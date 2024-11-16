Во фракции консерваторов критикуют Шольца за звонок Путину

Кремль поймет факт звонка канцлера ФРГ президенту РФ как признак слабости, считает эксперт фракции ХДС/ХСС Хардт. Но однопартиец Шольца Мирш указал на значение дипломатии в окончании войны в Украине.

Внешнеполитический эксперт фракции Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Кремль "поймет факт звонка как признак слабости, а не силы", заявил Хардт в интервью радиостанции Deutschlandfunk в субботу, 16 ноября.

Глава германского кабмина по внутриполитическим причинам помог Путину добиться "пропагандистского успеха", считает представитель блока консерваторов. По его словам, Шольц, очевидно, "не сделал никаких конкретных новых предложений и даже не выдвинул ультиматум".

Однако Кремль понимает лишь "сигналы силы", например, угрозу существенно нарастить военную помощь Украине, указал Хардт. Беседой с Москвой Шольцу прежде всего требовалось послать внутриполитический сигнал: именно он - тот, кто полагается на переговоры и диалог, считает собеседник Deutschlandfunk.

Генсек СДПГ - о значимости дипломатического прогресса

В свою очередь генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш (Matthias Miersch) выступил в защиту главы правительства и своего соратника. В вопросах, связанных с войной в Украине, важно добиться дипломатического прогресса, заявил он в беседе с Deutschlandfunk.

Глава германского кабмина изучает возможные варианты в тесной координации с союзниками, отметил Мирш. По его словам, правительство ФРГ всегда отчетливо давало понять, что "мира по принуждению быть не может".

Разговор Шольца и Путина - первый с декабря 2022 года

Телефонная беседа Шольца и Путина состоялась 15 ноября и стала первым контактом политиков с декабря 2022 года. Канцлер Германии осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию РФ с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира. Кроме того, Берлин подтвердил решимость поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько, сколько необходимо.

Путин в свою очередь призвал учитывать интересы РФ в области безопасности, посетовал на "многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма" и отметил, что Москва не отказывалась от переговоров.

Киев критикует диалог Берлина и Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский, с которым глава правительства ФРГ поговорил перед беседой с Москвой, раскритиковал диалог Шольца и Путина. Контакт Берлина и Москвы на высоком уровне открыл "ящик Пандоры", сводя на нет усилия по изоляции российского лидера и завершению войны "справедливым миром", считает глава украинского государства. При этом Шольц рассказал лидерам США, Франции и Великобритании о намерении вновь связаться с Кремлем почти за месяц до звонка, утверждает издание Bild.