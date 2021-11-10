От каналов Порошенко до Kyiv Post. Что происходит на медиарынке Украины

Сразу несколько событий и резких изменений на украинском медийном поле заставили наблюдателей говорить о тревожных сигналах для свободы слова в стране. DW разбиралась, что за этим стоит.
Обозреватели, оценивающие положение со свободой слова и прессы в Украине, указывают на тревожные тенденции, которые проявились в течение последних недель. Сначала произошел конфликт между руководством "Укрэксимбанка" и журналистами проекта "Радио Свобода", потом - попытка сорвать показ фильма "Следствие.Инфо" об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Далее - заявление редакции общественного телеканала "UA: Первый" ("UA: Перший") о давлении Офиса президента на процесс отбора гостей для политического ток-шоу "Обратный отсчет" ("Зворотний відлік").
А на этой неделе стало известно о закрытии единственного англоязычного украинского издания Kyiv Post, журналисты которого тоже пожаловались на давление властей. Кроме того, экс-президент Украины и медиамагнат Петр Порошенко расстался с частью акций принадлежавших ему телеканалов - по его словам, из-за борьбы властей с "неугодными СМИ". Медиаэксперты, опрошенные DW, предупреждают о возможном эффекте снежного кома, запустить который может среди прочего закон о деолигархизации.
Пятый президент Украины Порошенко 8 ноября неожиданно для многих объявил, что продал акции "Прямого" и "5 канала". Их новым владельцем стал холдинг "Свободные медиа", созданный на прошлой неделе журналистами, оппозиционными депутатами и общественными деятелями. По имеющимся данным, формально 10 процентов акций останутся в собственности двух компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко.
В совместном заявлении "Прямого" и "5 канала" отмечается, что новый холдинг приобрел медиаресурсы "по рыночной цене", а решение изменить структуру собственности было принято из-за закона об олигархах, который "направлен на борьбу с неугодными СМИ". Главный редактор онлайн-ресурса "Детектор медиа" Отар Довженко считает объявленные перемены в структуре собственности телеканалов фиктивными. "На самом деле Порошенко и дальше контролирует эти каналы, - утверждает Довженко. - Никто из людей, названных владельцами "5 канала" и "Прямого", не имеет денег, чтобы содержать телеканалы".
По мнению исполнительного директора киевского Института массовой информации Оксаны Романюк, антиолигархический закон будет способствовать уходу медиарынка в тень: "Медийные олигархи легким взмахом руки исчезнут из перечня конечных бенефициаров. Перепишут ресурсы, как говорится, на кота". И Романюк, и Довженко согласны с тем, что Петра Порошенко заставил отказаться от акций телеканалов именно закон о деолигархизации, согласно которому влияние на медиа является одним из признаков статуса олигарха и может стать основанием для санкций. Закон, как ожидается, вступит в действие через полгода. По оценкам Довженко, документ "был создан специально, чтобы навредить Порошенко".
9 ноября, после 26 лет работы, закрылся Kyiv Post - единственное англоязычное издание в Украине. В заявлении его владельца, одесского застройщика Аднана Кивана, утверждается, что это - лишь короткий перерыв, что планируются запуск украинской, российской и арабской версий издания и "полное переформатирование" СМИ, благодаря которому Kyiv Post "станет больше и лучше". В это лучшее будущее Kyiv Post войдет уже с новой командой: как сообщила журналистка издания Анна Миронюк, 8 ноября коллектив узнал, что все его сотрудники уволены.
Теперь уже бывшие журналисты Kyiv Post, с которыми пообщалась DW, говорят, что причиной закрытия издания стал конфликт редакции с владельцем. Журналистов возмутило запланированное расширение СМИ без их ведома и назначение - без собеседования и конкурса - на должность главы украиноязычного отдела Елены Ротари - медиаменеджера и человека Кивана. "Редакция не согласилась нанимать никого по указке, потому что так это не работает", - отметила в комментарии DW экс-редактор издания Тамара Истомина.
