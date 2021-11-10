От каналов Порошенко до Kyiv Post. Что происходит на медиарынке Украины

Обозреватели, оценивающие положение со свободой слова и прессы в Украине, указывают на тревожные тенденции, которые проявились в течение последних недель. Сначала произошел конфликт между руководством "Укрэксимбанка" и журналистами проекта "Радио Свобода", потом - попытка сорвать показ фильма "Следствие.Инфо" об офшорах президента Украины Владимира Зеленского. Далее - заявление редакции общественного телеканала "UA: Первый" ("UA: Перший") о давлении Офиса президента на процесс отбора гостей для политического ток-шоу "Обратный отсчет" ("Зворотний відлік").

А на этой неделе стало известно о закрытии единственного англоязычного украинского издания Kyiv Post, журналисты которого тоже пожаловались на давление властей. Кроме того, экс-президент Украины и медиамагнат Петр Порошенко расстался с частью акций принадлежавших ему телеканалов - по его словам, из-за борьбы властей с "неугодными СМИ". Медиаэксперты, опрошенные DW, предупреждают о возможном эффекте снежного кома, запустить который может среди прочего закон о деолигархизации.

Деолигархизация Порошенко

Пятый президент Украины Порошенко 8 ноября неожиданно для многих объявил, что продал акции "Прямого" и "5 канала". Их новым владельцем стал холдинг "Свободные медиа", созданный на прошлой неделе журналистами, оппозиционными депутатами и общественными деятелями. По имеющимся данным, формально 10 процентов акций останутся в собственности двух компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко.

Петр Порошенко, фото из архива

В совместном заявлении "Прямого" и "5 канала" отмечается, что новый холдинг приобрел медиаресурсы "по рыночной цене", а решение изменить структуру собственности было принято из-за закона об олигархах, который "направлен на борьбу с неугодными СМИ". Главный редактор онлайн-ресурса "Детектор медиа" Отар Довженко считает объявленные перемены в структуре собственности телеканалов фиктивными. "На самом деле Порошенко и дальше контролирует эти каналы, - утверждает Довженко. - Никто из людей, названных владельцами "5 канала" и "Прямого", не имеет денег, чтобы содержать телеканалы".

По мнению исполнительного директора киевского Института массовой информации Оксаны Романюк, антиолигархический закон будет способствовать уходу медиарынка в тень: "Медийные олигархи легким взмахом руки исчезнут из перечня конечных бенефициаров. Перепишут ресурсы, как говорится, на кота". И Романюк, и Довженко согласны с тем, что Петра Порошенко заставил отказаться от акций телеканалов именно закон о деолигархизации, согласно которому влияние на медиа является одним из признаков статуса олигарха и может стать основанием для санкций. Закон, как ожидается, вступит в действие через полгода. По оценкам Довженко, документ "был создан специально, чтобы навредить Порошенко".

Конец Kyiv Post

9 ноября, после 26 лет работы, закрылся Kyiv Post - единственное англоязычное издание в Украине. В заявлении его владельца, одесского застройщика Аднана Кивана, утверждается, что это - лишь короткий перерыв, что планируются запуск украинской, российской и арабской версий издания и "полное переформатирование" СМИ, благодаря которому Kyiv Post "станет больше и лучше". В это лучшее будущее Kyiv Post войдет уже с новой командой: как сообщила журналистка издания Анна Миронюк, 8 ноября коллектив узнал, что все его сотрудники уволены.

Теперь уже бывшие журналисты Kyiv Post, с которыми пообщалась DW, говорят, что причиной закрытия издания стал конфликт редакции с владельцем. Журналистов возмутило запланированное расширение СМИ без их ведома и назначение - без собеседования и конкурса - на должность главы украиноязычного отдела Елены Ротари - медиаменеджера и человека Кивана. "Редакция не согласилась нанимать никого по указке, потому что так это не работает", - отметила в комментарии DW экс-редактор издания Тамара Истомина.

