Комментарий: Зеленский начал войну за "телевизор" в Украине

В Украине в ближайшие шесть месяцев ожидается переформатирование медиапространства. Уже в мае 2022 года вступит в действие закон, согласно которому одним из критериев для признания человека олигархом будет его значительное влияние на СМИ. Это, как считает команда президента, вынудит часть бизнесменов избавиться от медиаактивов в Украине. Таким образом Зеленский и его окружение решили побороться с олигархами за влияние прежде всего над телеканалами, играющими важную роль на выборах президента и Верховной рады. Но эту борьбу президентская команда, похоже, проиграла еще задолго до ее начала.

Пульт для Зеленского

Кто-кто, а Владимир Зеленский отлично понимает силу СМИ, особенно телевидения. Не будь сериала "Слуга народа" и программ "Студии "Квартал 95" на популярном телеканале "1+1", вряд ли Украина получила бы в президенты комика. "Плюсы" олигарха Игоря Коломойского буквально "утюжили" зрителей Зеленским - утром, вечером и по выходным. А на финишной прямой президентских выборов шоумена поддержали телеканалы Рината Ахметова, Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа. В итоге - два с половиной года назад "телевизор" победил "холодильник".

Сергей Руденко

Памятуя об этом, Зеленский, мечтающий о втором президентском сроке, решил изменить правила игры для олигархов в медиапространстве. Желание нынешнего президента Украины контролировать медийное пространство страны вполне объяснимо. Именно олигархи во многом будут определять судьбу президентских выборов 2024 года. Вряд ли антиолигархический закон позволит команде Зеленского с помощью СНБО положить пульт от "телевизора" себе в карман. Но вот договориться с его владельцами - вполне позволит. Если, конечно, олигархи дружно не решат "слить" Зеленского - как это было уже не раз с президентами в новейшей украинской истории.

Станет ли Порошенко олигархом №1 в Украине

Кроме желания контролировать всех и вся в медиа, антиолигархический закон от Зеленского преследует еще одну цель: присвоить статус олигарха №1 главному оппоненту нынешнего президента - Петру Порошенко. Его состояние исчисляется в 1,6 млрд долларов, за ним - крупный бизнес и парламентская партия "Европейская солидарность". Правда, в день подписания Зеленским антиолигархического закона Порошенко демонстративно избавился от своих медиаактивов - телеканалов "Прямой" и "5 канал". Отныне они принадлежат медиахолдингу "Свободные медиа", владельцами которого стали журналисты, общественные деятели и оппозиционные депутаты, которые были журналистами.

Да, телевидение в Украине - дело затратное и дорогостоящее. Одного желания новоявленных собственников телеканалов "Прямой" и "5 канал" недостаточно для того, чтобы их содержать. Уверен, что команда Зеленского приложит максимум усилий, чтобы доказать: и "Прямой", и "5 канал" финансируются из одного кармана - Петра Порошенко. Дальше - дело техники, как через СНБО провести решение по признанию пятого президента олигархом №1 в стране. И для этого, как свидетельствует практика нынешней власти, не всегда надо иметь веские доказательства и следовать букве закона.

Зеленский против парней из 90-х

Начиная антиолигархическую кампанию, Зеленский не учел одного: Коломойский, Ахметов, Пинчук и прочие пережили лихие 90-ые и пятерых президентов Украины. Их юристы будут готовы в судах щелкать, как семечки, все нормы закона о статусе олигархов. Свою собственность, в том числе медиа, они трижды продадут и купят через вторых или третьих лиц в офшорах, и к маю 2022 года грустно объявят о своем банкротстве. Ожидать, что люди, инвестировавшие в медиа сотни миллионов долларов, так просто сдадутся Зеленскому, не стоит.

Надо отметить, что Офис президента давно пытается контролировать медиапространство в Украине. Правда, делает это неуклюже. В январе 2020-го команда Зеленского уже пыталась изменить существующее законодательство о медиа, что вызвало резкую критику со стороны журналистов. Только за последний месяц Офис президента был дважды был обвинен в давлении на прессу - со стороны общественного телевещателя "UA: Перший" и коллектива англоязычной газеты Kyiv Post. Выход последнего проекта, имеющего более чем 25-летнюю историю, был приостановлен на этой неделе. И связано это, как утверждает главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, с давлением на владельца и журналистов со стороны Офиса президента.

Да, большие украинские телеканалы пока что стараются не огорчать зрителей плохими новостями о президенте Зеленском. Но все это - до поры до времени. Ровно до того момента пока ситуация в стране будет устраивать владельцев СМИ. Но достаточно будет лишь одного щелчка хозяев телеканалов для того, чтобы обвалить рейтинг нынешнего главы государства. Благо тем для этого достаточно - коррупция в окружении первого лица, "Вагнергейт", президентские офшоры и многое другое. Начиная войну за "телевизор", команда Зеленского, уже обречена на поражение. Удивительно, что этого не понимает человек, который состоялся благодаря этому самому "телевизору".

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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