В то же время, по словам уволенных сотрудников, история с расширением и самовольным назначением лишь обострила давние проблемы. Прежде всего они были связаны с давлением власть имущих, которым не нравились критические материалы издания, на владельца и редактора, говорит Истомина. Конкретных имен и госорганы журналистка не назвала, отметив лишь, что "речь идет не об Офисе президента", как ранее предполагали другие СМИ. Владелец не раз призывал журналистов быть осторожнее с высказываниями о власти, потому что "пишем мы, а страдает от этого он", рассказала Тамара Истомина.
Анна Миронюк добавляет, что "давление на Kyiv Post существовало всегда", ведь издание критично освещало деятельность любых властей. Сейчас проблемы глубже, констатирует журналистка: "События, которые произошли в последнее время - попытка сорвать показ фильма "Следствие.Инфо", ситуация на "Общественном", закрытие Kyiv Post, - подталкивают к мнению, что со свободой слова в Украине есть проблемы и они только усугубляются.
Оксана Романюк назвала ситуацию в Kyiv Post "чрезвычайно тревожным сигналом того, что бизнесмены начинают "сбрасывать" свои СМИ, которые часто были независимыми, качественными, из-за давления на бизнес". Отар Довженко в свою очередь сомневается, что на владельца Kyiv Post оказывали прямое давление, но предполагает, что "Киван просто решил взять весь ресурс под контроль", чтобы не портить отношения с властью.
В пресс-службе застройщика Kadorr Group, принадлежащего Кивану, в ответ на запрос DW заявили, что "никакого давления ни со стороны бизнеса, ни со стороны властей на Аднана Кивана и Kyiv Post не было". "Слава богу, в Украине сегодня достаточно много свободы слова", - приводит пресс-служба слова Кивана.
Пока одни владельцы СМИ прячут или переформатируют свои активы, другие наращивают силы. Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов в апреле этого года, еще до появления антиолигархического закона, инвестировал в свою "Медиа Группу "Украина" более 300 млн долларов, указывается в финансовом отчете компании за 2020 год.
Это стало самым большим вливанием в СМИ Украины за последние семь лет. В настоящее время, по данным "Детектор медиа", основной канал группы - телеканал "Украина" - является лидером рейтингов в аудитории 18+. Созданный в конце 2019 года "Украина 24" стал лидером среди информационных каналов в той же аудитории. В последнее время на нем открывают новые проекты, набирают ведущих и, как сообщали на сайте телеканала, начали вести прямые эфиры из международной студии Европарламента в Брюсселе.
В то же время эксперты, опрошенные DW, отмечают, что если раньше телеканалы Ахметова были подчеркнуто лояльны властям, то в последнее время тональность изменилась. По словам Отара Довженко, ярким примером этого стало приглашение в начале ноября Петра Порошенко на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". "Это не значит, что они начали "мочить" президента. На жаргоне это называется "передать привет". Они "передали привет" Зеленскому: если он будет принимать всяческие антиолигархические законы, то у них есть чем ему навредить", - полагает Довженко.
Оксана Романюк не исключает, что Ахметов может пойти по пути Порошенко и провести формальные перестановки в структуре собственности своей медиагруппы. "Не только Ахметов, но и (Игорь. - Ред.) Коломойский, и все остальные. Мы просто сделаем шаг в тень", - прогнозирует Романюк. А Отар Довженко предполагает, что на такие же изменения из-за своих разногласий с позицией властей может решиться и олигарх Дмитрий Фирташ, один из владельцев Inter Media Group: "Фиктивные изменения в собственности СМИ могут произойти. Но это не будут реальные изменения".
В текущем году Украина опустилась на одну позицию в рейтинге международной правозащитной организации "Репортеры без границ", заняв 97-е место в "Мировом индексе свободы прессы 2021". Ситуацию с положением масс-медиа в Украине правозащитники тогда назвали "проблематичной".
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