Украинские журналисты отмечены Пулитцеровской премией

Жюри Пулитцеровской премии отметило специальной наградой журналистов Украины, которые с "мужеством и стойкостью" освещают войну на их родине, развязанную Россией. Имена лауреатов престижной награды для представителей СМИ были объявлены в Нью-Йорке в понедельник, 9 мая.

Премию в номинации "Особое упоминание" украинские журналисты получили "за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения (президента РФ - Ред.) Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России", говорится на сайте премии. Отмечается, что "несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам всего мира".

The Washington Post награждена за освещение штурма Капитолия

Пулитцеровскую премию в главной номинации - "За служение обществу" - получила американская газета The Washington Post. Ее наградили за подробную хронологию штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Также награды в разных номинациях присудили журналистам The Miami Herald, The Tampa Bay Times, The New York Times, Getty Images, The Los Angeles Times и других изданий.

Пулитцеровская премия - одна из самых престижных в США наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании. Полный список лауреатов 2022 года опубликован на сайте премии.

Смотрите также:

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Журналисты - мишень С начала российского вторжения 24 февраля в Украину, по данным организации "Репортеры без границ", при исполнении своих служебных обязанностей погибли 7 репортеров, еще 11 получили ранения. Украинские профессиональные организации заявляют, что журналисты стали мишенью российской армии. На фото: открытие 31 марта 2022 года во Львове уличной выставки, посвященной пострадавшим журналистам.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Евгений Сакун Евгений Сакун - оператор телеканала LIVE первым погиб во время ракетного удара по столичной телевышке. Жертвами атаки 1 марта стали пять человек, тело Сакуна удалось опознать только по пресс-карте.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Брент Рено Брент Рено - американский корреспондент, документалист и продюсер погиб, снимая бегство беженцев из Ирпеня. 13 марта машину, в которой он ехал в город, обстреляли российские солдаты. Еще один американский журналист, ехавший в этой машине, Хуан Арендондо, был ранен.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Александра Кувшинова 24-летняя киевская журналистка Александра Кувшинова сотрудничала со съемочной группой Fox News как местный продюсер. Впрочем, американский канал не упомянул ее имя в сообщении об атаке на своих журналистов 14 марта. Лишь после публикации пресс-карты журналистки и давления профессионального сообщества телеканал Fox признал погибшую "локальной консультанткой".

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Пьер Закжевски Тогда же погиб и оператор Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закжевский. Группа снимала репортаж из поселка Горенка в окрестностях Киева, где попала под артиллерийский обстрел российской армии. Корреспондент Fox Бенджамин Холл во время атаки потерял ноги и ослеп на один глаз. На фото: похороны Закжевски в Дублине.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Оксана Баулина Корреспондентка российского оппозиционного издания The Insider Оксана Баулина погибла 23 марта во время ракетного удара по торговому центру на Виноградаре в Киеве. В 2021 году Баулина эмигрировала из РФ после признания Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, с которым она ранее сотрудничала, "экстремистской" организацией.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Макс Левин Украинский фотокорреспондент и документалист Макс Левин исчез 13 марта под Киевом. Его тело обнаружили только 1 апреля. По информации украинской прокуратуры, безоружного журналиста сознательно застрелили российские военные во время наступления. У него остались четверо детей. На фото: Владимир Зеленский передает близким Макса Левина, награжденного посмертно орденом "За мужество", его награду.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Мантас Кведаровичюс Литовский документалист Мантас Кведаравичюс в 2016 году снял о войне в Донбассе фильм "Мариуполис". 2 апреля 2022 года он погиб при попытке покинуть Мариуполь. Подробности его гибели точно неизвестны: Кведаравичюс то ли погиб от попадания ракеты в авто, то ли был задержан и расстрелян российскими солдатами.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Дмитрий Хилюк Корреспондент украинского информагентства "УНИАН" Дмитрий Хилюк исчез 4 марта после того, как город Дымер в Киевской области захватили российские войска. По информации украинских правоохранителей, журналиста похитили и незаконно удерживали российские военные. Связи с Хилюком до сих пор нет.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Виктория Рощина Редакция "Громадского" потеряла связь с репортером Викторией Рощиной 12 марта. Накануне она отправилась из Запорожья в Мариуполь, но на выезде из Бердянска была задержана российскими военными. В течение нескольких дней журналистку допрашивали сотрудники ФСБ и чеченские росгвардейцы и только 21 марта ее отпустили из плена на подконтрольную Киеву территорию.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Олег Батурин Каховского корреспондента издания "Новый день" Олега Батурина 12 марта в родном городе похитили военные РФ. Под незаконным арестом он провел 8 дней. Позже в Херсонской области российская администрация задержала главреда сайта "Новая Каховка Сити" Александра Гунько. Запорожская корреспондентка агентства "УНИАН" Ирина Дубченко провела под арестом у россиян около двух недель.

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины Насилие против журналистов продолжается "Репортеры без границ" насчитали уже 29 нападений на журналистов во время войны в Украине. Украинский Институт массовой информации зафиксировал в марте 155 преступлений, совершенных РФ против представителей медиа: убийства, обстрелы и ранения, угрозы, преследование, похищение журналистов, обстрелы и захваты телебашен и редакций, хакерские атаки, отключения от эфира и блокировки доступа к сайту. Автор: Игорь Бурдыга