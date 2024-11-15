Reuters: Зеленский предостерегал Шольца от беседы с Путиным

Зеленский был заранее проинформирован о готовившемся телефонном разговоре канцлера Шольца и Путина и предостерегал руководителя германского кабмина от беседы, сообщило агентство Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский был заранее проинформирован о готовившемся телефонном разговоре канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) и главы российского государства Владимира Путина и предостерегал руководителя германского кабмина от беседы. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Украинский лидер уверен, что разговор открыл "ящик Пандоры", подрывает усилия по изоляции российского лидера и завершению войны в Украине "справедливым миром". Такую позицию Зеленский озвучил в видеообращении.

Речь идет о первом разговоре Шольца с Путиным с декабря 2022 года.

Зеленский: "Звонок Олафа, на мой взгляд, - это ящик Пандоры"

"Звонок Олафа, на мой взгляд, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - заявил Зеленский в видеообращении.

"И это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые ничем не завершатся", - отметил украинский лидер. "Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне", - уверен он.

"Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет - нам нужен реальный мир", - резюмировал президент Украины.

Шольц призвал к выводу войск РФ из Украины

В ходе беседы Шольц осудил полномасштабную войну, развязанную РФ в Украине, и призвал Путина прекратить ее, а также вывести российские войска с украинской территории. Об этом сообщили DW источники в правительственных кругах Германии по окончании беседы, длившейся около часа.

По словам собеседников DW, канцлер подчеркнул необходимость готовности России к переговорам с Украиной, направленным на достижение справедливого и долговременного мира, и вновь подтвердил твердую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется.

Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине

Источники DW в правительственных кругах также сообщили, что Олаф Шольц в разговоре с Владимиром Путиным решительно осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре в Украине. Кроме того, канцлер ФРГ предупредил Путина, что отправка северокорейских солдат в Россию для участия в боевых действиях против Украины "приведет к серьезной эскалации и расширению конфликта".

Шольц дал отчетливо понять, что ни одной из целей, поставленных Россией в этой войне, не удалось достичь, и призвал Россию к готовности вести "серьезные переговоры с Украиной". Он подчеркнул, что "поддержка Украины будет носить долгосрочный характер и российский президент не должен рассчитывать на то, что время играет в его пользу".

Олаф Шольц и Владимир Путин договорились "оставаться в контакте". При этом правительство ФРГ будет продолжать информировать союзников, партнеров, а также руководство ЕС и НАТО о текущей ситуации.

Путин вновь заявил об "агрессивной политике НАТО"

В сообщении Кремля отмечалось, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора, который "состоялся по инициативе германской стороны", заявил, что "возможные договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны учитывать интересы России в области безопасности, реалии на земле и устранить первопричины конфликта".

По утверждению Путина, "нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей".

Одновременно президент России заявил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны "киевским режимом". Кроме того, в сообщении Кремля было сказано что Путин констатировал "беспрецедентную деградацию" отношений с Германией по всем направлениям "как следствие недружественного курса властей ФРГ".

До беседы с Путиным Шольц созвонился с Зеленским

До беседы с Путиным канцлер разговаривал по телефону с Зеленским и планирует связаться с ним повторно.

Шольц 10 ноября заявил в интервью телеканалу ARD, что готов вести переговоры по войне в Украине с Путиным, но не в индивидуальном порядке, а с участием Украины и других сторон. "Да, я собираюсь поговорить с российским президентом, когда для этого наступит подходящее время, - заявил он. - Но я - ответственный политик, я не стану делать этого в одиночку".