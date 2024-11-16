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Шольц за месяц сообщил лидерам США и Франции о звонке Путину

Павел Мыльников
16 ноября 2024 г.

Президенты США, Франции и британский премьер посетили Берлин 18 октября - тогда канцлер ФРГ и сообщил им о плане связаться с Кремлем, пишет Bild. Президент также был уведомлен о намерении Берлина.

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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц
Владимир Путин и Олаф ШольцФото: Kay Nietfeld/Sputnik/AP/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) рассказал лидерам США, Великобритании и Франции о намерении поговорить с президентом России Владимиром Путиным почти за месяц до звонка. Об этом немецкое издание Bild сообщило в пятницу, 15 ноября, через считанные часы после состоявшегося диалога.

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, французский лидер Эмманюэль Макрон и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер находились в Берлине 18 октября - тогда глава германского правительства и поделился с ними своими планами выйти на связь с Кремлем. Президент Украины Владимир Зеленский тоже был уведомлен о намерении Берлина.

Первый разговор Шольца и Путина с декабря 2022 года

Сам телефонный разговор состоялся 15 ноября и стал первым контактом между Шольцем и Путиным с декабря 2022 года. Канцлер осудил войну России против Украины, призвал Кремль вывести армию РФ с украинской территории и особо выделил необходимость готовности Москвы к переговорам с Киевом, направленным на достижение справедливого и долговременного мира. Кроме того, Берлин вновь подтвердил решимость поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо.

Путин в свою очередь призвал учитывать интересы России в области безопасности, посетовал на "многолетнюю агрессивную политику НАТО, направленную на создание на украинской территории антироссийского плацдарма" и отметил, что РФ не отказывалась от переговоров.

Зеленский критикует диалог Берлина и Москвы

Перед беседой с Москвой глава кабмина ФРГ поговорил по телефону с президентом Украины и впоследствии намеревался связаться с ним еще раз. Сам Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину, заявив, что этот звонок открыл "ящик Пандоры".

По мнению главы украинского государства, состоявшийся разговор Берлина и Москвы сводит на нет усилия по изоляции российского лидера и завершению войны в Украине "справедливым миром". Кроме того, Зеленский предостерегал Шольца от беседы с Путиным, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе украинского президента.

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