослабление своей международной изоляции.

Столичный корреспондент общественно-правой телекомпании ZDF (второй канал телевидения ФРГ) Вульф Шмизе (Wulf Schmiese) в вечерней информационно-аналитической программе heute-journal указал и на такой мотив звонка Шольца Путину: "Будучи канцлером развалившегося правительства, он отправляется сейчас на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Там он встретится с лидерами таких государств, как Китай, Индия, Бразилия. Все они занимают, мягко говоря, нейтральную позицию в отношении конфликта в Украине".

По мнению комментатора, канцлер, который фактически утратил власть внутри страны, "хочет продемонстрировать на международной арене свою дееспособность", указав на то, что только что говорил с Путиным.