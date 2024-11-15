Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину

"Минска-3" не будет, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский. При этом он отметил, что разговор канцлера ФРГ и президента РФ может стать толчком для новых переговоров с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал телефонную беседу канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, этот звонок может открыть ящик Пандоры. "Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - указал Зеленский в заявлении, выложенном в Facebook в пятницу, 15 ноября.

Зеленский: "Минска-3" не будет

По словам Владимира Зеленского, именно этого и хочет Путин, поскольку ему "крайне важно ослабить свою изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. Так, как он десятилетиями делал". Это, указал украинский президент, "давало России возможность ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути, и как раз это и привело к этой войне".

Владимир Зеленский особо подчеркнул, что "Минска-3" не будет, так как Украине, по его словам, "нужен реальный мир". Важность справедливого для Украины мира Зеленский отметил и в интервью "Суспильному", комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа как можно скорее завершить войну в Украине.

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - отметил Зеленский.

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование участия в переговорах с Россией, Зеленский ответил: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".