Зеленский: Посредником могут быть лишь США, Китай или ЕС

На вопрос, может ли Виктор Орбан быть посредником на переговорах с РФ, президент Украины ответил, что в такой роли могут выступать только "серьезные сильные союзы".

В роли посредника между Россией и Украиной гипотетически могут выступить США, Китай или Европейский Союз, заявил на пресс-конференции по окончании встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский.Такое мнение Зеленский высказал, отвечая на вопрос, может ли посредником между Киевом и Москвой быть премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Посредниками могут быть "только серьезные сильные союзы, весь мир может заставить Россию остановить эту войну", подчеркнул Зеленский. "У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, или РФ и Путин зависят от этого, или у тебя - очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее, чем российская. Много ли таких стран в мире? Не много. Я думаю, Соединенные Штаты - такая страна... и Китай, и Евросоюз (не какая-то одна страна ЕС, а весь Евросоюз), - цитирует слова Зеленского издание "Украинская правда". - Это действительно может быть такая посредническая миссия. Поэтому мы и предложили возможность, как давить на Россию и как остановить Путина. Для этого надо объединить все усилия, потому что он не уважает тех, кто слаб".

Президент Украины также заявил, что не знал о планах венгерского премьер-министра отправиться в Москву после их встречи в Киеве, добавив, что это "независимый выбор" Виктора Орбана. "Что касается, может ли он быть посредником... Нет посредничества между Россией и Украиной...", - сказал Зеленский.

Визиты Виктора Орбана в Киев и Москву

Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщила тогда пресс-служба главы правительства Венгрии, темой разговора была возможность установления перемирия в войне России против Украины. "Нужно сделать очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны, - заявил сам Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле. - Однако важнейший шаг мы сделали: установили контакт, и я буду работать и дальше в этом направлении".

Тремя днями ранее венгерский премьер посетил Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Выступая на совместной пресс-конференции с ним в этот день, Орбан отметил, что Будапешт ценит инициативы Киева, направленные на достижение мира, но считает, что их реализация потребует много времени. "Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе: прекратить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров", - рассказал Орбан.

Зеленский возразил главе венгерского правительства, что его стране нужен "справедливый мир". В то же время президент Украины призвал европейские государства продолжать оказывать его стране военную помощь для защиты от российской агрессии. "Для всех нас в Европе очень важно, чтобы европейская поддержка Украины оставалась на достаточном уровне", - подчеркнул он.

Польша и Украина подписали соглашение по безопасности

Владимир Зеленский и Дональд Туск подписали 8 июля соглашение по безопасности между Варшавой и Киевом. Этот документ является дополнением к совместной декларации о поддержке Украины, принятой странами "большой семерки" в Вильнюсе в июле прошлого года, подчеркнули в Киеве. Он подразумевает взаимодействие в сфере обороны и безопасности сроком на 10 лет, следует из опубликованного текста.

Стороны договорились о развитии сотрудничества, в том числе в оборонной промышленности, о размещении производств польских оборонных компаний в Украине и изучении дополнительных возможностей для совместного оборонного производства.

Киев и Варшава также договорились создать на территории Польши "Украинский легион" для подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Присоединиться к нему смогут граждане Украины, находящиеся в Польше и других странах.