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Шольц в беседе с Путиным осудил войну РФ в Украине

Ольга Лебедева
15 ноября 2024 г.

Канцлер ФРГ Шольц и президент России Путин провели телефонный разговор впервые с 2022 года. До этого они созванивались почти два года назад.

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин
Олаф Шольц и Владимир ПутинФото: Johanna Geron/Sergei Guneyev/AFP

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным  осудил полномасштабную войну, развязанную РФ в Украине, и призвал Путина прекратить эту войну и вывести российские войска с украинской территории. Об этом сообщили DW источники в правительственных кругах Германии по окончании беседы, длившейся около часа. По их словам, канцлер подчеркнул необходимость готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и долговременного мира, и вновь подтвердил твердую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Это первый контакт между политиками с декабря 2022 года. Переговорный канал между Берлином и Москвой был прерван после начала полномасштабной агрессии России против Украины.

Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине

Источники DW в правительственных кругах также сообщили, что Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным решительно осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине. Кроме того, канцлер ФРГ предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины "приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта".

Шольц дал отчетливо понять, что ни одной из целей, поставленных Россией в этой войне, не удалось достичь, и призвал Россию к готовности вести "серьезные переговоры с Украиной". Он подчеркнул, что "поддержка Украины будет носить долгосрочный характер и российский президент не должен рассчитывать на то, что время играет в его пользу".

Олаф Шольц и Владимир Путин договорились "оставаться в контакте". При этом правительство ФРГ будет продолжать информировать союзников, партнеров, а также руководство ЕС и НАТО о текущей ситуации.

До беседы с Путиным Шольц созвонился с Зеленским

Сообщается также, что до беседы с Путиным канцлер разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует связаться с ним повторно.

10 ноября Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что готов вести переговоры по войне в Украине с Путиным, но не в индивидуальном порядке, а с участием Украины и других сторон. "Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время, - заявил он. - Но я - ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку".

Глава правительства ФРГ пояснил, что перед переговорами с президентом России по Украине должен быть установлен ряд контактов и проведены переговоры "с очень многими" другими сторонами, в том числе с Киевом. На уточняющий вопрос ведущей политического ток-шоу, когда именно, по его мнению, наступит "подходящее время" для переговоров с Путиным, Шольц ответил уклончиво: "В скором времени".

 

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