В то же время, по словам уволенных сотрудников, история с расширением и самовольным назначением лишь обострила давние проблемы. Прежде всего они были связаны с давлением власть имущих, которым не нравились критические материалы издания, на владельца и редактора, говорит Истомина. Конкретных имен и госорганы журналистка не назвала, отметив лишь, что "речь идет не об Офисе президента", как ранее предполагали другие СМИ. Владелец не раз призывал журналистов быть осторожнее с высказываниями о власти, потому что "пишем мы, а страдает от этого он", рассказала Тамара Истомина.

"В Украине сегодня достаточно много свободы слова"

Анна Миронюк добавляет, что "давление на Kyiv Post существовало всегда", ведь издание критично освещало деятельность любых властей. Сейчас проблемы глубже, констатирует журналистка: "События, которые произошли в последнее время - попытка сорвать показ фильма "Следствие.Инфо", ситуация на "Общественном", закрытие Kyiv Post, - подталкивают к мнению, что со свободой слова в Украине есть проблемы и они только усугубляются.

Оксана Романюк

Оксана Романюк назвала ситуацию в Kyiv Post "чрезвычайно тревожным сигналом того, что бизнесмены начинают "сбрасывать" свои СМИ, которые часто были независимыми, качественными, из-за давления на бизнес". Отар Довженко в свою очередь сомневается, что на владельца Kyiv Post оказывали прямое давление, но предполагает, что "Киван просто решил взять весь ресурс под контроль", чтобы не портить отношения с властью.

В пресс-службе застройщика Kadorr Group, принадлежащего Кивану, в ответ на запрос DW заявили, что "никакого давления ни со стороны бизнеса, ни со стороны властей на Аднана Кивана и Kyiv Post не было". "Слава богу, в Украине сегодня достаточно много свободы слова", - приводит пресс-служба слова Кивана.

Расцвет группы Ахметова

Пока одни владельцы СМИ прячут или переформатируют свои активы, другие наращивают силы. Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов в апреле этого года, еще до появления антиолигархического закона, инвестировал в свою "Медиа Группу "Украина" более 300 млн долларов, указывается в финансовом отчете компании за 2020 год.

Это стало самым большим вливанием в СМИ Украины за последние семь лет. В настоящее время, по данным "Детектор медиа", основной канал группы - телеканал "Украина" - является лидером рейтингов в аудитории 18+. Созданный в конце 2019 года "Украина 24" стал лидером среди информационных каналов в той же аудитории. В последнее время на нем открывают новые проекты, набирают ведущих и, как сообщали на сайте телеканала, начали вести прямые эфиры из международной студии Европарламента в Брюсселе.

Ринат Ахметов

В то же время эксперты, опрошенные DW, отмечают, что если раньше телеканалы Ахметова были подчеркнуто лояльны властям, то в последнее время тональность изменилась. По словам Отара Довженко, ярким примером этого стало приглашение в начале ноября Петра Порошенко на ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером". "Это не значит, что они начали "мочить" президента. На жаргоне это называется "передать привет". Они "передали привет" Зеленскому: если он будет принимать всяческие антиолигархические законы, то у них есть чем ему навредить", - полагает Довженко.

Оксана Романюк не исключает, что Ахметов может пойти по пути Порошенко и провести формальные перестановки в структуре собственности своей медиагруппы. "Не только Ахметов, но и (Игорь. - Ред.) Коломойский, и все остальные. Мы просто сделаем шаг в тень", - прогнозирует Романюк. А Отар Довженко предполагает, что на такие же изменения из-за своих разногласий с позицией властей может решиться и олигарх Дмитрий Фирташ, один из владельцев Inter Media Group: "Фиктивные изменения в собственности СМИ могут произойти. Но это не будут реальные изменения".

В текущем году Украина опустилась на одну позицию в рейтинге международной правозащитной организации "Репортеры без границ", заняв 97-е место в "Мировом индексе свободы прессы 2021". Ситуацию с положением масс-медиа в Украине правозащитники тогда назвали "проблематичной".

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